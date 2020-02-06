莫挨老子！疫情下“非接触”服务兴起

“放我出去，这个家我呆够了”！

“莫挨老子”！

这两句话可以说是雷锋网编辑最近的真实写照了，一方面想出去玩，一方面又害怕成为传播者。

虽然总说自己是肥宅，但主动宅跟被动宅的感觉和心情完全不一样啊，真的没有什么时候比现在更想拎箱子就走了。

这些天，随着疫情的不断扩散，各种“非接触”服务也逐渐兴起，今天，雷锋网编辑就为大家盘点一下疫情下“非接触”服务。

无接触配送

1月26日，美团外卖发布官微，率先在武汉推出“无接触配送”服务，随后各大餐饮公司也纷纷表示可支持无接触配送服务。

1月30日，肯德基宣布全国范围内的肯德基宅急送都可选择无接触配送方案；

2月1日，部分肯德基餐厅试点无接触点取餐服务，倡导顾客多使用手机自助点餐或自助点餐机下单，减少点餐过程中的直接接触。点餐完成后，凭取餐号在柜台领取自己的餐点，部分试点餐厅会配备自取货架、增加标识，方便消费者自行取餐。

麦当劳也于2月1日宣布推出无接触配送，用户可以在线与配送员约定在何地取外卖，在饿了么、美团等第三方平台上也可选择无接触配送。

同一天，奈雪的茶也推出无接触配送。旗下的外卖产品也新增外卖安心卡，登记各环节制作人、配餐员、配送员姓名及实时体温，做到食品安全、制作及配送关键环节均可追踪。

2月3日喜茶也宣布，在喜茶Go小程序以及美团外卖下单都支持无接触配送。同时，喜茶还在全国范围内推出外卖“安心送”服务，各门店自行打印外卖安心卡，注明出餐经手所有员工的姓名、体温，自行裁剪钉在外卖袋上随餐配送，还可以实现小程序下单、自助取茶这样，全程与员工无接触的购买流程。

除了上述发布公告的餐饮公司，盒马、饿了么、每日优鲜、苏宁小店、京东到家、便利蜂等提供配送的平台也都上线了无接触配送服务，通过骑手和用户约定，将商品放置到指定位置，如公司前台、家门口等，减少面对面接触，保障用户和骑手在收餐环节的安全。

无人超市

这个春节，最让人揪心的就是武汉了，好在好消息也在不断传来。2 月2 日，展示中国速度的火神山医院正式投入使用，当日上午，一家特殊的疫区超市也正式营业，没有店员、没有收银员、买完东西扫码即走。

值得一提的是，这个无人超市从接到建造指令到顺利建成，仅用时24 小时，再一次展现了中国速度。

无接触式机器人

为了避免更多前线的医务人员受到感染，保存战斗力，“非接触”的医疗服务也出现了。

日前，广东省人民医院引进了两台集成无人驾驶技术的机器人，可实现自主开关门、自主搭乘电梯、自主避开障碍物、自主充电等功能，在医院中承担送药、送餐、回收被服和医疗垃圾等工作，降低了临床工作人员交叉感染的风险。

“抗疫先锋队”杭州市第一人民医院也有着类似的尝试，机器人从病毒洁净区承载餐食或物资出发，自动前往各个隔离区房间进行配送，试图通过机器人自动化免接触配送的方式，阻断“人传人”的新型冠状病毒传染链条，减少隔离区内部病毒传播的可能性。

可以看到，机器人已经可以在特定场景中胜任无人配送工作，包括搭乘电梯、自动避障、自主开关门等操作，一定程度上减少了医护人员和确诊病例、疑似病例接触的频率。然而目前仍局限于个别医院的小规模部署。

无人机

除此之外， 无人机也在此次疫情中发挥了巨大作用。

现在，我们看到的新闻报道中的现场图片都是利用无人机拍摄的，在各地加强消毒措施中，无人机也功不可没，装药、起飞、喷洒，无人机在城市村庄上空无死角全方位地进行特殊的集中喷雾消毒作业，在满载情况下一次能飞行25分钟，效率高，喷洒均匀，短时间内更加彻底地完成消毒防疫工作；在多地的疫情防控宣传中，“无人机+小喇叭”成为当红模式，各地主动对接高科技手段，运用无人机助力疫情防控；在医院场地赶工建设方面，照明无人机派上用场，例如为帮助雷神山夜以继日赶工，浙江极客桥智能装备公司捐赠的6架照明无人机停留在50米高空，每架不仅可以照亮6000平方米的范围，而且持续照明10小时，对夜间加快施工进度大有帮助。

除了上述提到的“非接触”服务外，还衍生出来了酒店、旅行社等服务。

例如广州的全季酒店、汉庭酒店。从预订到入住全程，都不需要像传统酒店那样与前台服务员“面对面”，而是通过华住会APP预定后，在店里通过华掌柜自助机刷身份证自助领取房卡，不用30秒就能办理入住。

线上旅行社去哪儿网上线了民航铁路疫情自动通知系统，该系统与官方媒体披露的数据保持实时更新，一旦行程中有患者确诊，将实时推送提示信息，确保用户第一时间知晓。

如有同航班、同列车车厢的旅客确诊，去哪儿网上的该系统将为用户实时发送提醒短信：“疫情风险行程提醒：您乘坐的航班/列车发现新型肺炎确诊患者，请您返回家中后不要外出，居家隔离观察，不必过度惊慌，发现异常就近到发热门诊就诊。”

可以预见，“非接触”服务可能在很长一段时间内成为我们生活的主要方式，但是也不要慌，再坚持一下，新型肺炎的春天马上就到了。