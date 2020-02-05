对抗新冠肺炎，这些药物有潜力

面对一种人类所知甚少的新型冠状病毒，公众对其诊疗方案更新以及相应药物研发的期盼比以往任何时候都更加迫切；同时，这些工作也在紧锣密鼓的进行着。

在经过不断的探索之后，国家卫健委于2020年2月4日印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）。

针对抗病毒治疗，诊疗方案中是这样写的：

目前没有确认有效的抗病毒治疗方法。可试用α-干扰素雾化吸入（成人每次500万U或相当剂量，加入灭菌注射用水2ml，每日2次）、洛匹那韦/利托那韦（200mg/50mg）每次2粒，每日2次，或可加用利巴韦林（成人首剂4g，次日每8小时一次，每次1.2g，或8mg/kg iv.每8小时一次）。要注意洛匹那韦/利托那韦相关腹泻、恶心、呕吐、肝功能损害等不良反应，同时要注意和其它药物的相互作用。

除此之外，诊疗方案还给出了一些中药治疗措施。比如，对于处在医学观察期的患者，针对乏力伴肠胃不适可试用藿香正气胶囊（丸、水、口服液）；针对乏力伴发热可试用金花清感颗粒、连花清瘟胶囊（颗粒）、疏风解毒胶囊（颗粒）、防风通圣丸（颗粒）。对于处在临床治疗期的患者，该诊疗方案也针对不同的症状推荐了相应的中成药。

据人民日报报道，2月4日，武汉市金银潭医院南楼一病区8名确诊患者出院，这是首批以中医药或中西医结合方式治愈出院的患者。

阿比多尔和达芦那韦

尽管该诊疗方案中表示“目前没有确认有效的抗病毒治疗方案”，但就在该诊疗方案印发的同一天，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队在武汉公布治疗因新型冠状病毒感染的肺炎的最新研究成果——阿比多尔、达芦那韦这两种药物能有效抑制冠状病毒。李兰娟还建议将以上两种药物列入新冠肺炎诊疗方案（试行第六版）。

具体来说，阿比多尔是一种广谱抗病毒药物，对无包膜及有包膜的病毒均能起到作用，还可诱生干扰素，通过调节人的机体免疫功能，缩短疾病的进程；达芦那韦是一种蛋白酶抑制剂，达芦那韦对于与蛋白酶抑制剂耐药相关的突变具有一定疗效。

李兰娟团队通过体外细胞进行了初步测试发现：

实验组为10-30微摩尔浓度的阿比多尔，对照组为未经处理的药物，两者比较下，阿比多尔能有效地抑制冠状病毒达到60倍，并且显著抑制病毒对细胞的病变效应。

实验组为300微摩尔浓度的达芦那韦，对照组为未经处理的药物，两者比较下，达芦那韦能显著抑制病毒复制，抑制效率高达280倍。

不过，李兰娟院士强调，这两种药物均为处方药，患者需要在医生的指导下才能服用。李兰娟院士团队成员、浙江援鄂重症救治组领队、浙大一院副院长陈作兵则介绍，这两种药物已经在浙江省新型冠状病毒感染的肺炎患者中使用，下一步计划用这两种药物替代其他效果欠佳的药物。

随后，国家卫健委回应：此次“有效”的治疗药物是通过体外细胞实验的成果，离临床实践仍有距离，希望通过加快运转过程，缩短周期，将真正有效的治疗方式运用到实际的临床实践中。

瑞德西韦

除了阿比多尔和达芦那韦，还有一种药物在近日引起了社会各界的高度关注。

2月1日，NEJM（新英格兰医学杂志）发表了一位新型冠状病毒感染者在美国治愈过程的文章。文章中，这名感染者在美国隔离治疗之后病情出现恶化，对其使用抗病毒药物瑞德西韦（Remdesivir）之后，症状出现了立竿见影的变化，用药次日退烧、不再需要吸氧、血氧饱和度恢复到94%-96%。

实际上，瑞德西韦是由美国吉利德（Gilead）公司研发的抗埃博拉病毒的试验药物，而且在一定浓度下还能够对 SARS和MERS（中东呼吸综合征）病毒起到活性抑制作用。不过，瑞德西韦尚未在中国大陆和港澳台地区并未上市，其针对新型冠状病毒的安全性和有效性未被证实，也没有针对新型冠状病毒的数据。

▲Remdesivir（瑞德西韦）结构式

根据正常流程来说，抗埃博拉的病毒用于抗新型冠状病毒需要重新做临床试验（一般共三期临床试验）。但考虑到疫情，本次瑞德西韦的临床试验直接跳过第一期和第二期——2月3日-4月27日，该药会在北京中日友好医院进行瑞德西韦的第三期临床试验，期间将会对新型冠状病毒感染者进行随机、双盲、安慰剂对照试验。此次试验由中日友好医院曹彬教授牵头，总样本量为270例。

北京协和医院感染内科主任李太生在接受《中国科学报》采访时表示：

瑞德西韦这个药针对埃博拉病毒的细胞实验是有效的，临床安全性是可以的，但是临床效果数据现在还没有。我国紧急启动三期临床，如果是经过国家相关管理部门批准，经过伦理委员会审核，那在一定范围内做是可以的。

国内某知名药企高管也表示，瑞德西韦针对埃博拉病毒的二期临床已经完成，至少说明毒副作用是可控的。埃博拉病毒的临床试验结果或许可以借用到新冠病毒肺炎中。

国内外专家的不断探索

实际上，除了用于埃博拉病毒的药物，抗艾滋病药物以及抗SARS药物都被认为有一定的治疗效果。

抗艾滋病药物

2020年1月23日，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发感染了新型冠状病毒，他在接受媒体采访时表示， 艾滋病治疗药物洛匹那韦/利托那韦片（商品名：克力芝）对他很有效，服用后只用了一天体温就好转，他从个人层面上确认了洛匹那韦/利托那韦片的疗效。

2020年1月25日， 中国科学院上海药物研究所和上海科技大学联合研究团队声称，发现了首批30种可能对新型肺炎有治疗作用的药物，包括蛋白酶抑制剂茚地那韦（Indinavir）、沙奎那韦（Saquinavir）、洛匹那韦（Lopinavir）、卡非佐米（Carfilzomib）、利托那韦（ritonavir）等12种抗艾滋病药物，2种抗呼吸道合胞病毒药物，1种抗人巨噬病毒药物，1种抗精神分裂症药物，1种免疫抑制剂以及2种其他类药物。

感染病专家、复旦大学附属上海市公共卫生临床中心党委书记卢洪洲表示：

临床上发现， 部分艾滋病抗病毒药物用于新型冠状病毒肺炎临床救治取得一定疗效。 从武汉临床经验来看，越早越好，因为这些药物可以抑制病毒，没有病毒了就没有后续的一些损伤了。

1月26日，北京市卫健委证实，抗艾滋药物可以试用于治疗新型肺炎。

抗SARS病毒药物

▲罗尔夫·希尔根菲尔德

1月24日，冠状病毒研究专家、德国吕贝克大学教授罗尔夫·希尔根菲尔德携带两种抑制剂抵达中国，以测试它们对新型冠状病毒的作用。

据悉，非典期间，希尔根菲尔德在SARS冠状病毒的药物研究领域做出了重要贡献。其研究冠状病毒20余年，研究SARS病毒近17年。而希尔根菲尔德本次携带的两种试剂正是当时针对SARS病毒研制的。

由于新型冠状病毒与SARS病毒在蛋白酶有96%的相似度，希尔根菲尔德认为，他所携带的抑制剂有潜力应用于抵抗本次的新型冠状病毒。不过，他也表示，相关药物还需要很长的研发过程，包括进行动物和临床试验。

其他药物

1月31日晚，上海药物研究所和武汉病毒研究所初步发现双黄连口服液可抑制新型冠状病毒。然而，该说法引起了各方的质疑。

国家卫健委专家组成员、中国工程院院士、天津中医药大学校长张伯礼也在2月3日称，不主张将双黄连作为预防用药。他同时提到了自己对中药治疗的看法，中药治疗是对症治疗，中药治疗针对的不是病毒，而是调节肌体的免疫状态。

2月2日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士接受了媒体采访。关于目前抗病毒药物研发的进程，钟南山表示：

现有至少7个针对病毒RNA聚合酶或蛋白酶的小分子药物，包括CR3022抗体药物都处于不同临床研究阶段；相关疫苗的研发也在开展中，但距离临床应用尚需时间。

另外，湖北省科技厅厅长王炜2月2日在新闻发布会上透露，目前已初步筛选出三种治疗药物，在细胞层面能有效地抑制新型冠状病毒的复制，其在人体上的作用有待临床试验。同日，广东省药品监管局透露，由广州市第八人民医院申报的医疗机构制剂“肺炎一号”药方已经纳入应急审批程序。据了解，“肺炎一号”在治疗中被观察到对患者病情有效。

2月4日，科技部生物中心副主任孙燕荣表示，发现了磷酸氯喹、法匹拉韦以及中成药中的抗病毒成分。

国际方面，泰国副总理兼卫生部长2月2日在新闻发布会上表示，泰国发现了有效治疗新冠肺炎的用药方案。