欧盟或向高通开出第三张罚单，5G射频芯片涉嫌垄断

IT之家2月6日消息 高通公司周三宣布，其出售给智能手机制造商的一种新型芯片首次获得了明显的销售增长。但是该公司也披露，这种芯片遭遇了一次反垄断调查。

高通在其提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q季度报表中称，2019年12月3日，该公司收到欧盟委员会的通知，称正在调查高通是否通过利用在射频前端5G基带处理器领域的市场地位，在欧盟国家从事反竞争行为。高通正在配合欧盟委员会，积极提供相关信息。如果发现违规行为，欧盟委员会有可能采取广泛的补救措施，包括处以罚款（高至高通年营收的10%），以及禁止或限制某些高通商业行为的禁令。

高通表示，该公司的商业行为并未违反欧盟的反垄断准则，很难预测此事的结果，也很难预测欧盟会采取什么补救措施。

欧盟委员会此前已向高通开出两张罚单。2018年1月，该机构决定对高通罚款9.97亿欧元(约合12.29亿美元)，原因是高通滥用其市场主导地位，通过向苹果付费的形式，换取苹果在其智能手机和平板电脑中独家使用高通的芯片。去年9月，欧盟委员会又宣布向高通开出一张2.42亿欧元（约合2.72亿美元）的罚单。欧盟称，高通在2009年至2011年期间进行掠夺性定价，目的是迫使英国手机软件制造商Icera退出竞争。