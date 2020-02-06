新型冠状病毒如何影响全球光纤市场

2020年，新型冠状肺炎疫情打乱了这一本该合家欢乐的节日，每天持续上涨的新增病例数牵动着全国人民的心。此次疫情的中心武汉是光通信产业聚集地，中国光纤“五巨头”就有两家在武汉，疫情的发生也在一定程度上影响了整个光通信产业链。

日前，知名市场调研机构CRU分析师Michael Finch撰文，就此次新型冠状病毒对光纤光缆行业的影响进行分析。

以下是编译原文：

新型冠状病毒(2019-nCov)在湖北武汉爆发，导致春节假期延长。同时政府实施交通管制，以遏制病毒的传播。

在此期间，光纤光缆的需求通常较弱，但生产一般会继续，尽管产量会下降。需要特别指出的是，仅武汉就占了中国光纤预制棒产能的20%以上，任何重大且持续的供应中断都可能对国内乃至全球供应造成显著的影响。此外，对其他主要的光纤光缆制造省份(如邻近的江苏)的任何影响都将加剧这一问题，但在目前疫情的早期阶段，所有的评估都仍是高度猜测。

背景：2019-nCov是什么？省政府的最新反应是什么？

从1月16日开始的短短13天内，中国的冠状病毒感染人数从45人增至近6,000人，还有9,000例疑似病例。1月28日，其他12个国家（包括美国，日本，法国和新加坡）也报告了确诊病例。

自该病毒爆发以来，中国15个城市的6000万人被全部或部分封锁。最重要的是，中国政府延长了农历新年的公共假期，以延长人们复工返岗时间。在上海和江苏省苏州，假期已进一步延长至2月9日。同时，湖北省政府已决定进一步延期，建议各类企业复工时间不早于2月13日24时。

武汉和湖北在哪里？它对光纤产业重要吗？

这对光纤行业意味着什么？

从地理位置上讲，武汉是湖北省的省会，整个湖北省有6000万人口。它位于长江的中心位置，毗邻长江，这意味着它是中国重要的物流枢纽。尽管目前对该病毒可能对中国光纤行业造成的影响的任何评估都是高度猜测性的，但是考虑到武汉以及整个湖北在国内乃至全球光纤行业的重要性，这一点不容低估。

在中国的“五大”光纤生产商中，长飞和烽火位于湖北省。长飞在武汉的独资预制棒工厂，年生产能力6400万芯公里，是世界上最大的预制棒生产工厂之一。与此同时长飞还与信越集团在湖北省潜江市建立了两家合资企业，总产能为6400万芯公里。此外，烽火与藤仓的合资企业同样位于武汉，预计产能为3300万芯公里。

我们预计，2020年中国的光纤预制棒产能为4.6亿芯公里，也就是说仅武汉市（烽火的合资企业和长飞的独资工厂）的产能就占21.0%，这是一个很大的份额。如果我们将长飞与信越集团的合资企业包括在内的话，在整个湖北地区，这一份额显著上升，达到中国国内预制棒产能的35.0%，相当于全球的20.3%。

此外，还需要考虑湖北以外地区对中国光纤行业的影响。例如，长飞也在为国内以及国际上的其他企业提供预制棒产品，这样的供应链中断可能会产生更广泛的影响。

在光缆生产方面，长飞和烽火同样受到关注。在我们最新的电信光缆市场展望报告中，在2019-nCov爆发之前，CRU估计2020年长飞和烽火的年产量将在4600万公里左右。虽然武汉在光缆市场的重要性不如预制棒，但仍占国内市场的18.5%和全球产量的9.7%。如果我们算上位于湖北省荆州市的凯乐科技的约600-700万公里的产量，这一百分比将上升到20.9%和11.0%。

如果放在几年前，任何潜在的影响都会加剧

随着武汉和湖北以外地区的一系列扩建和新工厂的建设。虽然说湖北地区预制棒、光纤或光缆的停产和产量下降无疑会影响到国内市场，但目前潜在的影响现在已经减少了。

如果我们看看过去几年湖北在国内预制棒产能中所占的份额，我们可以从下面的图表中看到，在2018年，湖北实际上占了中国预制棒产能的近42%。随着江苏、山东、浙江等多元化业务经营的企业新建工厂，最终降低了中国对武汉光谷和湖北其他地区的依赖，这可能在一定程度上帮助中国避免因2019-nCov而导致的停产影响。

武汉：预制棒、光纤和光缆的重要战略基地，对国际市场有何影响？

如前所述，武汉市乃至整个湖北都处于战略位置，是包括光纤在内的无数大宗商品贸易的关键通道，这里既涉及国内运输，也涉及向国际市场出口。事实上，如果我们按照港口的位置来观察中国的裸纤出口，我们可以清楚地看到武汉以及上海在国际贸易中的重要性。如果湖北的重点工厂停产，我们可能会看到出口量受到限制，国内整个光纤行业也会受到影响。

然而，鉴于中国目前的平均开工率较低，其它地方的光纤厂商可能会提高产量，以抵消湖北产量的任何潜在下降。此外，厂商也可以利用库存资源来为客户供货。

断供期能否使国内市场恢复平衡？

这当然是可能的。正如我们之前讨论过的，延长湖北工厂的开工时间，至少会导致该省产量暂时停滞，尽管春节期间生产水平下降是正常的。考虑到这一点，根据2019年每周的平均产量计算，即使仅关闭位于湖北的预制棒工厂两周，也可能使中国每年的预制棒产量至少减少1.3%。

从裸纤的角度看，CRU仍认为国内市场的库存已达到2400万芯公里。为了再次实现平衡，假设其它工厂的产量和需求没有变化，长飞和烽火的工厂将需要关闭近8周。

何时才会改善?

目前尚不确定的问题是，减少病毒传播的措施何时会结束。目前，我们预计下周上海和苏州以外地区的员工将重返工作岗位，同时湖北地区的员工将于2月13日重返工作岗位。但是，该病毒的传播仍在加速，因此某种程度的限制很可能会持续到二月份，并且有证据表明这种情况正在发生。尽管目前尚不确定，但我们需要认识到武汉乃至湖北省对光纤行业的重要性不言而喻。

就目前来看，关于病毒传播的可能程度、中国政府的反应、进一步的运输限制以及对物流的影响，还有许多未知因素。