清华大学自主科研新冠防疫应急专项首批项目立项，电磁灭菌、巡视机器人...

据清华大学2月5日发布消息，截至2月3日，该校共提交疫情防控科技攻关应急课题70余项，部分课题有望在1-2个月内产出实用成果。

科研院结合当前防控疫情急需，本着能尽快投入防控实战、前期基础扎实、综合评估的原则，完成了首批应急课题立项工作。应急专项旨在通过学校支持，加快推动攻关成果用于疫情防控。

首批应急课题突出医工结合，重点开展病毒快速检测与防护、药品筛选与研发等攻关，部分课题有望在1-2个月内产出实用成果。

部分首批应急课题介绍

“快速高效柔性等离子体消毒样机研制与多谱学病原体数据库的建立”

清华大学电机系罗海云老师承担的“快速高效柔性等离子体消毒样机研制与多谱学病原体数据库的建立”项目入选应急课题。

快速高效电磁灭菌样机

依托前期重点研发计划的成果，目前消毒样机已基本研制完成，正在做一些必要的测试，争取3月走向成熟和实用，为楼宇空调与新风系统提供有效的消毒手段。

同时联合清华分析中心，也在开发多谱学病毒快速检测新技术，为抗击新冠贡献力量。

“隔离病房巡视机器人”

同时入选的还有清华大学航天航空学院郑钢铁老师承担的“隔离病房巡视机器人”课题。

隔离病房巡视机器人

这次是发挥清华优势，医工结合，多个院系共同协作推动的。航院、机械系、计算机系、车辆学院、北京清华长庚医院共同参与。

目前已经完成系统组装联调，希望在未来3个月内，研制出2台巡视机器人，在北京、武汉的医院同时投入试用。