火神山“神迹”背后的中国安防力量

武汉火神山医院，是参照2003年抗击非典期间北京小汤山医院模式，在武汉职工疗养院建设一座专门医院，集中收治新型冠状病毒肺炎患者。医院从设计到正式建成交付总只花了10天时间。

2020年2月4日，武汉火神山医院开始正式收治首批新型冠状病毒感染的肺炎确诊患者。这一神奇速度背后是无数个企业和建设者日以继夜的努力。

其中，为助力早日战胜新型冠状病毒肺炎疫情，不少安防企业结合自身优势，在红外热成像、人脸识别、视频采集监控智能分析等方面为打赢这场疫战贡献自己的力量。

海康威视

面对严峻的疫情防控形势，海康成立了应急工作组，从研发、生产到供应链不同层面全力保障红外测温等相关设备的供给，助力疫情防控。

据不完全统计，海康发往武汉的视频采集与分析、红外测温等系列产品近千套。这些产品被安装在武汉市各个医院及公共场所，协助进行高精度体温筛检，扎牢疫情防控“第一道防线”。

大华股份

保障“武汉小汤山”按期交付使用，大华贡献了一份力量。

他们针对院区病患多，院区大等特点，利用先进的技防前沿科技（高清视频监测系统、防盗报警系统、人脸识别系统、出入口门禁系统、LCD视讯显示系统等），通过系统融合应用，由后勤可视化管理平台进行统一数据汇聚管理，实现全院高清视频监测全覆盖，确保了院内各信息化系统高效有序运行。

此外，大华还为医院外的社区隔离提供一套智能监控管理系统解决方案。这套大华SMB社区居家隔离人员管控解决方案通过在隔离区域安装智能警戒摄像机，设定智能人体检测区域。当有隔离人员离开指定区域会立即触发人体检测，联动声音、白光提醒，监管人员可及时进行语音对讲劝阻，有效提升社区居家隔离人员的防控意识，提高防控工作效率。

这套监控系统在现下防控潜在患者环境下凸显其几大优势。

第一，人体过滤，智能预警。大华智能摄像机通过智能检测算法，能够对人和非人进行准确的区分，从而减少因动物、光影变化等因素对检测的影响。

第二，远程对讲，有效控制。大华智能摄像机可进行社区、街镇、区县三个级别的监控，一旦发现外出隔离人员可及时劝阻，提高警戒人数，有效联合各个级层。

第三，事后查证，快速回溯。根据隔离管控需求，将隔离区域的录像连续存储14天，利用乐橙APP及PC客户端对出行告警事件以及通行时间检索录像资料，可快速查询隔离人员在隔离期间的外出行为，提升防控效率。

第四，秒级施工，即插即用。安装成本低，胶粘、支架快装、螺丝快装等简单、高效地安装方式能最大程度减少施工人员接触危险，无线智能摄像机支持就近WIFI接入，设备快速安装调试，真正实现即插即用。

第五，循环使用，节约成本。当指定隔离区隔离期结束后，大华智能摄像机可立即切换监管点继续使用，为社区监管提供极大便利，降低整体投入成本。

宇视科技

1月22日，针对国家卫生健康委对外公布的疫情省、市及地区，宇视发布非接触式精确测温、出入权限精准管控等相关解决方案。

针对疫情防控实际需求，方案采用轻量化组网单元，可广泛应用于机场、车站、港口、医院、文博场馆、学校、政府行政服务单位等重点场所关键出入口，具备非接触式精准测温、出入权限精准管控、视频资料查看及回溯等多项核心功能。

具体来说，这项解决方案有三个主要特点。

第一，非接触式精确测温：保护医护及工作人员

方案改变传统人工面对面体温检测排查方式，采用精确测温仪对进出人员进行非接触式体温检测，在33℃~42℃范围内的检测精度为±0.3℃，并可针对高温异常体征及时产生预警，在提高排查效率的同时，最大限度保护前线医护及工作人员；

第二，轻量化灵活组网：2小时闪电部署

为应对当前持续紧迫的疫情形势，方案科学采用轻量化组网方式，可根据防控工作需求灵活配置，最快仅需2小时即可部署完毕；

第三，出入权限精准管控：加强防范力度

方案支持实名制进出及一人一档设置，精准记录身份和温度信息的同时，还可针对体温检测异常人员的通行权限进行设置，有效加强防范力度，降低病毒传播风险；

此外，宇视科技在1月29日对火神山医院实行4G球规模部署。4G球机是针对鱼塘养殖等太阳能供电应用场景的一款低功耗抓拍的4G球形摄像机。

产品采用4G全网通，进行远程高清抓拍和高清视频传输，智能检测周边环境异常实现报警。系统采用太阳能供电，4G球机超低功耗待机，体积重量小，施工维护简单快捷，系统成本低。

此次在火神山医院进行4G球规模化部署，将有助于防控部门更实时有效地监控医院及周边环境，更好地了解医院疫情发展状况。

宇视科技的母公司千方集团相关人士还表示，目前公司正主动对接武汉市疫情防控指挥部，向正在建设中的武汉雷神山医院捐助建设所需的监控系统及设备，并成立专项行动组确保设备安装调试的顺利进行。

据悉，宇视科技的视频、门禁、道闸、平台系统也将服务“郑州小汤山医院”，5天内完成全套视频+出入口+停车场方案部署；2月1日，非接触式精确测温方案部署北京南站，服务将到来的返京群众，无障碍快速通行的同时完成测温。

华为安防

2月4日，武汉火神山医院正式收治病患。由华为提供技术支撑的火神山医院首个“远程会诊平台”也正式投入使用。

这套“远程医疗系统”由华为捐赠，包括一体化高清视频会议终端TE20视频会议设备和管理平台(华为MCU及华为视讯业务管理平台SMC），即便在512K带宽的极端网络环境下，也能保证远程医疗畅通进行。

此外，这套系统支持1080P的高清画质。在远程医疗会诊的场景下，两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的CT片等医疗档案进行诊断，因此，高清画质能起到非常关键的作用。

目前火神山医院也已采购配备有移动摄像头的医用推车，可进病房近距离拍摄病患情况。如有必要，推车拍摄的画面也可以引入远程会诊系统。

此次远程会诊平台，是由中国电信和华为一起联手，进行的设备调试和网络铺设，通过这一平台，远在北京的的优质医疗专家资源，可通过远程视频连线的方式，与火神山医院的一线医务人员一同对病患进行远程会诊和病情研究讨论。

这将进一步提高病例诊断、救治的效率与效果，并一定程度上缓解武汉一线医护人员调配紧张、超负荷工作的痛点，同时，也可减少外地医疗专家往武汉的风险。

华中数控

发烧、体温升高作为此次新型冠状病毒感染的主要症状之一，快速、有效、安全地测量体温是防范疫情非常重要的一部分。

而红外热成像测温技术具有“直观”、“非接触”以及“24小时不间断工作”的优势，可通过画面上呈现出的不同颜色，直接判断“发热点”。这种“非接触式”检测能够在很大程度上降低接触性传染的概率。

华中数控的红外热成像智能体温检测系统，集红外热成像、人脸识别和图像处理等技术一体，可以大面积地快速检测、筛选高温人员，此前多用于各地的海关口岸，在疫情期间会在火神山、雷神山两所医院投入使用。

苏州科达

2月3日，武汉火神山医院正式启用。苏州科达为火神山、雷神山医院紧急协调部署视频会议设备，现场医疗情况可远程直达上级部门，及时汇报一线进展。

另外，为减少人与人面对面交流、降低疾病传染可能性，1月27日，科达公有云视讯品牌“摩云视讯”公布，疫情期间免费为全国人民提供视频通讯服务，不限时不限方数。每日累计为数万人提供远程沟通和居家办公服务。

奇安信

齐安信紧急开发相应技术系统，开放自身业务资源。其武汉分区与火神山、雷神山医院建设指挥部取得联系，免费捐赠8项产品及服务，包括应急协同与指挥平台、终端杀毒、自适应广域网组网系统、网站云监测、网站云防护、SSL VPN、全天24小时的远程在线支持服务和现场应急服务，为防控疫情而进行网络安全保护工作。

奇安信目前已为重要的新闻广播媒体系统提供专项的安全防护和专家值守服务，为全国200多家医疗机构（医院、卫生院及卫生健康委员会等）、600多个重要系统提供云端实时监测和防御，并为相关网站提供必要的安全防护。

紫光集团及旗下新华三集团

紫光及新华三捐赠武汉火神山医院、雷神山医院急需的网络交换机等设备，以及网络通信、信息安全设备和相应系统，同时还提供现场部署、安装调试和维护以及不间断的远程运维服务。

2月3日，火神山正式投入使用同时，紫光及新华三捐建支撑火神山医院信息系统也投入运行，高效支撑医院的就诊、检验、治疗，为火神山医院抗击疫情提供信息化保障，打造智能化医院。

紫光集团及旗下新华三为医院捐赠的网络通信与信息安全设备，提供包括医疗专网、医疗外网在内的核心承载网络系统，涵盖核心交换机、防火墙等，以及堡垒机、行为管理、日志审计、数据库审计等网络、安全软硬件产品，并通过阅动力服务模块联合新华三安仔智能运维云为在网设备提供7x24小时在线远程配置、远程运维管理服务。

其中，医疗专网承载着整个医疗业务系统的高效运行，包括集成平台、HIS系统、PACS系统、检验系统、OA系统以及财务系统等。

医疗专网采用了接入-汇聚-核心三层全万兆组网、虚拟化、双链路冗余部署，提供稳定可靠高性能的网络承载，外联运营商专线实现云端资源的高速互通，满足医疗核心应用全面上云的需要。

保障从患者建档、诊疗、护理，到医院的智能化管理。患者入院治疗全过程的病历数据、检验数据、医疗影像等数据通过网络实时共享，提高诊疗效率。

医疗外网出口部署新华三集团高性能防火墙，提供40G的带宽接入，满足医院远程访问的需求，例如远程会诊、视频访问等。医院可以根据患者的情况通过医疗外网连线外部专家进行会诊，尤其是对部分有其他病症的患者，将提供很大的帮助。

小结

有人说中国的“基建狂魔”在10天内造出了一家医院，实际上，在中国速度背后，还有众多如这些安防科技的公司和建设者，在火神山医院建设和控制疫情的每个环节上贡献自己的力量。

除了为火神山医院建设贡献专业力量，这些安防企业还捐赠大量资金、物资、抽调人员援助武汉，希望在这些智能安防措施的保障下，疫情能够有效推进，早日缓解。