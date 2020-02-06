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升Windows 10用不惯？这款软件让Windows 10秒变Windows 7

2020/2/6 11:57:24来源：太平洋电脑网作者：幼儿园里的轩爸责编：微尘评论：

1月14日，微软正式停止了对Win7系统的官方维护，这对于很多刚从Win7升级到Win10的小伙伴来说，的确是个不小的挑战。虽说从功能到易用性，Win10相比Win7那都是天壤之别。可操作习惯上的变化，却让很多老用户对它爱不起来。有这样一款神器，既能享受到Win10的方便与安全，又能让操作习惯尽可能回归Win7，这就是Stardock Start10。

Win10一秒“变”Win7

1.开始菜单一秒变身

Win10相比Win7最大一个改变，就是开始菜单变成了磁贴式。也正是因为这个变化，很多新用户就感觉特别不顺手了。其实只要你花上半分钟装好Stardock Start10，不用怎么设置，开始菜单就会立马和Win7一模一样。不但外观超像，连操作方法也是一样一样的，非常好用。

选择开始菜单样式

变身后的开始菜单，几乎和Win7一模一样

除了默认的Win7风格外，Start10也为我们准备了几种不同的“菜单风格”，比方说有Win7加黑边风格、Win7圆角风格、Win7方角风格、Modern风格等等。大多数都模仿了原来的Win7菜单，上手很容易。同时你也可以手工修改菜单透明度、纹理装饰效果，这个……就和以前的美化软件很像了。

可以自由控制透明度和菜单尺寸

默认提供多种主题风格，喜欢哪个就用哪个

值得一提的是，除了传统的列表风格外，Start10还额外提供了一种图标风格，其实……就是仿Win10的磁贴风格。勾选“外观”→“将菜单左侧图标分为_列显示”后，常用程序区会以图标形式显示，不再使用Win7的列表形式。不过和Win10一样，由于这个也多少改变了用户的操作习惯，这里就不再详述了，感兴趣的小伙伴自己去试试吧！

Start10还支持另一种“图标模式”

2.调戏“任务栏”

除了开始菜单外，任务栏也可以換一种风格。想必大家都看到了，装好Start10后，原本任务栏上的Cortana搜索栏被自动隐藏了，其实这也是Start10在尽可能地恢复Win7用户的使用习惯。如果需要，也可以打开“桌面”→“隐藏任务栏搜索框”自行恢复。

如果希望恢复搜索栏，可以取消这里的勾选

此外Start10也允许我们自由修改，任务栏色彩、透明度、亚克力特效、面板纹理、开始菜单图标等参数，甚至可以通过调节透明度，直接搞出一个“全透明”任务栏。要知道，这可是Win10下无数人翘首企盼的一项功能，竟然在Start10里抢先实现了。

可以为任务栏贴上喜欢的纹理

“全透明”任务栏，很多人都在找吧

3.个性化设置

和Win7一样，Start10也提供了很多个性化设置，比方说菜单大小、默认显示工具、默认电源菜单等等。此外它还允许按住Ctrl键临时切换到Win10菜单，非常人性化。同时你也可以根据自己需要，设置成左Win键调出Win7菜单，右Win键调出Win10菜单，可玩性比起Win10来可强多了。

Start10不光可以为我们提供一个“原汁原味”的Win7环境，更改后的响应速度也比默认的Win10菜单快了很多。

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关键词：Stardock Start10微软Windows 10Windows 7

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