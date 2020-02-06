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Linux sudo漏洞公布：可让非特权用户获得root权限，已存在10年

2020/2/6 10:04:04来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

Sudo维护团队指出，从Sudo 1.7.1到1.8.25p1都包含一项可让非特权用户获得root权限的漏洞（编号CVE-2019-18634），他们已在最新发布的1.8.31版本中完成修复，同时提供了暂时缓解的方法。Sudo 1.7.1 于2009年4月19日发布，因此该漏洞已存在大约10年。

另外，1.8.26到1.8.30版本也发现存在CVE-2019-18634漏洞，但1.8.26版本发布时曾变更EOF（end of file）处理的设定，致使该漏洞无法被利用。

Sudo是UNIX和Linux操作系统广泛使用的工具，它让系统管理员给普通用户分配合理的权限，以执行一些只有管理员或其他特定帐号才能完成的任务。此次被发现的高危漏洞在启用了 pwfeedback选项的系统中很容易被利用，根据漏洞的描述，pwfeedback功能让系统能够以'*'表示目前输入的字符长度，原意是一项提升安全性的功能，但安全研究员Joe Vennix发现系统启用 pwfeedback功能后，用户可能会触发基于堆栈的缓冲区溢出bug，从而获得root权限。

虽然在sudo的上游版本中默认情况下未启用pwfeedback，但某些下游发行版，例如Linux Mint和elementary OS在其默认sudoers文件中启用了它（Ubuntu不受影响）。

具有sudo特权的用户可以通过运行以下命令来检查是否启用了pwfeedback：

    sudo -l

如果在"Matching Defaults entries"输出中列出了pwfeedback，则sudoers配置将受到影响。如下所示的sudoers配置就很容易受到攻击：

    $ sudo -l
    Matching Defaults entries for millert on linux-build:
	insults, pwfeedback, mail_badpass, mailerpath=/usr/sbin/sendmail

    User millert may run the following commands on linux-build:
	(ALL : ALL) ALL

最后，建议受影响的系统尽快将sudo升级至最新版本 1.8.31。如果没条件升级到新版本，在启用了 pwfeedback的sudoer配置文件里，将「Defaults pwfeedback」改成「Defaults !pwfeedback」，也能有效阻止攻击。

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关键词：Linux

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