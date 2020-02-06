有效药物消息提振市场情绪，车辆交付推迟特斯拉跌17%

北京时间2月6日消息，有关两种药物能有效抑制新型冠状病毒的媒体报道提振了市场情绪，星期三美股收高，纳指再创新高。截至收盘，道指涨483.22点，涨幅为1.68%，报收29290.85点；标普500指数涨37.1点，涨幅为1.13%，报收3334.69点；纳指涨40.71点，涨幅为0.43%，报收9508.68点。

▲特斯拉股价下跌17.18%

美国主要科技巨头多数上涨，脸书涨0.13%，亚马逊跌0.48%，苹果涨0.82%，NetFlix涨0.18%，Alphabet涨0.08%，微软跌0.12%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌1.42%，爱奇艺跌1.49%，拼多多跌2.16%，微博跌1.88%，腾讯音乐跌0.15%，阿里巴巴跌1.19%，京东跌1.02%，趣头条涨8.66%。

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：乐居（涨12.64%），中芯国际（涨7.99%），简普科技（涨7.76%），金融界（涨6.55%），正保教育（涨5.43%），如涵控股（涨2.8%），老虎证券（涨2.72%），世纪互联（涨2.11%），品钛（涨1.99%），兰亭集势（涨1.94%），达内科技（涨1.75%），云集（涨1.57%），网易有道（涨1.32%），宝尊电商（涨1.19%），易车网（涨1.06%），唯品会（涨0.97%），富途控股（涨0.82%），触宝（涨0.74%），聚美优品（涨0.62%），途牛（涨0.53%），凤凰新媒体（涨0.53%），小牛电动（涨0.45%），UT斯达康（涨0.37%），迅雷（涨0.23%），瑞幸咖啡（涨0.19%）。

与上一交易日持平的公司包括：搜房网、团车。

下跌的公司包括：汽车之家（跌0.06%），欢聚集团（跌0.06%），无忧英语（跌0.07%），畅游（跌0.09%），携程网（跌0.5%），华米（跌0.51%），人人公司（跌0.59%），搜狗（跌0.69%），小赢科技（跌0.74%），猎豹移动（跌0.87%），新东方（跌1.08%），流利说（跌1.1%），虎牙（跌1.17%），哔哩哔哩（跌1.36%），斗鱼（跌1.47%），新浪（跌1.47%），1药网（跌1.6%），陌陌（跌1.63%），搜狐（跌1.65%），微贷网（跌1.74%），中通（跌1.85%），前程无忧（跌1.98%），58同城（跌2.07%），云米（跌2.11%），百世（跌2.16%），嘉楠科技（跌2.54%），优信（跌2.54%），蔚来（跌2.66%），500彩票网（跌3.09%），360金融（跌3.29%），趣店（跌3.47%），好未来（跌3.51%），信也科技（跌3.81%），蘑茹街（跌3.85%），寺库（跌3.95%），信而富（跌5.14%），乐信（跌5.41%），宜人贷（跌10.81%）。

▲国家市场监督管理总局停止调查腾讯音乐与唱片公司间的独家授权协议

不具名知情人士透露，国家市场监督管理总局已停止调查腾讯音乐与三大唱片公司的合作。据悉，国家市场监督管理总局今年1月向腾讯音乐和唱片公司表示，它已停止2019年1月启动的调查工作。彭博社报道这一消息后，腾讯音乐股价应声上涨至13.64美元，此前交易中，腾讯音乐股价一度下跌3.5%至12.98美元。上述知情人士透露，国家市场监督管理总局没有披露停止调查的原因，但这一时间与腾讯音乐将音乐授权给字节跳动基本一致。国家市场监督管理总局和腾讯音乐未就此置评。腾讯音乐与环球唱片、索尼音乐娱乐和华纳唱片达成协议，获得独家销售占到全球音乐销售7成的唱片公司的独家销售权。竞争对手称腾讯音乐向唱片公司支付的版税过高，把这一成本转嫁给对手。一名消息人士称，在中国，向腾讯音乐购买音乐的版权税，是全球其他地区（向唱片公司购买）的2倍。唱片公司是否继续维持与腾讯音乐的独家授权协议尚有待观察。2017年，中国版权机构警告包括腾讯音乐在内的流媒体服务不要签订独家授权协议。

美国/国外科技股

其他国外科技股涨跌互现，其中上涨的公司包括：LendingClub（涨6.45%），速汇金（涨5.96%），GoPro（涨5.06%），IBM（涨4.84%），英特尔（涨2.87%），恩智浦（涨2.85%），美光科技（涨2.29%），高通（涨2.23%），iRobot（涨2.06%），Groupon（涨1.98%），Yelp（涨1.88%），博通（涨1.85%），诺基亚（涨1.77%），思科（涨1.74%），英伟达（涨1.47%），SAP（涨1.43%），甲骨文（涨1.3%），Fibit（涨1.23%），惠普公司（涨1.07%），爱立信（涨0.86%），黑莓（涨0.81%），AMD（涨0.79%），艺电（涨0.7%），赛门铁克（涨0.63%），Slack（涨0.26%）。

与上一交易日持平的公司包括：Box。

下跌的公司包括：PayPal（跌0.3%），Adobe（跌0.32%），戴尔科技（跌0.47%），西部数据（跌0.47%），动视暴雪（跌0.61%），eBay（跌0.76%），摩托罗拉系统（跌0.91%），VMware（跌1.33%），Salesforce（跌1.51%），Twitter（跌1.68%），Pinterest（跌2.45%），Zynga（跌2.47%），索尼（跌3.41%），Lyft（跌3.88%），Uber（跌4.46%），Spotify（跌4.74%），Snap（跌14.7%），特斯拉（跌17.18%）。

▲过去5年贝佐斯出售价值80亿美元亚马逊股票

文件显示，根据此前安排的计划，上周五和本周一杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)出售了905456股亚马逊股票。彭博社的资料显示，这使得他套现资金达到约120亿美元，其中三分之二是过去4年完成的。贝佐斯最近出售亚马逊股票的套现金额——2017年20亿美元、2019年28亿美元——部分反映了亚马逊股价的上涨。贝佐斯持有的11%亚马逊股票价值1160亿美元。除拥有两处海岸外，贝佐斯在德克萨斯州还拥有17万英亩（约688平方公里）沙漠——满足自己对太空探索的热情。他之前曾表示，通过出售亚马逊股票每年为其太空公司蓝色起源筹集10亿美元资金。贝佐斯还收购了《华盛顿邮报》，投资4200万美元在德克萨斯州迪亚波罗山脉岩层深处建造一个“万年钟”。有消息称目前他还在洛杉矶购买房产。贝佐斯的财富还在不断增长，今年以来，他持有的亚马逊股票增值了110亿美元。

特斯拉表示上海工厂因新冠病毒肺炎疫情停工近两周，原计划2月交付的部分汽车将延期交付后，星期三股价出现回调。特斯拉一名高管证实部分Model 3车型将延期交付后，特斯拉股价应声下跌18.84%至719.95美元。特斯拉副总裁林涛（Tao Lin，音译）通过微博表示，“原计划2月初交付的车辆将延期交付，一旦疫情得到很好控制，我们将会复工。”过去两个交易日，特斯拉股价上涨逾36%，自公布第四季度财报以来，截至星期二，特斯拉股价上涨近60%。松下称因电池业务给力第四季度实现盈利后，仅星期一，特斯拉股价上涨约20%，推动市值逼近1410亿美元。就市值而言，特斯拉远超福特和通用汽车，与丰田的差距越来越小。2019年丰田汽车销量为1074万辆，特斯拉仅为36.75万辆。投资公司Canaccord Genuity分析师杰德·多西默（Jed Dorsheimer）星期三将特斯拉股票评级由“买入”下调为“持有”，部分原因是最近股价上涨过快和疫情。但他维持750美元的特斯拉目标股价。