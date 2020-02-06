华尔街对Alphabet财报不满，要求其披露“有意义指标”

北京时间2月6日早间消息，据国外媒体报道，尽管Alphabet在最近的一期财报中首次披露了YouTube和Google Cloud服务的财务数字，但是华尔街方面表示，这两项服务的增长不足以延缓该公司的减速，这使得人们的兴奋情绪有所平缓。

本周一Alphabet发布的财报显示，第四季度该公司营收达到461亿美元，低于分析师469亿美元的预期。在2019财年中，YouTube广告营收为151.5亿美元，去年同期为111.6亿美元。谷歌的云服务业务在2019财年中的营收为89.2亿美元，去年同期为58.4亿美元。在发布财报之后，该公司的股价在周二盘前交易中下降了接近5%。

一些分析师也发表了自己的看法，他们有的认为该公司最新的财务数字低于预期，还有人表示在当前的情况下，YouTube和云服务所获得的增长无法弥补公司的总体广告业务增长放缓的趋势。还有的分析师要求该公司披露更加有意义的财务指标，从而说明他们是否有能力扭转这一趋势。

分析师认为，虽然Alphabet公布了YouTube和云服务的一些财务数字，但是该公司并未披露部分关键数据。例如，在周一举行的财报电话会议上，Alphabet公司首席财务官卢斯·波拉特（Ruth Porat）表示，YouTube广告营收中的大部分都支付给了内容制作者，但是她却拒绝透露具体的数字。这导致分析师开始质疑YouTube的盈利能力。

对于YouTube来说，利润可以显示出其他进入这一领域的企业是否正在给其带来压力。而对于云服务来说，利润更是非常重要的指标，因为它允许投资人衡量谷歌在销售和营销方面的支出，而当前该公司正在追赶亚马逊和微软的脚步。

虽然财报结果令人失望，但是考虑到YouTube巨大的用户数量，以及谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）所做的承诺，大部分分析依然相信谷歌有能力重新获得增长。在周一的财报电话会议上，皮查伊表示，YouTube依然有很大的增长空间。