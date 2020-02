十年之后，谁也没能替代苹果iPad

乔布斯入场的时候,身后摆着皮沙发和圆桌茶几。

你很难不去注意这奇怪的发布会陈设。大部分时候,乔布斯都更倾向于用一张简单的黑色方桌来陈列产品,在舞台的黑色背景下,他只要轻轻点亮屏幕,就可以牵走所有人的注意力。

但也有一些例外。比如2005年,小巧精致的初代iPod nano藏在他牛仔裤口袋的夹缝小兜里。2008年,他从牛皮纸信封里滑出了那台全世界最薄的笔记本电脑MacBook Air。

这一次要发布的,同样是一款特别的产品。乔布斯称它是「介于iPhone和MacBook之间」的设备。没有多加解释,他掀开沙发上的黑布,举起iPad,对着观众点亮屏幕,「这就是它的样子(That』s what it looks like.)」。在随后的演示环节里,他坐在沙发上,自然地翘起腿,开始用一种从没有人见过的方式演示浏览网页,收发邮件,管理照片……

在2010年初的这场发布会上,乔布斯首次向全世界展示了iPad。「网页、邮件、照片、视频、音乐、游戏、电子书」,他说iPad在处理这些需求时,比iPhone和MacBook更具优势。

十年后,iPad已经脱离了这些最基本的需求,蜕变为一套全新的计算设备。

「放大版」iPhone

第一代iPad是一个很容易理解的产品,它本质上就是一个「放大版」的iPhone。

iPad的硬件设计思路完全脱胎于iPhone,一体化机身,正面是一块完整的屏幕加上一个Home键,还有着近似的电源和音量键布局。它采用的A4处理器是基于iPhone 3GS上那颗三星SoC迭代而来,之后这颗芯片又被用在了iPhone 4和第四代iPod touch上。从硬件上来看,最大的区别,仅仅在于屏幕尺寸。

最初iPad和iPhone运行着几乎一样的iPhone OS系统,所以除了搭载苹果自己的Safari浏览器、照片、邮件等原生iPad app之外,它还可以兼容运行一切iPhone app。半年之后,WWDC上,iPhone OS正式更名为iOS。

起初,大部分第三方app都还没有针对iPad进行适配开发,只能在iPad巨大的屏幕中间显示一个小小的界面,用户也可以将这个界面手动放大至两倍,但渲染分辨率并不会变,所以看起来会有点模糊。一些「老顽固」app直到今天都没有针对iPad进行适配,比如拥有超过10亿活跃用户的Instagram。

2010年,iPhone发布之后的第三年,越来越多的消费者开始对这套「多点触控交互」感兴趣,基于iPhone OS的开发生态也迅速壮大。相比iPhone,iPad更能体现触摸交互的优势,因为它更大。用户可以更简单地用手指滑动菜单,放大缩小图片、地图,在「水果忍者」游戏里一刀切开五个水果。

iPad最后的杀手锏是价格。相比当时最新的iPhone 3GS,初代iPad有着更「高级」的金属外壳、更先进的芯片、更大的屏幕,价格却只需要499美元,比iPhone还便宜100美元。iPad牺牲的,仅仅是蜂窝网络和拍照这两个功能而已。而且iPad是一个具有一定「分享」属性的设备,一台iPad可以让全家人都体验到「智能设备」的美妙。

早期的iPad是一个具有家庭属性的设备|视觉中国

这极大迎合了当时用户的需求。2010年,大多数普通人还站在「移动互联网」时代的大门外张望,iPad给了他们一个「窥见未来」的机会,也成为了很多人「入坑苹果」的第一站。那几年里,iPad甚至是很多家庭唯一的「电脑」,是很多00后接触到的第一台「智能设备」。

iPad是苹果甚至整个电子消费品历史上成功速度最快的产品。2010年4月,初代iPad发售,仅8个月的销售额就突破了80亿美元。2011年,这个数字翻了一倍多,达到204亿,2012年,301亿。它只用三步,就跨上了巅峰。

盛世危机

iPad销量一飞冲天,它更新迭代的速度也惊人的快。

2011年3月,苹果推出iPad 2,大幅削减了厚度和重量,且为它配备了前后置两个摄像头。一年之后,搭载Retina屏幕的第三代新款iPad问世,过后仅半年,iPad mini和第四代iPad又同时登场。三年,五款新产品,iPad在不断进化中冉冉升起。

2013年10月,苹果给iPad系列换了一个名字,推出iPad Air,缩窄屏幕边框,进一步强化了它的轻薄性能,同时还推出了iPad mini 2,搭载Retina屏幕和当时最新的A7处理器,让iPad mini 2因此成为寿命极长的「一代神机」。

2013年,iPad总销售额达到320亿美元,是迄今为止iPad取得过最好的销售成绩。自此,iPad的「好日子」结束了。

iPad之所以能成功,其中一个重要因素在于移动互联网的发展。但随着智能手机的发展和普及,平板电脑终究只能是这个时代的配角。

智能手机成为了移动互联网时代的「主角」|Apple

2014年秋季,苹果发布iPhone 6和6 Plus,开始在iPhone上尝试「大屏策略」。这一策略取得巨大成功,iPhone销售迎来了一波爆发式增长,特别是在大中华区。

那是智能手机发展速度最快的巅峰时期。iPhone的性能越来越强、屏幕越来越大,且正在变得越来越普及。4G时代到来,人们越来越习惯用手机获取信息、消费内容,无论是文字、声音还是视频。

这导致作为「内容消费设备」的iPad开始失去优势。因为对大部分人来说,一台5.5寸的iPhone 6 Plus已经足够看视频、玩游戏了,家庭里的每一个成员也都开始拥有属于自己的智能手机,他们并不需要一个7寸或9.7寸的iPad。

从2014年开始,iPad的销售额连年下滑。到2017年,全年销售额已经跌至192亿美元,不足巅峰时的三分之二。

生产力和教育

在乔布斯最初的演示里,iPad是一个主要用于「内容消费」的设备,你可以用它读书、看电影、听音乐,在更大的屏幕上获得更好的体验。越来越普及的大屏手机侵蚀了这部分需求,iPad必须找一条新的出路。

苹果的反应很快。2015年6月,WWDC上,iPad迎来了诞生以来最重要的一次软件更新,iOS 9。

苹果在iOS 9上为iPad设计了一套新的「多任务」交互机制,用户可以通过「分屏显示」同时操作两个App,还可以从屏幕右侧滑出另一个App,通过「drag & drop(拖拽、放开)」的方式将文字、图片、视频等内容拖动与不同的App,让数据在App间顺畅移动。

这成为了iPad独特软件交互的基础。如果说之前的iPad在软件层面还只是一个「放大版的iPhone」,从iOS 9开始,iPad有了一套更适合自己的软件。

分屏功能是软件上iPad生产力的起点|极客公园

三个月后,2015年9月,iPad Pro问世。

一切都能解释通了。为什么苹果要做一套对性能要求很高,具有相当复杂性的iOS 9?因为iPad Pro从一个「内容消费」设备,转变为了一个「内容生产」设备。身处iPhone和MacBook之间,iPad一直和iPhone靠得更近。iPad Pro的问世,标志着它开始朝另一个方向发展。

配备Smart Keyboard和Apple Pencil的iPad Pro,成为了一个全新的设备,一个「触屏」的、「可以涂鸦、绘画」的、「运行iOS软件」的,新的电脑。

Apple Pencil是硬件上iPad生产力的起点|Apple

之后几年里,iPad在生产力这条路上越走越远。2018年10月,全新设计的iPad Pro推出,集各种先进技术于一身。搭载广角Face ID,可以在任意方向下识别面部解锁;内置了102块磁铁用于吸附新款的键盘外壳和Apple Pencil,且可以给Pencil无线充电。

iOS也加入了越来越多针对iPad的功能,包括类似macOS的Dock应用坞,文件系统和更丰富的多任务操作。2019年,苹果终于将iPad的软件从iOS中剥离出来,推出了iPad OS。iPad拥有了自己专属的软件,通过「Sidecar(并行)」等功能和macOS建立起了更紧密的联系。

除了生产力之外,苹果也为iPad找到了其他的发展道路。2017年,苹果专门针对教育领域的需求,推出了价格低廉的第六代iPad,为中小学生提供学习工具的同时,也在培养更多习惯用iPad进行「创造」的潜在用户。

电脑是什么

经过十年的发展,iPad产品线已经变得非常丰富,以至于显得有点复杂。有主要面向教育市场、相对廉价的iPad,立足中端的iPad Air和mini,和将「生产力」性能推向极致的iPad Pro。

回顾iPad走过的这十年,它的起点是简洁而明确的,当年乔布斯坐在沙发上,用仅仅七个应用场景概括了这个产品,并将它带向成功。但这条路很快变得不再可行,整个平板电脑市场都在智能手机的挤压下逐年萎缩。

「教育」是当下iPad一个重要市场|Unsplash

今天,你很难用一个词准确定义iPad。它是一个「内容消费设备」?还是一个「生产力工具」?还是一个「教具」?这些都正确,但都不准确。

2017年末,苹果发布了一个iPad Pro广告,广告中的小女孩拿着自己的iPad走街串巷,做各种各样的事,工作、交流、娱乐……最后,她的母亲问她,「你在电脑上干什么呢?」,女孩反问「What's a computer?(电脑是什么?)」

这个广告引发了不小的争议,很多人认为这个广告「轻视」了电脑的存在。但实际上,它准确地反应了iPad和电脑的不同。iPad的移动性更强、更灵活、拥有更丰富的多媒体功能,你可以用它学习、娱乐、生产,做各种各样的事。

大部分学校都会开专门的课来教你如何使用电脑,但大部分学校不会开课来教你如何用iPad,一切都取决于你自己的使用方式。

用iPad控制无人机|Unsplash

有人会用「买前生产力,买后爱奇艺」来调侃iPad作为一个生产力工具的不成熟。但越来越多的人正在用iPad做各种各样的事,比如这篇文章就是在我的iPad Pro上写的。除此之外,我还会用它编辑照片、管理博客,扫描一些纸质文件、用Apple Pencil在合同上签名……我身边还有朋友会用iPad Pro连接到Github管理代码;用iPad Pro设计图标、画画、作曲编曲、在课堂上做笔记。当然,我们也都会用它看视频、听音乐、收发消息。

销量上,iPad至今没有恢复到巅峰时期的水平。自2017年触底后,整个iPad业务开始以一个相对缓慢的速度增长。这与之前「乘着时代的浪潮前进」不同,iPad走入了一个更复杂,也艰难得多的领域。

但它却因此拥有了更多的可能性,它不再是那个只在七个应用场景下比iPhone更有优势平板电脑,而是在每个人手上用法都截然不同的iPad。