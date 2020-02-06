印度高端智能手机市场竞争升温，中国厂商表现亮眼

Counterpoint报告显示，苹果是2019年印度增长最快的高端智能手机品牌，年增长率为41%，而中国的一加在印度3万卢比及以上的高端智能手机市场仍保持领先地位。

印度高端智能手机出货量同比增长29%，在2019年创下历史新高，主要是因为高端智能手机的低价供应、大幅降价等激进优惠以及用户升级。

苹果第四季度在这一领域的增长是由iPhone XR全年多次降价推动的。“我们期待苹果2020年在印度表现强劲。苹果经扩大了在印度的生产能力，现在正在一个CKD（全散装件）的基础上生产iPhone。”Counterpoint表示，“这些活动将帮助该品牌在印度等价格敏感市场提供有竞争力的定价。”

Counterpoint表示，苹果的iPhone XR是印度市场上最高档的智能手机，其次是三星的Galaxy S10 Plus和一加的7 Pro。

另一方面，一加在整个年度都保持了高端品牌的第一名。其出货量同比增长28%，占据了印度高端市场的三分之一。Counterpoint表示，现有用户的升级和以口碑为主导的新客的获取是增长的主要原因。

此外，一加在2019年成为首个年出货量突破200万部的高端智能手机品牌。在一加7 Pro的推动下，一加超高端市场（4.5万卢比以上）对一加整体投资组合的贡献在2019年增至25%。

三星跌至第二名，在高端市场同比下滑2个百分点。Galaxy S10 Plus是三星2019年最畅销的旗舰产品，尽管还有Galaxy S10e等更便宜的机型。因此，三星超高端市场出货量同比增长24%，该市场对三星整体高端市场出货量的贡献在2019年达到79%，而2018年为62%。

来自一加以及OPPO (Reno Series)、华硕（6Z）和小米（红米K20 Pro)的平价高端产品的竞争，对三星造成了打击。

Counterpoint表示，由于旗舰设备和品牌的数量不断增加，在印度高端市场的竞争正变得具有挑战性。“我们预计，到2020年，高端智能手机的购买量将大幅增长，而印度市场的ASP很可能反映出这一重点转移。2019年的增长动力，如降价、升级计划等，预计将在2020年继续推动更多印度消费者升级到高端设备。”