武汉医生张笑春回应新冠肺炎CT替代核酸检测：宁错勿漏

人民日报报道，日前，武汉大学中南医院医学影像科副主任张笑春教授在朋友圈发布的“强烈推荐CT影像作为目前新冠肺炎首选诊断方法”言论，引起社会广泛关注。2月4日，国家卫健委办公厅和国家中医药管理局联合印发《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》，将“疑似病例具有肺炎影像学特征者”作为湖北省临床诊断病例标准。

2月5日下午，张笑春表示，“我前几天在朋友圈中分享的观点，是根据科学依据及临床经验所得。”

“病毒核酸检测是最终确诊新型冠状病毒肺炎无创诊断的金标准，然而检测结果‘CT阳性、核酸阴性’的结果，可能影响临床排查。目前新型冠状病毒核酸检测特异性高、敏感性偏低，不排除存在部分假阴性。”

“CT检查方便、快捷、直观，在基层医院易于普及。虽然CT只是辅助诊断手段，但在新冠病毒肺炎形势严峻的今天，武汉等地区的防控必须采取‘不放过一个’的非常规手段，减少交叉感染。”

张笑春提醒，CT阳性和病毒核酸检测阴性的患者，也要被纳入隔离治疗的范畴，非常时期“宁错勿漏”，即使是其他病原体肺炎、也会因为及时治疗而受益。只有这样才能够尽快控制传染源、切断传播途径，使得尽可能多的人不被感染、以及感染的无症状患者能及时被发现和及早治疗。