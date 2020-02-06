抗疫时期，我们如何做到“家里蹲”？

春节长假以来，除在抗击疫情一线的医护人员（向他们致敬）和事关国计民生行业的人员外，全国人民都响应政府号召，窝在家里，一方面保护自己不会被感染，一方面确保不会给社会造成更重负担。

钟南山呼吁人们除非特殊情况一定要待在家中，因为当前切断传播途径是战胜疫情最重要的举措。于是，原本这样的春节长假：

相互拜年

就变成了这样：

宅在家里玩游戏

给橘子接生

讲段子

开始再家办公

为了让用户“家里蹲”的同时也能维持正常的生活。各大科技公司也是脑洞大开，在提供服务方式上进行大胆创新，急“宅民”所急——其实它们这样做很大程度上也是为了自救。传统上业务模式依靠人群聚集在一起的企业，例如健身房，也尝试让自己的服务触网。

以下是过去1个月中国科技领域的五大变化。

变化一：看不到外卖小哥的外卖业

传统方式下外卖小哥与客户存在直接接触

虽然响应政府号召宅在家里不出门，但俗话说“人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌”，又不能跟亲朋好友到饭店聚餐，许多人都依赖外卖“果腹”。

不过，外卖小哥也是血肉之躯，他们也不想被新冠病毒感染。为了保护外卖小哥的安全，包括美团在内的外卖平台想出了一个点子：无接触外卖。

无接触式送外卖

听着有点高大上？其实就是外卖小哥将外卖放到指定地方，然后客户去取，外卖小哥与客户不会有任何直接接触。除此之外，美团还在武汉医院周围设置了专用柜子，供医护人员使用。

上周，肯德基和必胜客也开始推出类似服务。不过，无接触服务不仅仅局限于外卖，据中国商务部称，数家电商公司也开始采用无接触送快递模式，保护快递员的安全。

变化二：在线课堂

网络教学

为更好地控制疫情传播，保护青少年身体健康，教育部发布了《关于2020年春季学期延期开学的通知》，要求部属各高等学校、地方所属院校、中小学校、幼儿园等学校适当推迟春季学期开学时间。部分学校甚至硬性规定学生不得提前返校。

多家科技公司顺势而为，将教学搬到网络上。优酷已开始提供面向中小学生的网络课堂。

其他网络教育公司也不甘落后，在疫情期间提供免费的网络教学服务，其中就包括新东方和VIPKid。

更让人感到脑洞大开的是，健身房也通过网络帮助客户保持身体健康。在被要求停止营业后，许多健身房都通过抖音等视频平台向客户提供直播健身课程服务。

变化三：电影隔过影院直接登陆视频平台

历史首次，春节档电影在线首播

新冠病毒肺炎疫情期间，影院被要求停业，业务肯定会大受影响——传统上春节假期是影院的黄金季节。各大视频网站则对影视制作方抛出橄榄枝，说服制作方在它们的平台上首播。

传统上，为了保证自己的利益最大化，制片方通常会首先在影院上映新作，然后才是视频平台，中外没什么两样。这也是包括亚马逊、奈飞、优酷、腾讯视频和爱奇艺等各大视频平台，投入巨资制作原创影视节目的原因。

由徐峥执导并主演的《囧妈》，在春节档跳过传统影院，而是与字节跳动达成协议，首先在抖音等应用上播放。另外，《囧妈》也通过制作方欢喜媒体的平台播放。

跳过影院、在视频平台上首映的另外一部电影，是香港翻拍的《肥龙过江》。这部电影在爱奇艺和腾讯视频上首播。

在疫情期间，视频平台的作用不仅仅是消磨时间。武汉人还利用抖音、快手等短视频平台，与外界分享最新消息以及他们宅在家中的趣事。

变化四：借助网络搭建虚拟平台

火神山医院首个远程会诊平台由华为提供技术支撑

火神山医院首个远程会诊平台由华为提供技术支撑，通过这一平台，远在北京的优质医疗专家资源，可通过远程视频连线的方式，与火神山医院的一线医务人员一同对病患进行远程会诊。这套系统支持1080P的高清画质。

这将进一步提高病例诊断、救治的效率与效果，并一定程度上缓解武汉一线医护人员调配紧张、超负荷工作的情况，同时，也可减少外地医疗专家往返疫区的风险。

包括看病在内的其他服务也开始触网。用户可以通过微博，或者通过由Baidu、北京市医学会建立的咨询平台，让医生检查自己是否染上新冠病毒肺炎。

变化五：游戏服务器崩溃日流水破纪录

游戏《瘟疫公司》

对于考虑其他人在疫情期间如何打发无聊时间的人来说，这一问题的答案不会让他们感到意外：玩游戏。由于玩家过多，腾讯《和平精英》服务器甚至崩溃。

由于过去数周无法到影院看电影、参加聚会和其他活动——包括中国规模最大的电竞赛事，中国游戏玩家玩游戏的时间更多了。

一款策略游戏——《瘟疫公司》特别受到关注。这款发布8年之久的游戏，成为中国区App Store排名第一的付费应用，它的背景是一种致命性传染病正在全世界范围传播。游戏玩家还开始关注《魔兽世界》中的病毒爆发，许多玩家都“死于”病毒爆发，当然这只是游戏中的情节。

虽然游戏产业似乎是这次新冠病毒肺炎疫情的受益者，但各大游戏公司和玩家纷纷解囊，为抗击疫情捐款捐物。中国科技公司已为新冠病毒肺炎疫情捐款数十亿元，捐赠大量医护用品，甚至捐赠人工智能算力和基因研究算法，帮助快速确诊患者，加快疫苗开发速度。