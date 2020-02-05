这几款手机新品都很棒，但疫情之下可能很难第一时间买到

按照以往的惯例，春节过后都会迎来一波手机新品发布的小高潮。不过今年比较特殊，「突如其来」的疫情对于厂商们2月份的传播计划多多少少会带来一些影响。出于安全考量，最近已经有不少国产手机品牌宣布将发布会搬到线上。

另外极客之选了解到，多家国内厂商也取消了今年MWC世界移动通信大会的媒体行程。当然，这并不代表今年大家并不参展，只是国内媒体大多改为了远程报道，一些重磅产品以及技术还是会如约而至。结合此前相关爆料，我们一起来看看，接下来有哪些值得关注的重磅手机新品。

小米10系列

2019年小米将主要的精力放在了Redmi品牌的打造上，相对来讲，小米品牌产品线的声量相对要弱一些。不过其所取得的成果是显而易见的，除了让Redmi迅速在市场站稳了脚跟，5G时代全面到来之前，也一定程度上减轻了库存压力。

▲小米CC9 Pro

2020年作为5G手机进入大规模普及的一年，小米品牌无疑将会重新回到正轨，而数字系列自然也是大家关注的焦点。根据此前曝光的消息来看，此次小米10系列发布会不出意外也将会采取线上发布的形式，时间为2月12日晚上7点。

产品端，小米10系列可能包括小米10和小米10 Pro两款机型。作为高通一直以来比较重要的合作伙伴，能够确定的是，其将会是首批搭载骁龙865平台的产品，至于是否能够抢到首发，目前还是一个未知数。

影像部分，小米CC9 Pro上搭载的那颗1亿800万像素CMOS可能会被用到小米10系列上，有关这颗传感器的优势和所带来的一些问题，此前我们在相关评测文章中也做过详细介绍，这里不再赘述，不过在之前的基础上，相机调校应该会有一定进步。

另外去年大家普遍比较关注的充电速度上，预计其将会带来功率高达66W的快充，字面上比此前OPPO Reno Ace上量产的65W快充多1W，不过影响充电速度的因素有很多，实际表现如何，后期我们拿到机器之后也会进行测试，感兴趣的可以关注极客之选微信公众号（GeekChoice）。

其它方面，参考小米CC9 Pro，为了能够尽可能在「视觉效果」上降低机身厚度，小米10系列大概率还是会选择曲面屏，不过屏幕刷新率部分会选择90Hz还是120Hz尚不清楚。考虑到续航问题，个人而言90Hz应该更稳妥一些。

三星Galaxy S20系列

在三星的手机序列里，S系列和Note系列一直代表着公司当前最高水准，也分别是安卓阵营里上下半年比较值得期待的旗舰产品。

迈过「10」之后，今年三星Galaxy S系列的命名规则将会发生一些改变，不会以「11」命名，而是选择了和国内不少产商一样的做法，命名为Galaxy S20，包括Galaxy S20、Galaxy S20+和Galaxy S20 Ultra三款机型。

▲图片来自Phone Arena

其中Galaxy S20屏幕尺寸为6.2英寸，Galaxy S20+为6.7英寸，Galaxy S20 Ultra为6.9英寸，三者均为三星自家的AMOLED挖孔屏（孔径估计应该会比上代小一些），另外一个比较关键的信息是，这次其将会把屏幕刷新率提升到120Hz。

根据Phone Arena的相关报道，核心硬件配置方面，三星Galaxy S20系列也将会是首批搭载骁龙865平台的机型，同时也和往年一样，根据国家和地区的不同，将有搭载Exynos 990平台的版本。电池容量部分目前大家的说法不一，详细信息还是要等到发布之后才能揭晓（北京时间2月12日凌晨3点）。

此次三星Galaxy S20系列比较值得关注的地方在于影像方面，结合目前相关爆料信息来看，其不再沿用「祖传」的1200万像素主摄，三款机型均将采用1亿像素主摄，特别是Galaxy S20 Ultra，除了一亿像素主摄，其还会带来4800万像素潜望式长焦镜头、1200万像素超广角镜头以及ToF镜头。

仅就现在爆料的相关信息而言，今年的三星Galaxy S20系列无疑在堆料方面做得很足，尤其是三款产品在核心硬件配置部分做到同步之后，消费者的心理落差也不会那么大。发布会结束之后极客之选也会第一时间带来相关报道，欢迎关注。

OPPO Find X2

在2018年发布的Find X上，OPPO带来了很多全新的尝试，其不仅首创了双轨潜望结构，还搭载了安卓阵营中第一个真正实现量产的3D结构光，同时首发了新一代的闪充技术——最高功率接近50W的SuperVOOC超级闪充。不过在Find X之后，2019年我们并没有等到其第二代产品的更新。

▲OPPO Find X

直到去年12月份，OPPO未来科技大会结束后，极客之选和几家媒体一起参加了一场OPPO内部的小型媒体沟通会，才得知了相关消息。

根据当时我们得到的信息，第二代Find X大概率为Find X2，也算是在前代的基础上做了延续，未来如果持续更新的话，基本能够形成一条独立的产品序列。

除此之外，OPPO确认，这一代产品的屏幕素质将会和苹果以及三星的旗舰产品保持在同一水准，具体形态按照目前行业的发展趋势来看，应该会采用三星Galaxy S20系列一样的挖孔屏，而非升降结构，这样也比较有利于把厚度和重量降下来。

除了以上两点，影像也依旧是Find X2系列的核心关注点之一。据OPPO内部透漏，其将会搭载与索尼定制的影像传感器并且首发全像素全向对焦技术，包括画质以及对焦速度等诸多方面，都会有一个比较明显的提升。

除了以上几点，OPPO Reno Ace上的65W超级闪充应该也会被用到这款产品上，另外此前OPPO已经发布但并没有进行产品落地的30W无线充电估计很有很可能出现在Find X2上。至于屏下摄像头，从之前我们在OPPO未来科技大会上了解到的信息来看，目前其实际成像效果依旧并不理想，当时OPPO的工作人员也提到，未来可能会落地但尚且需要时间。

至于Find系列的发布时间，参考之前OPPO的「惯例」，接下来的MWC 2020展会上其应该会发布一些接下来我们能够看到的新技术，不过产品估计会稍晚一些，可能会放到三月份左右。

发布和发货时间间隔可能会被拉长

除了以上我们提到的这几款产品，其实接下来还有很多手机新品将会陆陆续续发布，比如黑鲨游戏手机3、华为P40、vivo NEX 4系列、一加8系列、魅族17系列等等，不过具体发布会形式还是要看疫情的发展情况。

其实发布会形式只是一个缩影，此次疫情对于手机行业的影响是多方面的。首当其冲是出货量，受此次疫情影响，Strategy Analytics无线智能手机战略（WSS）服务总监隋倩认为，2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%，中国智能手机的出货量将比预期减少5%，今年一季度将下滑30%以上。

考虑到目前国内为了防控疫情扩散不建议人员集中的现状，线下渠道所受到的影响是显而易见的。而在前不久，苹果公司也宣布2月2日起至2月9日期间，关闭中国大陆地区所有办公室、零售店以及呼叫中心，仅保持在线商店仍正常营业。

Wedbush分析师Daniel Ives和Strecker Backe表示，如果目前这种状态在2月底之前没有好转，预计苹果在中国市场将会有100万部智能手机的销售受到影响。

除了销售端受到的冲击，由于不少企业推迟了员工的复工时间，包括工厂、物流、快递等与手机行业息息相关的链条也将不同程度受到波及，这无疑将会造成整个产业链出现迟滞，换句话说，即便一些新品赶在第一时间发布，也很可能难以在短时间内发货。

总得来说，疫情对于手机行业造成的损失一定会有，只是轻或者重的问题。