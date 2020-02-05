一夜爆红、加班删帖、关门关厂，疫情之下科技公司们都做了哪些事？

新型冠状病毒疫情从武汉开始，如今已经蔓延到全球28个国家。截止到2月5日，全国已经累计确诊24423例（数据来源：国家卫建委、各省市区卫健委、个省市区政府、港澳套官方渠道公开数据），未来仍有继续上扬的趋势。而在世界卫生组织宣布将新型冠状病毒疫情升级为「国际关注的突发公共卫生事件」后，美国、澳大利亚等国已经开始限制中国人入境，并停止发放签证，汉莎、加航、澳航等公司开始停运往返中国的航线。而为了员工安全，包括苹果、谷歌在内的科技公司也陆续暂停了中国区域的业务运营。

目前还很难预料到这场无声的战争何时结束，参照17年前非典的经验来看，可能至少要到六月份气候回暖以后才能看到阶段性的胜利。在这半年的时间里，大家也许都要口罩为伴，深居简出，但好处是你的厨艺或许会精进不少，还能有功夫好好读几本书，把下载许久的游戏打通关，借机多陪陪父母。

当然，在疫情蔓延的过程中，世界也联系得更紧密了。信息作为最直接的资源，是平息恐慌的良药，但鱼龙混杂、真假难辨有时候也会让人很头疼。这时候如何利用技术实现真实信息的有效传播，遏制谣言，Facebook、Twitter和Youtube等社交平台的压力不小。与此同时，蒂姆·库克、比尔·盖茨、埃隆·马斯克等科技大佬们对病毒和疫情发表的言行同样备受关注，大家期待他们承担更多社会责任，在企业层面给予更多帮助。

玩！

随着新型冠状病毒疫情扩散的加剧，一个2012年发布的游戏重回公众视野。

一周前，《瘟疫公司》悄悄爬上了苹果App Store付费游戏榜的榜首，之所以八年后重新风靡起来，正是因为现实中爆发的这场疫情。游戏本身的设定很好理解：用户将站在全人类的对立面上，向地球投下一颗病原体的种子，然后不断修正它的DNA来对抗人类治愈疾病的努力，最终目的是将世界彻底毁灭。

尽管听起来挺反社会的，但大部分玩过的人，在成功毁灭世界的「兴奋」之余，可能更多地是在反思：假设游戏里发生的一切都是真的，我们该怎么办？幸运的是，现实中人类每次都以胜利告终。由于《瘟疫公司》对疾病传播的模拟做得非常逼真，官方和玩家还为历史上曾出现的一些著名事件量身制定了关卡，让你可以重演当时的情景。

▲《瘟疫公司》每次都因为疫情爆发而迅速走火| Amazon

最神奇的是，2015年1月底，有位玩家曾上传了一个叫做「冠状病毒」的MOD，为其设定的故事背景是「距离SARS疫情过去已经17年了，2020年新的冠状病毒变种出现在世界上」。这种与如今现实如此巧合的预测，引起了网友的围观。而与其夸赞这位玩家的预言能力，不如说是他把对现实世界的焦虑化为了对游戏剧情的延伸。

只不过「简单」模式下的游戏情节，设定中人们都不洗手，病人也得不到应有的重视，医生更是不作为，所以才会最终弄得瘟疫肆虐，病入膏肓为时已晚。现实显然要比游戏中的设定困难得多，毕竟现在已经有非常先进的医疗设备，大家的安全意识也很强，勤洗手戴好口罩，有病隔离不出门乱走。人类生存的希望肯定是需要我们每个人的珍视和共同努力。

▲此前曾有玩家上传过「冠状病毒」的MOD |游戏截图

《瘟疫公司》的再次爆火也引发了开发者的担心。最近他们还在官网上发布了声明，告诫大家「《瘟疫公司》只是一个游戏，其中病毒传播的过程并不具备科学依据，而当下新型冠状病毒疫情是真实发生的传染病事件，已经波及大量民众，大家一定要做好相应的防护措施」。

对游戏开发公司Ndemic Creations而言，《瘟疫公司》的爆火并不意外，「每次现实世界中有疫情爆发，就会迎来激增的玩家。因为大家试图通过玩游戏来了解病毒的传播方式，以及整个事件的复杂性」，该发行方在声明中如是说。

早在2013年，Ndemic Creations创始人James Vaughan曾受邀前往美国疾控中心CDC发表演讲，讨论像《瘟疫公司》这样的游戏如何帮助公众更好地参与到疾病控制和预防的工作中来。Ndemic Creations也同时呼吁用户关注新型冠状病毒疫情的最新进展，前往世卫组织的官网获取最新信息。

删！

新型冠状病毒疫情爆发后，对普通民众而言，获得正确的信息即有利于消除恐慌，同时也可以帮助大家做好及时的应对措施。Facebook近日发表声明称，一旦发现用户发布了涉及疾病起因或防控、医疗资源等等内容的不实信息，包括虚假新闻、阴谋论等，该平台将会进行删帖。Instagram上用来传播不实信息的「#…」内容也将会被屏蔽或限制访问。

此前，Facebook已经同意对涉及公共健康的不实信息进行限制发布，譬如「反疫苗接种的阴谋论」等，但将内容完全删除却是相当罕见的。Facebook方面表示「删除内容的原则是它有导致身体危害的风险」。据《华尔街日报》报道称，去年Facebook同意将平台有关脊髓灰质炎疫苗的传言删掉，是因为这些不实信息把巴基斯坦的医疗工作者置于了风险当中。

据极客公园了解，Facebook是在世卫组织将新型冠状病毒疫情认定为「国际关注的突发公共卫生事件」后做出的这一决定。Facebook称「会按照世卫组织提供的信息来判定哪些信息是有害的。而除了会主动删除与新型冠状病毒相关的有害信息外，还会限制被审核人员标注为不实信息的内容的传播。假设用户要转发这类信息，系统会主动发出提醒」。与此同时，为了让大家尽可能快地获取准确信息，Facebook还主动将这类内容置顶在News Feed的区域。当用户在Facebook搜索，或在Instagram上点击某些#内容时，系统会跳出可供参考的正确内容。

决定将不实信息完全删除的做法与Facebook对待政治宣传中的「谎话」完全是两种态度。今年早些时候，Facebook表示允许政治广告中存在虚假宣传，目的是希望不同政党的宣言能够得到公众的审视，「要的就是赤裸相见。」

相比之下，Twitter也采取了与Facebook相似的信息提醒机制。譬如当用户搜索「coronavirus新型冠状病毒」这个关键词时，搜索页面的顶端会出现一个警示标签，并给出了美国疾控中心CDC的网站链接和Twitter账号，提醒用户可以通过这些渠道获得正确的信息。

▲Twitter中搜索「coronavirus」会弹出通知，提供了疾控中心的官方链接和账号|官网截图

上周三，Twitter曾宣布永久关闭财经博客「零对冲Zero Hedge」账户，因为其违反了Twitter的平台操作原则，在没有证据的前提下发布文章指控一名中国科学家与目前全球爆发的新型冠状病毒疫情有关。文章中将该科学家的姓名、照片、电邮、电话号码等隐私信息全部曝光，并怂恿读者「如果对这场疫情的起源感兴趣」可以去「会会他」。

Twitter随后发布了一则博文称，如果用户大范围传播了有关新型冠状病毒的不实信息，平台将对其账户做封号处理。

至于另一个如今在年轻群体爆火的社交媒体平台——TikTok，上周四才开始针对预防不实消息的传播有了动作。当用户在应用内搜索#coronavirus的相关内容时，系统会跳出提醒，建议用户选择WHO等可靠信源获取准确信息，鼓励举报违反社会运营规则的不实内容。

在回复Recode的声明中，TikTok方面表示「平台不允许可能对社区或公众造成伤害的不实信息的传播。虽然鼓励用户对其关心的话题进行合理性表达，但也会对一些故意歪曲事实的内容做删帖处理。」

YouTube对此则有一套自己的指导原则。从上周四开始，在YouTube搜索「coronavirus」会出现一系列基于文章报道制作的视频，来源基本是纽约时报，CNBC，彭博社等权威的新闻媒体平台，保证了公众能够获得相对正确的信息输入。

▲YouTube提供了来自CBS、纽约时报等权威媒体平台的内容|官网截图

「但不实信息一般不会违反平台的运营原则，除非内容涉及仇恨言论，骚扰，骗局或暴力。」YouTube方面指出，「为了减少新型冠状病毒疫情相关不实信息可能造成的伤害，我们会减少为用户推荐一些分类为『边缘』，或是可能产生误导作用的视频内容。」

相比之下，谷歌在控制不实信息的传播上要比以上社交媒体平台容易些，因为它可以直接控制输出给用户的信息来源。目前在谷歌中搜索「coronavirus」，系统会为用户提供一系列来自可靠信源(世卫组织、CNN、纽约时报等)的搜索结果，有安全防护贴士，新闻更新等，属于谷歌和WHO合作提供的一项实时更新的SOS预警服务（Google SOS Alerts）。

▲在谷歌中搜索「coronavirus」会获得来自世卫组织等权威信源提供的安全防护贴士、新闻推送等内容|官网截图

「这个时候要面对现实，而不是恐慌。」世界卫生组织总干事谭德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）发表推文称，「我们很感谢谷歌，Facebook，TencentGlobal，TikTok，Twitter在打击有关新型冠状病毒疫情不实信息方面做出的努力，它们都通过自己的方式为用户争取更多可触达真实信息的渠道。」

只不过现实是，尽管每家社交媒体平台都在努力，但基本不大可能将所有关于疫情的不实信息在其一出现就扼杀掉。这就好比一场似乎永不停止的打地鼠游戏一样，敲掉一只另一只又冒出头了。但大家这将近多半个月的时间应该也见识到了谣言的可怕性，特别是涉及到人身健康安全相关的问题，引发恐慌的同时也会让正确的防护信息无法触达更多人，如不制止后果不堪设想。

关！

由于担心新型冠状病毒疫情造成更大的伤害，苹果2月1日发布声明称，「出于极大的谨慎，并基于健康专家的最新建议」，在2月9日之前，关闭中国地区的Apple Store、办公室和联络中心，但在线商城会继续正常营业。

在1月28日的财报电话会议上，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）表示会持续追踪新型冠状病毒疫情的最新进展，为相关团体提供资金用于疫情的预防控制，并与出现了感染病例区域的苹果团队及供应商伙伴保持密切的沟通。

而在问及疫情是否会对苹果二季度的盈收造成影响时，库克表示目前公司正在搜集数据并进行持续监控。据韦德布希证券分析师丹尼尔·艾夫斯分析预测，关店对苹果的影响「微乎其微」，主要是因为大陆消费者依然能够通过线上渠道购买苹果产品。即便Apple Store实体店关闭持续整个二月份，艾夫斯预计这只会降低苹果在该地区年销量的3%左右，考虑到苹果上一个财年在中国市场的盈利达到了440亿美元，此次疫情似乎并不会让其气血大亏。

▲特斯拉首席财务官在财报会议上透露，暂停上海工厂不会对特斯拉Q1盈利有太大影响|官方供图

另一个因病毒疫情被迫关厂的还有风头正盛的特斯拉。同样因为对健康问题的担忧，中国政府要求特斯拉暂时关闭位于上海的超级工厂。在1月29日的财报会议上，特斯拉首席财务官Zach Kirkhorn称该决定会影响Model 3的生产进度，但因为上海工厂生产的Model 3只占特斯拉季度计划的一小部分，因此不会对其第一季度的盈利造成太大影响。

而除了苹果和特斯拉之外，谷歌上周表示已经临时关闭了位于中国的办公室，同时苹果和Facebook也发布禁止员工前往受新型冠状病毒疫情影响的地区旅行或出差的通知。根据极客公园整理的信息，目前谷歌已经向中国红十字会捐赠25万美金，用于疫情防控，并在内部发起了募捐活动，截止1月31日共募得资金约350万元人民币。

可以想象，在这样肆虐的病毒疫情面前，每一个人都很难脱开干系。但现实的确不像《瘟疫公司》中设定的那样简单，可以让病毒肆无忌惮地传播，最终将人类轻松歼灭。现实中我们有迅速响应的国家系统，先进发达的医疗技术，信息随着社交媒体的传播也可以触达更广域的人群，但前提是需要科技公司们把好关，利用平台优势最大限度地将不实信息一网打尽。当然现在绝非独善其身的时刻，力所能及之内，各个领域的公司应该通力合作，共渡难关。