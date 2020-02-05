京东累计投入2亿元支持抗击肺炎疫情

IT之家2月5日消息 京东在微信公众号发文表示京东集团抗击疫情专项行动自1月21日启动以来，截至2月2日京东已累计投入人民币近2亿元，分别用于：防护和医疗物资捐赠、驰援湖北专线运力投入以及针对湖北及其他疫情严重地区的民生保障投入等项目。

接下来，京东表示将继续在供应链、物流、技术、服务等优势领域，全力支持湖北及全国的抗击疫情战役，保障供应，争取为疫情早日得到控制。

京东表示，自启动抗击疫情专项行动以来，京东21万名员工全力投入，与社会各界一起抗疫情、保民生：第一时间向湖北慈善总会捐赠100万只口罩、6万件药品和医疗物资，并于1月28日全部送达。1月26日，京东公益成为中华慈善总会首家互联网合作伙伴并联合发起两期公益募捐，用于支持武汉市各社区卫生机构开展疫情防控工作。

京东零售已经宣布面向平台商家进行金融、物流、流量、技术支持等11项补贴政策，预计投入金额将超过1亿元，特别是对湖北的商家提供了重点支持；接下来，京东零售还将在确保商品供应、稳定商品价格、扶持中小企业等方面继续出台系列保障政策并持续进行大力度投入。

京东物流将继续优先支持医疗机构指定订单，同时全力为武汉及其他重点城市提供救援物资运输。面对京东商家及第三方客户，京东物流将为医疗健康、清洁日用类商家提供重点保障服务，并为商家售前、售后及运营提供全方位保障。