在刚刚过去的2019年，随着智能家居概念的兴起，国内智能音箱市场延续了2018年的繁荣景象。Canalys报告显示，2019年第一季度中国市场智能音箱出货量全球占比51%，首次超过美国，成为全球最大智能音箱市场。

经过“百箱大战”之后，当前国内智能音响市场已形成阿里、百度、小米三足鼎立的格局。互联网巨头们的强势入局，不仅促进了智能音箱形态、功能的升级，也让产品价格趋于稳定。业内人士表示，未来，互联网公司的不断入局有可能将智能音箱的现有格局打破，在智能家居时代，用户看重的是整个智能生态。

不过需要注意的是，在价格层面，长期走补贴路线的智能音箱售价一直较为亲民，其盈利模式待解。此外，在安全层面，智能音箱也面临诸多挑战，其数据安全和使用安全仍受到业内外多方质疑。那么，进入2020年后，智能音箱市场将会发生哪些变局?

智能音箱市场“三足鼎立”格局或被打破

2014年11月，亚马逊发布的Echo拉开了智能音箱的序幕。随后，2015年，国内第一款智能音箱叮咚诞生，该音箱由京东与科大讯飞联合推出。然而，在随后的两年，国内智能音箱市场却陷入了沉寂，直至2017年阿里推出天猫精灵。

此后，随着人工智能技术的发展，国内智能音箱市场迎来了大爆发。2018年被业内认为是智能音箱行业真正意义上的元年，以百度、京东、小米等为主的互联网公司，以科大讯飞等为代表的开放平台技术厂商，以喜马拉雅等为代表的内容厂商，以及传统音箱厂家均希望借助于智能音箱的语音交互功能，来打通智能家居的入口。自此，鱼龙混杂的“百箱大战”拉开序幕。

随着行业混战加剧，有的企业不得不退出赛道。科大讯飞曾公开表示，智能音箱能否成为入口及其价值尚待验证，将不再跟进智能音箱。不过，也有部分厂商对智能音箱赛道愈加重视。2020年初，阿里宣布将旗下的天猫精灵业务升级为独立的事业部。

尽管入局者众多，但是称雄者却首屈一指。业内人士表示，目前，智能音箱市场向头部企业聚集的状况已经凸显出来。奥维云网(AVC)数据显示，2019年三季度，天猫精灵、百度、小米三大品牌的市场份额已经高达90%以上，形成垄断局面，包括华为、叮咚在内的其他品牌总和销量份额不足10%。

Canalys发布的2019年第三季度统计数据也显示，全球智能音箱出货量增长44.9%，达到2860万台，实现了进一步增长。其中，国内智能音箱出货量前三名为阿里巴巴(390万台)、百度(370万台)、小米(340万台)。

互联网分析师于斌表示，随着更多互联网公司的入局，现有的格局有可能被打破，“因为现在智能音箱并不只是代表一个单品，而是代表智能家居生态。如果没有生态系统的话，做的再好也没有用。”

据亿欧智库预测，2019年国内智能音箱出货量将达到2650万台，同比增长63.08%;2020年国内智能音箱出货量将达到3850万台，同比增长45.28%。

于斌表示，“目前来讲，智能音箱的普及率相对来说已经比较高了，现阶段更适合做智能家居的入口，但是大屏终端的优势也会在未来三五年后凸显出来。”

与此同时，产业时评人张书乐表示：“未来智能电视作为智能家居入口的可能性会更高，因为电视更新换代时间比较长，智能音箱目前承载了一个智能家居入口的过渡作用。”

功能战愈演愈烈，数据安全问题待解

近年来，“智能家居”的概念越来越火热，作为未来智能家居入口，智能音箱厂商们对功能的要求不再仅仅停留在播报天气、闹钟、听音乐等基础需求，而是更加希望智能音箱成为家庭大脑、智能家居的“中控中心”。

各大品牌纷纷在产品布局上掀起一波“功能战”，业内人士表示，2019年，智能音箱从方形、圆形、梯形，发展为女性化妆镜形态;麦克风数量、扬声器音效、功能性和交互性也得到极大的延展。

“可视化”也正在赋予了智能音箱新的可能，随之而来的是带屏智能音箱的火热，天猫精灵推出CCL带屏音箱，百度发布了小度在家系列，小米也推出了首款带屏音箱——小爱触屏音箱。

Canalys发布的2019年第三季度统计数据显示，带屏幕的智能音箱出货量达到630万部，占据着整体市场的22%。但目前各类带屏产品的迭代也让业内对音箱的屏幕功能产生了质疑。

某品牌带屏音箱用户贾思雨(化名)表示：“现在看视频主要还是通过电视和平板电脑，几乎不会想到用智能音箱，智能音箱对于我来说主要还是使用其播放音乐、闹钟、播报天气等基础功能。”

对此，于斌表示，目前的智能音箱行业在技术层面仍然有很多问题未攻克，比如互动和语义理解的智能方面等。同时，张书乐表示，现在智能音箱主要依赖于人工智能技术的支持，但该技术实际的精确应用还很难。

此外，关于智能音箱数据安全的问题，业内外一直争议不断。国家工业信息安全发展研究中心发布的《智能音箱安全监测研究报告》指出，国内主流智能音箱市场，存在未经授权收集个人信息的行为以及违规传输数据等安全风险，甚至有可能会成为监听设备。

2019年12月，多家媒体报道称，一位使用亚马逊语音助手Alexa的用户，在询问心动周期的问题时，得到的答案是“心跳是人体最糟糕的过程。心跳不好，为了更好，请确保刀能够捅进你的心脏。”对此，亚马逊官方回应称，Alexa确认存在“bug”：Alexa可能从任何人都可以自由编辑的维基百科上下载与心脏相关的恶性文章，并导致了此结果。亚马逊在回应中确认已经修复了此“bug”。

一时间关于智能音箱“劝”人自杀等话题登上微博热搜，再次引发了网友对于智能音箱甚至人工智能技术安全的争议。张书乐认为，“智能音箱的数据安全问题肯定会存在，但是大厂商在数据的保存方面还是能够做到可靠的，这个也需要品牌拿自己的信誉来背书。”

“价格战”告一段落，2020年补贴路线会否持续？

伴随着智能音箱的大爆发，整个行业也曾爆发大规模的价格战。“天猫精灵X1”发布伊始，定价499元，已远低于其他竞品，在当年“双十一”当天，其价格更是降到99元。2018年米粉节，小米的小爱音箱mini也从169元降到99元。一时间，各巨头纷纷加入“价格战”中。

2018年，小度智能音箱发布，定价89元，而在当年“双十一”期间，这一数字降为69元。上市价格为599元视频智能音箱，在当年双十一和双十二期间，降至299元。

进入2019年之后，智能音箱价格区间趋于稳定，虽然其功能和内容在不断升级，但是价格依旧。目前阿里的天猫精灵、百度的小度音箱、小米的小爱同学价格均在百元上下，大部分不带屏智能音箱价格均在百元以下。

此前有音频厂商曾揭开“小音箱”的成本：不带屏幕小型音箱成本在150元左右，加上WiFi模块、芯片、麦克风阵列等智能硬件模块，其成本大概在250元左右。带屏的智能音箱成本则更高。

业内人士表示，智能音箱厂商仍然主要靠补贴，但伴随着市场格局的稳定，从2020年开始，价格战的趋势将全面放缓，销量和利润两者需要兼顾，所以智能音箱厂商普遍在回归正常竞争。

2019年7月，百度副总裁景鲲曾表示，硬件补贴不会持续。同年12月，百度推出第一款不补贴智能音箱小度在家X8，售价599元。业内人士表示，这或许是百度开始试图摆脱智能音箱补贴阴影的开端。此外，有媒体报道称，阿里暂停了智能音箱市场的补贴，掉头做产业升级;小米小爱音箱mini降价策略被相关负责人紧急叫停。

对此，于斌表示，目前智能音箱只是作为一个搭售产品或者说辅助工具，并不是一个非常主流的产品。目前这类产品没有更好的盈利模式，补贴路线还是会存在的，每一家厂商都会去做相应的补贴，也是为整个生态去做铺垫。

此外他补充道：“比如像分成、广告、会员费等都可以作为智能音箱未来的盈利模式。”整个行业实现盈利还要走多远的路，我们不得而知。