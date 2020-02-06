高通第一财季营收51亿美元，净利同比下降13%

北京时间2月6日凌晨消息，高通今日发布了2020财年第一财季财报。报告显示，高通第一财季净利润为9.25亿美元，比去年同期的10.68亿美元下降13%；营收为50.77亿美元，比去年同期的48.42亿美元增长5%。高通第一财季业绩超出华尔街分析师预期，对第二财季业绩作出的展望也超出预期，从而推动其盘后股价上涨逾2%。

以下为财报具体内容：

净收入/亏损：

在截至12月29日的这一财季，高通的净利润为9.25亿美元，比去年同期的10.68亿美元下降13%；每股摊薄收益为0.80美元，比去年同期的每股摊薄收益0.87美元下降8%。高通第一财季运营利润为10.30亿美元，相比之下去年同期为7.10亿美元。

不按照美国通用会计准则（Non-GAAP），高通第一财季净利润为11.51亿美元，比去年同期的14.64亿美元下滑21%；每股摊薄收益为0.99美元，比去年同期的1.20美元下滑18%，这一业绩超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20名分析师此前平均预期高通第一财季每股收益将达0.85美元。

营收：

高通第一财季营收为50.77亿美元，比去年同期的48.42亿美元增长5%，这一业绩也超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19名分析师此前平均预期高通第一财季营收将达48.3亿美元。

高通第一财季来自设备和服务的营收为35.34亿美元，低于去年同期的37.54亿美元；来自授权的营收为15.43亿美元，高于去年同期的10.88亿美元。高通第一财季总运营成本和支出为40.47亿美元，低于去年同期的41.32亿美元。其中，设备和服务营收成本为21.13亿美元，低于去年同期的21.88亿美元；研发支出为14.06亿美元，高于去年同期12.69亿美元；销售、总务和行政支出为5.28亿美元，高于去年同期的5.26亿美元；其他支出为零，相比之下去年同期的其他支出为1.49亿美元。

高通CDMA技术集团第一财季营收为36.18亿美元，比去年同期的37.39亿美元下降3%；税前利润为4.79亿美元，比去年同期的5.98亿美元下降20%；税前利润率为13%，比去年同期的16%下降3个百分点。高通技术授权集团第一财季营收为14.04亿美元，比去年同期的10.18亿美元增长38%；税前利润为10.17亿美元，比去年同期的5.90亿美元增长72%；税前利润率为72%，比去年同期的58%上升14个百分点。该季度的MSM芯片出货量为1.55亿，比去年同期的1.86亿下降17%。

其它财务详情：

高通第一财季运营现金流为11.18亿美元，高于去年同期的3.56亿美元。截至2019年12月29日，高通所持现金和现金等价物总额为111.09亿美元，相比之下截至2019财年第一财季末为100.66亿美元。

高通在2020财年第一财季总共向股东返还了15亿美元现金，其中以派发现金股息的方式返还了7.10亿美元，约合每股0.62美元；并回购了920万股普通股，以此形式向股东返还了7.62亿美元现金。

业绩展望：

高通预计2020财年第二财季营收将达49亿美元到57亿美元，其中值（53亿美元）不及分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，19名分析师此前平均预期高通第二财季营收将达50.8亿美元。高通预计第二财季每股收益将达0.50美元到0.65美元；不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），高通预计第二财季每股收益将达0.80美元到0.95美元，其中值（0.875美元）超出分析师此前预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，20名分析师此前平均预期高通第二财季每股收益将达0.86美元。

股价变动：

当日，高通股价在纳斯达克常规交易中上涨1.98美元，报收于90.91美元，涨幅为2.23%。在随后截至美国东部时间周三下午4点57分（北京时间周四凌晨5点57分）为止的盘后交易中，高通股价再度上涨1.94美元，至92.85美元，涨幅为2.13%。过去52周，高通的最高价为96.17美元，最低价为49.91美元。