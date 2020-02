Windows 7寿终正寝，那些一并消逝的微软软件你知多少

本月,一代经典操作系统微软Windows 7正式迎来了生命周期的完结。微软宣布,此后将不再为Win7提供任何形式的更新,包括安全更新、稳定性更新和功能更新;而仍在使用Win7的朋友相信也已经收到微软的推送通知,提醒尽快升级到Win10。作为一款2009年上市的操作系统,Win7的确已经走到了生命尽头。

Win7的消逝,是历史进程的一部分,它已经出色地完成了自身的使命。而在历史浪潮的推动下,消逝的微软产品,又何止是Win7?很多来自微软的叱咤一时的软件,也在操作系统乃至整个软件生态的更新换代中,渐渐走向终结。今天,就一起来盘点一下那些在Win7时代经典无比甚至红极一时、现在却被历史淘汰的微软软件,你用过几款呢?

Windows Media Player

Windows Media Player简称WMP,这是一款大家都非常熟悉的播放器。在windows 3.1时代,WMP就开始内置在Windows系统中,其后对业界产生了深远的影响。

WMP已经久不更新了

首先,WMP作为Windows预装的媒体播放器,一大作用就是作为平台,用以推广微软自身的媒体格式。例如微软的WMA音频格式通过WMP进行推广,和MP3、AAC竞争;又例如微软的VC-1视频编码,通过WMP推广和H.264进行竞争。这些关于媒体格式标准制定权的战争,一旦胜利意味着此后视频、音频的编码、解码标准尽在掌握之中,钱途不可限量。

不过,微软并未取得最终胜利,现今音频的主流格式依然是MP3/AAC/DTS等,视频则是H.264/H.265,但微软参与的多媒体标准制定大战,其衍生技术、竞争过程,都对技术的推动、标准的完善有正面影响,WMP的重要性由此可见一斑。

其次,业界受WMP影响,诞生了一款神级播放器——MPC。MPC全称是Media Player Classic,从名字就可以看出和Windows Media Player有瓜葛。微软在2000年推出了WMP 7.0,一部分用户不满新版,于是编写出了一个致敬经典WMP 6.4的软件,也就是MPC。MPC界面和WMP 6.4类似,但开源、免费,而且支持外挂解码,它一直存活、维持更新到现在,能支持当前最先进的编码,可以说是视频发烧友必备神器。

WMP 6.4(左)和MPC

再者,WMP还充当起了反盗版的重任。WMP 11推出后,增加了一个正版验证机制,如果你用的是盗版系统,可能会被WMP提示“你可能是盗版软件的受害者”。

此外,WMP还是一度是微软予以厚望、和苹果iTunes竞争的在线音乐售卖平台。在Win7中,WMP进化到了WMC(Windows Media Center),整合了音乐、视频、相册乃至游戏等服务。然而,WMP/WMC的脚步也就此放缓。

微软的多媒体平台野心,在Windows Media Center中体现得淋漓尽致

WMP/WMC承载了微软制定标准、建立内容平台的野心,但执行得却不怎么样。随着版本更新,它日渐臃肿,就算拥有出色的媒体库管理等亮点,也无法吸引更多用户。

微软在Windows 10时代,抛弃了WMP,用更加轻巧灵便的“Groove音乐”、“电影和电视”等APP取代了它。WMP虽然预装在Windows 10当中,但它的版本已经停留在了伴随Win 7一同发布的WMP 12十年了。WMP可以说已经被打入冷宫,它曾获得过你的宠溺吗?

Games for Windows Live

现在人们买PC游戏,第一个找的可能就是Steam。不过在二十一世纪第一个十年,Steam可不像现在这样稳坐在线游戏商店王座。当时,包括微软在内的一些巨头,也在游戏分发领域看到了商机,而微软的招数就是Games for Windows。

微软在游戏领域的战略级产品——GFWL

我们知道微软是游戏主机的三巨头之一,而Windows也是最适合游戏的PC系统,因此微软在游戏发行方面,拥有者得天独厚的优势。微软在2006年定义了Games for Windows的一系列规范,很多游戏都根据这个规范制作;而在2007年,微软推出了Games for Windows Live平台,相应软件会随着游戏安装一同安装到PC中,游戏必须通过Games for Windows Live启动,而游戏则可以通过Games for Windows Live和Xbox共享成就,更好地支持Xbox手柄,甚至还能够和Xbox玩家对战。

借助GFWL,可以实现多人联机、通讯等

然而,Games for Windows Live遭遇了血崩式的失败。Games for Windows Live的实际体验非常差,光是注册(需要同时注册Games for Windows Live账号和Xbox Live账号)就能把人搞晕。而基于Games for Windows Live开发的游戏,也可能存在很多限制,例如需要连接Live服务器才能够存档。一旦Live服务器崩溃,游戏甚至无法正常游玩。

GFWL无论在安装、注册还是实际使用过程,体验都相当糟糕,是玩家最深恶痛绝的产品之一

Games for Windows Live给玩家带来了很多烦恼,运营也并不成功,微软在2014年7月4日关闭了该服务。

Games for Windows Live在Win7时代影响了一大波游戏,它的影响时至今日仍在继续,不少游戏的正版仍需要先通过Games for Windows Live登录才能游玩——然而Games for Windows Live却停运了,这影响到了很多游戏的游玩乃至销售。近日《GTA4》在Steam下架,就是因为这游戏是基于Games for Windows Live开发的,现在Games for Windows Live停运,GTA4没法再创建新的正版密钥来继续销售。

在Win10中,微软早已经放弃了Games for Windows Live,相应功能已经被Windows商店和Xbox Game Pass等服务取代。你曾经也是折腾过Games for Windows Live的玩家吗?

Internet Explorer

这可是无人不知无人不晓的软件了,Internet Explorer简称IE,一度是网络浏览器的代名词,甚至时至今日,仍有一些机构网站需要用IE才能发挥功用。

如果你说自己从未用过IE,那也未免太不真诚了

IE从1995年开始,就捆绑在Windows 95系统中向消费者提供服务。凭借着捆绑安装这一招,以及在当时提供了CSS支持等更先进的特性,IE一举击败网景浏览器,制霸浏览器市场。待到WinXP和IE 6.0的时代,IE已然天下无敌,它的功能最强,它的份额最多,大家都得优先考虑兼容它。这时候,网景已经毫无招架之力,IE成为了浏览器的事实标准。

最为经典的IE6

在之后的日子里,网络巨头Google资助Firefox挑战IE,并没有完全撼动IE独霸天下的格局,但Google撸起袖子亲自下场干,用Chrome和IE竞争,那情况就不一样了。Chrome比IE更加先进,性能更强功能更多,更绝的是Chrmoium内核凭借着和Android WebView的绑定,成为了移动互联网的事实标准——这事情的性质和Win系统捆绑IE有异曲同工之妙。

Win7是微软桌面系统的鼎峰,也是IE最后的挽歌。在Win10时代,微软折戟移动市场,在移动互联网大爆发的历史潮流下,微软无力扭转Chrome对整个浏览器市场的侵蚀。就算IE更换了名字、改进了技术、化身为Edge浏览器,也难以变更战局。

使用Chromium内核的新版Edge浏览器,IE香火终断绝

微软已经决定放弃自研浏览器内核,Edge浏览器将会转用Chromium内核。这意味着IE将会彻底成为历史,Chrome距离大一统的局面已是指日可待。用过IE的你,恐怕想不到IE居然也有和大家道别的一天吧。

后话

上文所提到的软件,基本都属于微软的战略级产品。除此以外,伴随着Win7一并淡出视野的,还有画图、写字板等经典微软软件。在时间的洗礼下,再精美的旧事物,也终会褪去光芒,或许有一天,Win10也会如同Win7以及众多经典微软软件一般,成为历史的尘埃吧。