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加强新冠肺炎疫情防控，中国铁路发布旅客列车通风消毒情况

2020/2/6 14:17:41来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家2月6日消息 近日，铁路部门已先后多次加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。据中国铁路消息，为做好疫情防控工作，铁路部门采取有效措施，进一步加强了旅客列车通风消毒。

我国铁路运营的旅客列车主要分为动车组列车、普速空调列车和普速非空调列车三种类型。中国铁路公布的具体措施包括优化动车组列车通风、加强空调列车滤网清洗消毒与确保非空调列车通风良好等。具体包括：

优化动车组列车通风：针对少数采用顶部、侧向同时送风的动车组列车，组织优化调整动车组列车空调供风系统控制策略，提高了顶部送风量比例，能有效防止空气交叉对流循环。对所有动车组列车，最大限度增加新风供应量，不同车型的新风供应量提高了17%至33%。动车组列车各车厢每隔5至10分钟可完成一次新风换气。

加强空调列车滤网清洗消毒：增加动车组列车和普速空调列车的空调滤网清洗消毒频次，确保通风系统运转良好。

确保非空调列车通风良好：在确保安全的前提下，对非空调列车，采取勤开车窗、及时通风换气等措施，保持车厢空气流通。

据了解，在加强列车通风的同时，铁路部门还进一步加大了各类旅客列车的预防性消毒、应急消毒、终末消毒和全程卫生保洁力度，对厕所门把手、洗手台水龙头、废物箱投放处等重点部位加密消毒频次。

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关键词：新冠肺炎铁路

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