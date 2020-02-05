战火不减！智能手机线上发布会成2020春天标配

在2020年的这个春天，手机行业的线上渠道又一次“被押注”。

记得2011年小米手机的横空出世，让互联网手机成为了一个重要风口，随后手机线上渠道也成为行业炙手可热的香饽饽。一时间，众多雄霸线下的手机大厂都开始疯狂涌入线上。而在此后的几年，线上市场逐渐饱和，新零售战略成为新热点，手机大厂们又开始重新重兵布局线下。

无论是新零售还是线上营销，每年的二三月份对于手机企业都是非常重要的时间节点，各大品牌上半年的旗舰产品，往往都会在这个时候正式对外亮相。

就在一年前（2019年2月20日），小米9正式发布；2月28日，S10国行版正式发布；3月2日，iQOO手机正式发布；3月6日，魅族Note9正式发布；3月8日，黑鲨2正式发布；3月19日，vivo X27正式发布；3月26日，华为正式发布P30系列……

每款新产品面世的同时，都伴随着一场场盛大的发布会，而且规模都是越来越大，各路明星、粉丝、经销商都会纷纷捧场站台。但是今年，众多手机企业面临的战局将是另外一番景象。

No.1 线上发布将成为这个春天的“标配”

疫情之下，避免人群聚集已经成为全民共识。所以，线上发布将成为近期手机企业共同的选择。目前，荣耀官方已经宣布，新年的第一次发布会将在线上举行。荣耀之外，有消息称黑鲨、小米等品牌的新品发布会也将移至线上。

2月2日，黑鲨手机CEO罗语周就在微博征询线上发布会的建议。据数码博主@数码闲聊站称，其它准备在2月份发布的新机，基本都会在线上举行。

对于手机企业而言，新品在线上发布还是线下发布影响并不大。过去举办线下发布会时，能够去现场的粉丝也是少数，绝大多数关注者依然是通过线上直播的方式观看，相关平台同步直播发布会早就是惯例。

如今唯一的不同的，就是雷军、赵明等手机企业的掌门人要从面对现场观众转为直视直播镜头了。对此，相关通讯行业专家对懂懂笔记表示：“线上发布并不会有太大影响，但当所有企业都在线上发布且间隔密集的情况下，还是会对发布会形式的创新有一定考验。另外，换个角度看，发布会从线下转到线上，从成本上可能还会相对低一些，发布会的形式并不会妨碍产品的市场表现。”

显然，线上发布考验的是企业在展现形式上的创新和线上营销的能力。但疫情之下，手机企业要打的硬仗不是线上发布会，而是销售以及供应链市场的变化。

过去一年，手机企业们发力的两个焦点分别是5G和新零售。

5G通讯技术方面，随着相关基础设施的建设快速落地，各头部手机企业也都已经发布了5G新机。近几天数千万网民在线关注的武汉火神山、雷神山医院的建设直播，也已经采用了5G网络。

技术层面之外，线下市场的新零售则是手机企业的重中之重。曾经，新零售战略最直接的体现就是全国各地大量手机线下体验店（零售店）的开设。而在疫情之下，这些开设在重点商业区的实体店无疑是最直接受到冲击的存在。

那么，面对线下门店遭遇的负面影响，已经处于低迷态势中的全球手机市场又将如何应对？

No.2 线上发力、线下收缩

2月1日，苹果官方宣布即日起暂时关闭中国大陆的42家零售店，直到2月9日24时。另外，除了零售店其还将关闭在中国大陆所有的办公室和呼叫中心。对此，有媒体分析关闭零售店虽然不会对苹果公司全年营收造成实质性影响，但可能会造成至多100万部iPhone销售的推迟。

苹果之外，三星、小米、vivo等智能手机企业也都表示会暂时关闭部分线下直营渠道。

我们不妨以苹果的100万台手机为标尺，计算一下各方实体渠道可能会产生的损失。目前，苹果在全国范围内共有42家Apple store，由于Apple store拥有业内数一数二的坪效比，相较之下国产品牌在线下零售渠道的坪效方面有明显差距，不过在数量方面基本上是十数倍甚至数十倍于苹果。即便国产品牌的线下直营渠道没有全部关闭，但疫情所导致的客流量锐减及销量损失很可能会远超这“100万台”。

此前，分析机构Strategy Analytics曾发布报告称，2020年全球智能手机的出货量将比预期少2%，中国市场智能手机的出货量将比预期减少5%，尤其是第一季度的出货量将出现超过30%的下滑。

此外，天风证券分析师郭明錤也预判，受疫情影响2020春节期间国内手机市场出货同比将下滑约50-60%，这将导致目前渠道会有5000–6000万部收集的高库存出现。预计全年出货量将会下滑15%，至3.1-3.3亿部。

对此，相关通讯行业专家对懂懂笔记表示：“虽然移动互联网市场手机线上渠道增长非常快，但从过去几年的数据来看，线下渠道的占比还是要高于线上渠道。这次疫情影响最直接的就是线下渠道市场，整个手机行业的出货量下滑是肯定的，只是具体数字还不好断定。”

该人士强调，无论是15%还是30%都是非常大的数量，“如果真出现这样程度的巨幅下滑，对于整个手机市场的冲击将非常严重。”

No.3 做好打持久战的准备

雷军曾经对外界表达过一个观点：“手机行业只有撑死的，没有饿死的，库存决定手机厂家的生死。”诚如雷军所说，一直以来库存的高周转都是手机企业最为核心的竞争力。

智能手机行业发展到今天，供应链体系早已稳定且成熟，品牌方无论是在技术创新还是量产方面，都非常倚重上下游供应链。令业内人士担心的是，疫情影响的不仅仅是零售端，绝大多数密集劳动型供应链企业同样会受到不同程度的波及。

此前，包括富士康、英华达、欧菲光等等一众智能手机零部供应商以及相关代工企业均表示，节后复工时间将会推迟到2月10号。

小米集团副总裁卢伟冰此前就曾在微博上透露：“这次影响可能是比较大的，其中短期是消费影响，中期看是供应链协同，而长期看则是购买力。”

正如卢伟冰所言，消费者不愿意出门的“消费影响”已经开始呈现，而这种状况如果继续持续下去，手机企业势必要做出调整。而与此结合密切的供应链方面，也将相应的作出调整，此时考验手机行业的就是各方协同的能力：如何在供需不断调整的情况下，既要保证供应又不会出现大面积库存积压。

跨过这一关后，最终的考验不仅仅是面对手机行业本身，对于广大普通消费者的影响更为深远。任何一家目光长远的手机企业都要做出清楚的判断，未来很长一段时间如何应对消费者购买力的变化？企业又要在产品和营销层面做出哪些积极的应对？

对此，相关通讯行业专家对懂懂笔记表示：“头部手机企业当下最重要的任务，就是消化库存同时拓宽线上渠道，做好线上营销。总之，面对如今这样的市场情况，任何一家企业都要做好打持久战的准备。”

【结束语】

当餐饮行业、旅游行业已经呈现巨大挑战的时候，任何行业都要面对接下来的挑战和困难。利好的一面，是移动互联网，包括远程办公和教学应用等会持续产生旺盛需求，而5G技术的成熟和普及也会带来一波换机潮，这是手机行业在今年上半年的重要机遇。

当然，无论外界环境如何变化，企业的最终竞争力还是要落到产品上，产品力才是一切竞争的基础。尤其当线下渠道受阻，线上渠道竞争加剧之际，只有拿出足够优秀的产品的手机品牌，才有突出重围的可能。