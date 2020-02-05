盖茨基金会：追加最高1亿美元捐款对抗新冠肺炎疫情

IT之家2月5日消息 ，比尔及梅琳达·盖茨基金会今日宣布承诺投入最高1亿美元赠款，用于支持全球应对2019新型冠状病毒（2019-nCoV）疫情。这笔资金将有助于加强病例发现、隔离和治疗，保护弱势人群以及加速开发疫苗、药物和诊断方法。新宣布的赠款总额包括基金会1月末已经承诺投入抗击疫情的1000万美元。

“多边机构、各国政府、私营部门以及慈善组织必须同心协力，遏制疫情蔓延，帮助各国保护最脆弱的人群，并加快相关工具的研发。”盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼表示，“我们希望投入更多资源，以帮助促成快速有效的国际响应。这些响应应该以科学为指导而非恐惧，并且建立在世界卫生组织所采取的措施基础之上。”

盖茨基金会正在和其他捐助方密切协调，贡献更多资源来协助世界卫生组织、中国相关机构以及其他国际和国家层面的相关机构。世界卫生组织于1月30日宣布把2019新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件，强调了该病毒的全球风险，并呼吁全球加强协调应对工作，特别是在卫生系统脆弱的国家和地区。中国政府也宣布此次疫情为重大突发公共卫生事件，并动员全国力量遏制疫情传播。

加强2019新型冠状病毒病例的发现、隔离和治疗

盖茨基金会将投入最高2000万美元资金，用于加快新型冠状病毒感染者的发现、隔离和治疗，以阻断传播、控制疫情。赠款将用于支持世界卫生组织等多边机构、美国疾病预防控制中心和已报告确诊病例国家的公共卫生部门，包括中国国家卫生健康委员会和中国疾病预防控制中心等。

基金会希望通过快速灵活的资金投放，帮助多边机构和国家级公共卫生部门快速提高病毒发现能力，实施疾病传播模型分析，以便针对疫情最严重地区精准投放资源，遏制疾病传播。这笔资金旨在帮助公共卫生部门及时支付早期的人力和物资成本，以迅速开展工作，而国际组织和各国政府划拨的资源将用于支撑各项工作的持续运营。

加强对非洲和南亚弱势人群的保护

近年来发生的流行病（例如2009年的H1N1流感疫情）对极端贫困人口产生了极大的影响。据估计，全球每天生活费不足1.90美元的人口为6.29亿人，其中有85%生活在撒哈拉以南非洲和南亚地区。这两个地区的很多居民缺乏优质的基本卫生保健服务，进一步增大了他们的健康风险。

盖茨基金会将提供最高2000万美元资金，帮助这些地区的公共卫生部门提升应急运作能力、加强疾病监测，并提高安全隔离和治疗确诊病例的能力。

基金会在非盟成员国的工作将得到非洲实地流行病学组织（AFENET）、非洲疾病预防控制中心和世界卫生组织非洲办事处的支持。作为一家非营利服务联盟，非洲实地流行病学组织负责开展实地流行病学研究和实验室培训计划，目前已覆盖30多个非洲国家。

开发疫苗、治疗和诊断工具，从长远角度应对疫情

盖茨基金会还将提供最高6000万美元资金，用于加快2019新型冠状病毒疫苗、治疗和诊断工具的识别、开发和测试。如果该病毒在未来数月甚至更长时间内继续传播，只有寻找到安全有效的疫苗和治疗方案，才能实现对疫情的长期有效控制，并减少病例和死亡。

盖茨基金会将利用这部分研发资金，支持流行病防范创新联盟（CEPI）等全球合作伙伴，发现需求并确定优先级、填补目前研发工作的空白、激励生物科技和制药公司开发产品，从而带来安全、有效、可负担、广覆盖的医药产品。基金会也将继续为中国的公共和私营部门的研发合作伙伴提供支持，进行备选疫苗、治疗方案和诊断工作的识别、研发和测试工作。目前这些工作正在推进过程中。