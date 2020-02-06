大数据如何筑起肺炎扩散的“隔离墙”？

2020年伊始是那么的不同，肺炎疫情让很多城市按下暂停键，大家避免见面。我们从未像现在这样，离得那么远，却又紧密团结在一起。

消灭疫情不仅需要一线医护人员的坚守，也需要明确流动人群的走向，做好下一步隔离、防止扩散，这就需要大数据的分析和支撑，筑好这场没有硝烟的抗疫斗争的“隔离墙”。

那么，大数据分析都能够做什么呢？

地图“阻击战”

利用大数据分析，可以预测勾画疫情一张图，不仅能够在政府决策和管控时提供数据支撑，而且也能让群众及时接收到实时透明有效的信息，减少未知带来的恐慌，及时应对。

首先，疫情爆发恰值春节返乡潮，武汉封城前已经有500多万人离汉，这些人都流向哪里？利用大数据分析可以看到人群迁徙图，具体到哪些城市，通过这个分析和预测，帮助地方政府进行下一步的管控。

例如，Baidu地图推出迁徙地图总结描绘出了全国春运人员迁徙热力图，包含来源地、目的地、迁徙规模指数、迁徙规模趋势图等，为各地疫情防控决策提供了大数据支持。

其次，当疫情从武汉扩散至全国时，人们更加关注疫情发展形势。目前很多媒体平台都能看到新型冠状病毒感染的肺炎疫情分布系统，动态更新和展示疫情在全国的变动情况。点击系统界面地图中的每个省份，可以显示各省确诊、疑似、死亡的新增及累计数据详情，慢慢的能精确到小区。这样，用户就能获得更多准确有效信息，加强自身保护。

这个时候运营商也能够发挥其全国数据集约的优势，例如中国电信基于移动用户与基站的交互所产生的脱敏后数据，在保证用户隐私安全的基础上，对重点疫情地区人员流动情况进行清单级监测，全国31省数据汇聚到总部大数据平台进行统一加工处理。

同时，随着疫情加重，集团数据中心逐日统计人群的流向数据，配合相关省份重点开展对定点医院、发热门诊、人员聚集区等重点区域的人流变化分析，为有关部委、部分省市政府提供疫情防控相关人口流动大数据分析支撑服务。

第三，无论是在微博、微信上，到处充斥着急寻同车次、同车厢、同航班人员的消息，这也是防止疫情进一步扩散的有效手段。例如：作为铁路“数据仓库”的12306，当列车上出现了确诊和疑似病例，就会调取旅客的相关信息进行分析，然后给相关部门帮助其做下一步的防疫准备。

社区“隔离战”

目前，已经有一部分返程人员回到社区，因此社区防疫战更是严防疫情扩散的重点。但对于社区基层人员来说，这是一项特别繁重且危险的工作，例如：上门摸排和一些疑似病例的隔离期的管控，如何既保证自身健康安全避免更多的接触，又保证调查数据的精确？

例如，中国电信依托天翼云，在河北面向各级政府单位，免费提供的疫情防控排查系统，为基层工作人员提供快捷的流动人员信息录入入口，全面高效地进行外来人员及流动人口的摸查排访工作，并根据排查情况生成本辖区监测报表，实时掌握辖区疫情。

各个地方也陆陆续续推出疫情防控工作管理平台，这些都是一些企业跟社区合作，利用这个平台可以进行疫情汇总、人员排查、发热预警、统计分析。

为了避免更多的接触，广州广州市黄埔区上线了“有呼必应·黄埔区疫情防控平台”，通过数据上报，帮助隔离人员保证其日常生活。

当然，这个特殊时刻更应该加强对数据隐私的保护，否则会引发恐慌，最近出现了一些湖北返乡人员的个人信息的泄露，交通运输部于1月30日发布紧急通知，要求依法严格保护个人隐私和个人信息安全，不得向其他机构、组织或者个人泄露有关信息、不得擅自在互联网散播。

相比17年前的非典，身处信息更透明、传播更快速的2020年，我们依靠强大的数据分析能力与奋斗在一线的医护人员一起构筑起了肺炎扩散的“隔离墙”。

我们看到，“春天”已经近了。