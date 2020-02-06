肺炎宅家闲得快发霉了！全靠这些游戏撑过去

俗话说得好，得不到的才是最好的。在从前总想着有时间就能天天宅在家，现在新冠肺炎疫情下，这一愿望被迫成真，却发现远不如想象中那么美好。每天都卧室散步客厅放风，看着窗外空荡荡的大街，人都快发霉了！

要怎样才能在这段无聊的时光中找点乐子？G胖微微一笑，你想要的我这都有！当前Steam不少游戏正在打折，甚至史上新低，笔者这就给大家推荐一些在疫情期间，极其适合宅家游玩、消磨时间的Steam游戏，一起来看看！

古剑奇谭1&2

链接：https://store.steampowered.com/app/570780/

https://store.steampowered.com/app/570770/

价格：3元&5元（史上最低）

古剑奇谭系列，经典的国产仙侠RPG单机游戏，相信就不必笔者多做介绍了。很多朋友就算没有玩过游戏，也看过其改编的电视剧。仙剑曾给很多玩家带来感动，但在仙剑屡屡翻车的今天，古剑系列甚至被很多人视为是仙剑的精神续作，成为了国产单机游戏的扛鼎IP之一。而现在，这样的大作，只要几块钱，就能拿下！

▲古剑奇谭1

古剑奇谭近期在Steam上展开了超大力度的促销，古剑奇谭1只需要3块钱、古剑奇谭2只需要5块钱，就能通通到碗里来！虽然是十年前的老游戏，画面早已经跟不上时代，但美工、音乐、人设、玩法、情怀以及最关键的剧情，都可圈可点--作为RPG游戏大作，消磨时间的能力也是不容置疑。

▲古剑奇谭2

古剑奇谭1、2基本相当于白送价，古剑奇谭3也不贵，只要33元。如果你对这款经典仙侠RPG仰慕已久，或者想要了解当前顶尖的国产单机游戏是怎样的水平，古剑奇谭系列现在就很值得入手了。

Flower

链接：https://store.steampowered.com/app/966330/

价格：19元（史上最低）

古剑奇谭系列属于商业大作，而如果你想要体验国产独立游戏的高水准作品，那么这款Flower就不得不大力推荐一下了。Flower是一款来自陈星汉的经典独立游戏，发售不久后就刷新了索尼PSN北美下载记录，其质量之高可见一斑。而Flower美轮美奂的风景，能让人感受到大自然的魅力所在，实在是舒缓焦虑、放松心情的良品，对于受肺炎疫情影响、不得不宅家的你来说，这真的是再好不过的调剂品了。

▲Flower

当前Flower在Steam上的售价为19元，达到了历史最低价。不过Flower也有缺点，那就是游戏流程不够长，几个小时就能通关。如果想要靠它来熬过整个肺炎疫情宅家期，显然是不够的。

胡闹厨房2

链接：https://store.steampowered.com/app/728880/

价格：54元（史上最低）

俗称“分手厨房”，非常适合情侣一起游玩。宅在家整天和对象在一起，天天除了床上运动无事可干，快要被榨干了？你需要“分手厨房”！

这是一款二人协作一起做菜的游戏，能够俩人一起用同一部电脑、同一个键盘来游玩。玩家要在各种奇葩的环境中满足刁钻客人的要求，对双人协作的要求非常高，坑队友是游戏的常态，情侣一起玩会打情骂俏还是相互喷得狗血淋头，就全看天意了，“分手厨房”可不是浪得虚名的！

▲胡闹厨房2

“分手厨房”已经出到了第二代，相较于前作玩法更丰富。当前胡闹厨房2在Steam的售价为54元，属于史上最低，不过在杉果游戏平台中曾经有过18块钱的神价，然而现在没有了。如果你在疫情宅家期间和对象一起度过，那么这游戏现在就很值得入手了！

人类一败涂地

链接：https://store.steampowered.com/app/477160/

价格：19元（史上最低）

分手厨房2很适合和对象一起玩，这款游戏就很适合一起和沙雕基友/姬友玩了。这是一款火爆了全球各种直播平台的合作解谜闯关游戏，魔性的动作设计、脑洞大开的关卡互动、你永远都猜不到的坑爹点，一方面其乐无穷，另一方面甚至会让你陷入深深的哲思，非常适合度过这漫长的宅家期。

▲人类一败涂地

目前人类一败涂地在Steam上降价到了19元，是史上最低价，要入手可别错过了。

异形丛生

链接：https://store.steampowered.com/app/563560/

价格：免费（太良心了！）

异形丛生绝对是笔者见过的最良心的游戏作品之一！这样高质量的游戏，居然是免费的！而且这个免费是真真正正的免费，而不是充满套路的所谓“免费”。就算你没计划玩这游戏，喜加一将其收入囊中，也何乐而不为？

▲异形丛生

异形丛生是一款多人在线联机合作游玩的作品，可以几个基友一起联机打异形闯关，玩法类似于上帝视角的L4D，或者是3D版的魂斗罗。而这个游戏的精髓在于队友误伤，你永远都猜不到当你扫射虫海的时候，会有哪个二五仔在你背后给你一枪，嬉笑怒骂间无聊的时光就过去了。

类似玩法的游戏还有地狱伞兵，地狱伞兵也是PS平台上的爆款了，不过要钱这点显然不如异形丛生来得良心。如果你有几个好基友，想要一起度过这段封闭在家的孤独时光，异形丛生绝对值得一试。

迷你地铁

链接：https://store.steampowered.com/app/287980/

价格：18元（历史最低）

说起消磨时间的游戏，怎能少得了模拟经营类？这款迷你地铁游戏在轨道迷群体当中闻名已久，其玩法是为各大城市策划地铁线路，满足日趋增长的客流需求。它最有趣的地方，地图是基于真实城市的！例如国内的上海广州，在游戏中都有支持。还天天吐槽自己城市的地铁修得糟、人流爆表挤地铁挤到怀孕？你行你上啊！

▲迷你地铁

迷你地铁当前在Steam售价为18元，是历史最低价。其实它也支持iOS、Android平台，非常适合随时随地杀时间。如果你喜欢这方面的题材，相信会对它爱不释手。

瘟疫公司

链接：https://store.steampowered.com/app/246620/

价格：48元

新冠肺炎疫情下，怎能不提这款游戏呢？瘟疫公司并不是一款新游戏了，此前它就挺有名，这次受肺炎疫情影响，瞬间又成为了爆款。这款游戏的主要玩法是模拟病原体的传播过程，控制病原体的基因变异，感染人类达成胜利，游戏性还是很高的。而抛开游戏性，其学术意义也非同寻常，疾控中心甚至邀请过游戏开发者来讲述疾病的传播机制，可谓是非常硬核了，你可以从中学到很多关于疾病传播的知识，在新冠肺炎疫情下意义非凡。

▲瘟疫公司

当然，瘟疫公司这游戏也并非对真实世界的完全模拟，例如现实世界中病原体的变异是随机的，并非冥冥之中有玩家来操控变异的方向；又例如游戏中疾病的传播速度远快于现实，大家不要为此感到恐慌。

目前瘟疫公司在Steam上售价为48元，并非是历史最低价，不过考虑到现实意义，这款游戏现在当然很值得推荐。瘟疫公司在iOS、Android上也有对应版本，感兴趣的朋友可以深入游玩一下。

总结

新冠肺炎仍在扩散，宅家的日子还要过上好一段时间。相信随着众人的努力，疫情终将得到控制。如果你宅家无聊，不妨试试上文的游戏，好日子很快就会再度降临的！