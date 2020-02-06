十年之后，谁也没能替代苹果iPad

乔布斯入场的时候，身后摆着皮沙发和圆桌茶几。

你很难不去注意这奇怪的发布会陈设。大部分时候，乔布斯都更倾向于用一张简单的黑色方桌来陈列产品，在舞台的黑色背景下，他只要轻轻点亮屏幕，就可以牵走所有人的注意力。

但也有一些例外。比如2005年，小巧精致的初代iPod nano藏在他牛仔裤口袋的夹缝小兜里。2008年，他从牛皮纸信封里滑出了那台全世界最薄的笔记本电脑MacBook Air。

这一次要发布的，同样是一款特别的产品。乔布斯称它是「介于iPhone和MacBook之间」的设备。没有多加解释，他掀开沙发上的黑布，举起iPad，对着观众点亮屏幕，「这就是它的样子（That』s what it looks like.）」。在随后的演示环节里，他坐在沙发上，自然地翘起腿，开始用一种从没有人见过的方式演示浏览网页，收发邮件，管理照片……

在2010年初的这场发布会上，乔布斯首次向全世界展示了iPad。「网页、邮件、照片、视频、音乐、游戏、电子书」，他说iPad在处理这些需求时，比iPhone和MacBook更具优势。

十年后，iPad已经脱离了这些最基本的需求，蜕变为一套全新的计算设备。

「放大版」iPhone

第一代iPad是一个很容易理解的产品，它本质上就是一个「放大版」的iPhone。

iPad的硬件设计思路完全脱胎于iPhone，一体化机身，正面是一块完整的屏幕加上一个Home键，还有着近似的电源和音量键布局。它采用的A4处理器是基于iPhone 3GS上那颗三星SoC迭代而来，之后这颗芯片又被用在了iPhone 4和第四代iPod touch上。从硬件上来看，最大的区别，仅仅在于屏幕尺寸。

最初iPad和iPhone运行着几乎一样的iPhone OS系统，所以除了搭载苹果自己的Safari浏览器、照片、邮件等原生iPad app之外，它还可以兼容运行一切iPhone app。半年之后，WWDC上，iPhone OS正式更名为iOS。

起初，大部分第三方app都还没有针对iPad进行适配开发，只能在iPad巨大的屏幕中间显示一个小小的界面，用户也可以将这个界面手动放大至两倍，但渲染分辨率并不会变，所以看起来会有点模糊。一些「老顽固」app直到今天都没有针对iPad进行适配，比如拥有超过10亿活跃用户的Instagram。

2010年，iPhone发布之后的第三年，越来越多的消费者开始对这套「多点触控交互」感兴趣，基于iPhone OS的开发生态也迅速壮大。相比iPhone，iPad更能体现触摸交互的优势，因为它更大。用户可以更简单地用手指滑动菜单，放大缩小图片、地图，在「水果忍者」游戏里一刀切开五个水果。

iPad最后的杀手锏是价格。相比当时最新的iPhone 3GS，初代iPad有着更「高级」的金属外壳、更先进的芯片、更大的屏幕，价格却只需要499美元，比iPhone还便宜100美元。iPad牺牲的，仅仅是蜂窝网络和拍照这两个功能而已。而且iPad是一个具有一定「分享」属性的设备，一台iPad可以让全家人都体验到「智能设备」的美妙。

早期的iPad是一个具有家庭属性的设备|视觉中国

这极大迎合了当时用户的需求。2010年，大多数普通人还站在「移动互联网」时代的大门外张望，iPad给了他们一个「窥见未来」的机会，也成为了很多人「入坑苹果」的第一站。那几年里，iPad甚至是很多家庭唯一的「电脑」，是很多00后接触到的第一台「智能设备」。

iPad是苹果甚至整个电子消费品历史上成功速度最快的产品。2010年4月，初代iPad发售，仅8个月的销售额就突破了80亿美元。2011年，这个数字翻了一倍多，达到204亿，2012年，301亿。它只用三步，就跨上了巅峰。

盛世危机

iPad销量一飞冲天，它更新迭代的速度也惊人的快。

2011年3月，苹果推出iPad 2，大幅削减了厚度和重量，且为它配备了前后置两个摄像头。一年之后，搭载Retina屏幕的第三代新款iPad问世，过后仅半年，iPad mini和第四代iPad又同时登场。三年，五款新产品，iPad在不断进化中冉冉升起。

2013年10月，苹果给iPad系列换了一个名字，推出iPad Air，缩窄屏幕边框，进一步强化了它的轻薄性能，同时还推出了iPad mini 2，搭载Retina屏幕和当时最新的A7处理器，让iPad mini 2因此成为寿命极长的「一代神机」。

2013年，iPad总销售额达到320亿美元，是迄今为止iPad取得过最好的销售成绩。自此，iPad的「好日子」结束了。

iPad之所以能成功，其中一个重要因素在于移动互联网的发展。但随着智能手机的发展和普及，平板电脑终究只能是这个时代的配角。

智能手机成为了移动互联网时代的「主角」|Apple

2014年秋季，苹果发布iPhone 6和6 Plus，开始在iPhone上尝试「大屏策略」。这一策略取得巨大成功，iPhone销售迎来了一波爆发式增长，特别是在大中华区。

那是智能手机发展速度最快的巅峰时期。iPhone的性能越来越强、屏幕越来越大，且正在变得越来越普及。4G时代到来，人们越来越习惯用手机获取信息、消费内容，无论是文字、声音还是视频。

这导致作为「内容消费设备」的iPad开始失去优势。因为对大部分人来说，一台5.5寸的iPhone 6 Plus已经足够看视频、玩游戏了，家庭里的每一个成员也都开始拥有属于自己的智能手机，他们并不需要一个7寸或9.7寸的iPad。

从2014年开始，iPad的销售额连年下滑。到2017年，全年销售额已经跌至192亿美元，不足巅峰时的三分之二。

生产力和教育

在乔布斯最初的演示里，iPad是一个主要用于「内容消费」的设备，你可以用它读书、看电影、听音乐，在更大的屏幕上获得更好的体验。越来越普及的大屏手机侵蚀了这部分需求，iPad必须找一条新的出路。

苹果的反应很快。2015年6月，WWDC上，iPad迎来了诞生以来最重要的一次软件更新，iOS 9。

苹果在iOS 9上为iPad设计了一套新的「多任务」交互机制，用户可以通过「分屏显示」同时操作两个App，还可以从屏幕右侧滑出另一个App，通过「drag & drop（拖拽、放开）」的方式将文字、图片、视频等内容拖动与不同的App，让数据在App间顺畅移动。

这成为了iPad独特软件交互的基础。如果说之前的iPad在软件层面还只是一个「放大版的iPhone」，从iOS 9开始，iPad有了一套更适合自己的软件。

分屏功能是软件上iPad生产力的起点|极客公园

三个月后，2015年9月，iPad Pro问世。

一切都能解释通了。为什么苹果要做一套对性能要求很高，具有相当复杂性的iOS 9？因为iPad Pro从一个「内容消费」设备，转变为了一个「内容生产」设备。身处iPhone和MacBook之间，iPad一直和iPhone靠得更近。iPad Pro的问世，标志着它开始朝另一个方向发展。

配备Smart Keyboard和Apple Pencil的iPad Pro，成为了一个全新的设备，一个「触屏」的、「可以涂鸦、绘画」的、「运行iOS软件」的，新的电脑。

Apple Pencil是硬件上iPad生产力的起点|Apple

之后几年里，iPad在生产力这条路上越走越远。2018年10月，全新设计的iPad Pro推出，集各种先进技术于一身。搭载广角Face ID，可以在任意方向下识别面部解锁；内置了102块磁铁用于吸附新款的键盘外壳和Apple Pencil，且可以给Pencil无线充电。

iOS也加入了越来越多针对iPad的功能，包括类似macOS的Dock应用坞，文件系统和更丰富的多任务操作。2019年，苹果终于将iPad的软件从iOS中剥离出来，推出了iPad OS。iPad拥有了自己专属的软件，通过「Sidecar（并行）」等功能和macOS建立起了更紧密的联系。

除了生产力之外，苹果也为iPad找到了其他的发展道路。2017年，苹果专门针对教育领域的需求，推出了价格低廉的第六代iPad，为中小学生提供学习工具的同时，也在培养更多习惯用iPad进行「创造」的潜在用户。

电脑是什么

经过十年的发展，iPad产品线已经变得非常丰富，以至于显得有点复杂。有主要面向教育市场、相对廉价的iPad，立足中端的iPad Air和mini，和将「生产力」性能推向极致的iPad Pro。

回顾iPad走过的这十年，它的起点是简洁而明确的，当年乔布斯坐在沙发上，用仅仅七个应用场景概括了这个产品，并将它带向成功。但这条路很快变得不再可行，整个平板电脑市场都在智能手机的挤压下逐年萎缩。

「教育」是当下iPad一个重要市场|Unsplash

今天，你很难用一个词准确定义iPad。它是一个「内容消费设备」？还是一个「生产力工具」？还是一个「教具」？这些都正确，但都不准确。

2017年末，苹果发布了一个iPad Pro广告，广告中的小女孩拿着自己的iPad走街串巷，做各种各样的事，工作、交流、娱乐……最后，她的母亲问她，「你在电脑上干什么呢？」，女孩反问「What's a computer?（电脑是什么？）」

这个广告引发了不小的争议，很多人认为这个广告「轻视」了电脑的存在。但实际上，它准确地反应了iPad和电脑的不同。iPad的移动性更强、更灵活、拥有更丰富的多媒体功能，你可以用它学习、娱乐、生产，做各种各样的事。

大部分学校都会开专门的课来教你如何使用电脑，但大部分学校不会开课来教你如何用iPad，一切都取决于你自己的使用方式。

用iPad控制无人机|Unsplash

有人会用「买前生产力，买后爱奇艺」来调侃iPad作为一个生产力工具的不成熟。但越来越多的人正在用iPad做各种各样的事，比如这篇文章就是在我的iPad Pro上写的。除此之外，我还会用它编辑照片、管理博客，扫描一些纸质文件、用Apple Pencil在合同上签名……我身边还有朋友会用iPad Pro连接到Github管理代码；用iPad Pro设计图标、画画、作曲编曲、在课堂上做笔记。当然，我们也都会用它看视频、听音乐、收发消息。

销量上，iPad至今没有恢复到巅峰时期的水平。自2017年触底后，整个iPad业务开始以一个相对缓慢的速度增长。这与之前「乘着时代的浪潮前进」不同，iPad走入了一个更复杂，也艰难得多的领域。

但它却因此拥有了更多的可能性，它不再是那个只在七个应用场景下比iPhone更有优势平板电脑，而是在每个人手上用法都截然不同的iPad。