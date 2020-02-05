新冠病毒影响，路透：鸿海预计中国生产将在2月末全面恢复

北京时间2月5日下午消息，路透援引一位未具名知情人士报导，鸿海试图下周逐步让中国的工厂复工，但由于冠状病毒的疫情，可能需要至少一到两周的时间才能恢复全面生产。

鸿海已向中国的地方政府提出工厂复工的要求。由于旅行禁令，要到2月下旬才可能全面复工。

鸿海仍在研究工厂停工会如何影响其2020年获利。

据彭博社报道，在评估了致命冠状病毒爆发的潜在影响后，苹果的主要生产合作伙伴鸿海精密工业下调了2020年的收入增长前景。

公司董事长刘扬伟在一封短信中告诉彭博社，鸿海精密工业预计今年的销售增长率在1%到3%之间，低于疫情爆发前于1月22日时发布的预期。彼时，公司给出的销售额增长率在3%-5%之间，已经低于分析师的平均预期5.4%。

鸿海精密工业在中国郑州的工厂生产了全球绝大多数iPhone。此次的疫情或许会打乱苹果精心调整的中国生产链，同时消费需求与整体经济增长也会受到不同程度影响。根据彭博社获悉的短信，鸿海精密工业，同时也是惠普、索尼等主要品牌的重要制造商，在周二表示，公司希望能够按计划恢复中国各地工厂的生产。广达电脑、英业达集团以及LG Display等供应商也表示，将于下周恢复中国的工作。

尽管中国官员和公司均已将2月10日定为大部分地区恢复工作的日期，但交通出行等仍多有不便。