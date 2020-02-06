美检察长：谷歌试图拖延反垄断调查

北京时间2月6日早间消息，据外媒报道，负责对谷歌进行反垄断调查的德克萨斯州总检察长指责这家科技巨头拖延了此案的审理，并誓言要将此案进行到底。

在周三接受媒体采访时，德克萨斯州总检察长肯·帕克斯顿（Ken Paxton）指出，谷歌试图阻挠该州引入某些外部顾问，以拖延调查。帕克斯顿说，作为回应，他将采取更为积极的立场。帕克斯顿说：“他们把我们推向了一场战斗。我们并不想战斗，但如果他们不采取合作态度，我们也绝不会退缩。”

谷歌曾表示，它反对三名顾问的引入，因为他们为包括微软和新闻集团在内的竞争对手工作，并希望他们在审查文件时能保持机密。谷歌发言人表示：“我们一直在与德州总检察长进行建设性合作，并为他的调查提供了大量信息，但我们也要求我们的机密商业信息不会与竞争对手或投诉者共享。”

去年9月，德克萨斯州宣布根据美国最高法院的步骤对谷歌展开调查，得到了该国几乎所有州和地区49名总检察长的支持。帕克斯顿告诉媒体，他的团队专注于谷歌的广告业务，而其他州正在调查一系列额外的反竞争投诉。

周二，帕克斯顿会同包括内布拉斯加州的道格·彼得森（Doug Peterson）和犹他州的肖恩·雷耶斯（Sean Reyes）在内的其他几个州总检察长，与司法部的高层官员进行了会晤。司法部目前也在调查谷歌。

帕克斯顿说，这次会议的部分目的是与美国司法部的新领导班子建立联系。本周，美国反垄断部高级官员马克·德拉希姆（Makan Delrahim）已经对谷歌调查案采取了自行回避。德拉希姆此前曾为谷歌游说，这一立场被立法者和活动人士批评为利益冲突。司法部说，德拉希姆的回避此案的决定是出于“非常谨慎”的考虑。

帕克斯顿不愿讨论各州是否会与司法部合作。但他承认，谷歌庞大的资源使发起调查的各州处于不利地位。他认为谷歌似乎正在采取拖延策略。

帕克斯顿说，谷歌的合作水平将有助于确定调查何时结束的时间表。他说，何时结束取决于我们发现了什么或没发现什么，一切皆有可能。