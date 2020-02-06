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华为Mate 20 X DxOMark测试获111分，比华为Mate 20 Pro少1分

2020/2/6 6:29:32来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家2月6日消息 华为于2018年11月正式发布Mate 20 X。今日知名评测机构DxOMark也带来了对这款手机的测评，华为Mate 20 X在本次测评中得分为：111分。

image.png

摄像头主要规格：

三摄像头配置

• 主摄像头：4000万像素1/1.7英寸Quad-Bayer传感器（1000万像素输出），搭配等效27毫米f/1.8镜头

• 远摄镜头：800万像素1/4英寸传感器（1000万像素输出），f/2.4光学影像防抖镜头，80毫米等效焦距

• 超广角镜头：2000万像素1/2.7英寸传感器，等效16毫米f/2.2镜头

• 相位检测激光辅助自动对焦

• 4K视频，2160p/30fps（1080p/30fps陀螺仪电子防抖）

image.png

DXOMARK方面认为，华为Mate 20 X所采用的后置三摄方案可在超广角和变焦摄影中提供良好的效果。主摄像头的Quad-Bayer传感器在所有照明条件下均可提供出色的曝光效果。不过其散景照片清晰度表现仍需优化、室内变焦拍摄时仍有噪点存在，照片整体细节表现仍需加强。

照片

优点

• 正确的曝光度和宽广的动态范围

• 夜间摄影时噪点不多

• 宜人的演色性和准确的白平衡

• 出色的自动对焦

• 变焦照片的细节很丰富

• 不错的超广角摄像头

不足

• 常常丢失精细细节

• 高对比度场景中的动态范围有限

• 室内变焦照片中出现强烈的色度噪点

• 散景图像中的细节不多

• 经常可观察到振铃效应

视频

优点

• 出色的自动对焦和良好的跟踪性能

• 防抖对于静止时拍摄的视频可以发挥作用

• 宜人的演色性和准确的白平衡

• 噪点控制良好，尤其是在户外

• 平顺流畅的曝光调节

• 正确的曝光度和宽广的动态范围

不足

• 室内边走边拍的视频中出现防抖错误

• 常常丢失精细细节

• 可观察到抖动效果

• 可观察到边缘上的噪点

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关键词：华为Mate 20 XDxOMark

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