GSMA：新冠病毒不会阻止MWC 2020，将采取严格的卫生措施

GSMA表示已制定广泛的计划，以消除人们的担忧，并减轻巴塞罗那世卫大会上冠状病毒疫情蔓延的风险。GSMA称，迄今为止，疫情的影响“很小”，并指出在这次备受瞩目的会议期间，将为与会者采取广泛的措施保护。

▲该公司发表上述言论之际，参展商中兴通讯(ZTE)驳斥了有关其退出的媒体报道。

GSMA在一份声明中表示，将在Fira Gran Via、Fira Montjuic和La Farga L 'Hospitalet等场所提供广泛的卫生措施，以帮助保护与会者的健康。

它补充说：“GSMA正在其现有计划的基础上，以保护巴塞罗那MWC的与会者，客户和员工的健康。全球各地的GSMA同事正在采取强有力的措施来遏制和减少病毒的进一步传播。”

“这些措施包括遵守世界卫生组织和其他卫生当局的建议，尊重现有的旅行限制，提前到达西班牙以便有时间进行自我隔离，并确保获得口罩。”

上月，该组织宣布，将在巴塞罗那各场馆全面实施清洁和消毒计划，重点放在“大容量接触点”。卫生信息和医疗点也将在所有场址普遍存在。

本周，GSMA证实，将进一步增加提醒人们注意卫生建议的标识、演讲者的麦克风更换协议，以及向与会者建议不握手政策的常规交流计划。

尽管绝大多数参展商都在紧锣鼓鼓地筹备展会，但一些媒体昨日(2月4日)报道称，中兴通讯取消了参展计划。然而，在一份声明中，中兴通讯仅确认其新闻发布会不会举行，并重申其承诺将在会上“展示其在5G创新和端到端5G解决方案方面的杰出成就”。

中兴通讯补充称:“按计划，在2020年移动通信大会期间，各种各样的新5G设备将在中兴展台上展示。”

尽管该展会仍得到了业内大多数人的大力支持，但韩国厂商LG电子(LG Electronics)宣布，它已取消了2020年举办展会的计划。