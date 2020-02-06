被病毒拦截的上海奇迹：Model 3推迟交付，特斯拉股价下跌17％

被疫情戳伤的不止中国和武汉，全球经济在新冠状病毒面前，都受到了不同程度的打击，包括节前股票飞涨的特斯拉。

中国被视为特斯拉巨大的潜在市场，同时，刚刚成立不久的上海特斯拉工厂也承担了特斯拉生产的重要期望。而昨天，特斯拉的一位高管向媒体透露，由于新型冠状病毒的爆发，原定于2月初交付的汽车将推迟交付。

特斯拉的股票在过去的两天里经历了大起大落：2月3日，特斯拉股价上涨近20%，创下2013年5月以来的最大单日涨幅。4日收盘上涨13.7%，至887.06美元，创历史新高。

但在昨日，特斯拉股价下跌了多达20%，该公司的市值一度跌至1324亿美元，创下八年来的最大单日跌幅，也导致其首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）的身价缩水59亿美元。

特斯拉上海工厂奇迹

今年1月，这家电动汽车制造商开始在上海超级工厂向中国客户推出Model 3。

当年开工，当年生产，当年上市，当年交付。一个月前，特斯拉在中国创造了一个奇迹。

据特斯拉透露，这一在华项目规模达50亿美元，特斯拉在一份公告中指出：“我们继续集中注意力扩大美国工厂和上海新建工厂的生产。虽然上海超级工厂不到12个月前才破土动工，但是我们已经生产了近1000辆可以销售给顾客的汽车，并且已经开始交付。”

特斯拉还表示，上海工厂的生产速率能够超过每周3000辆汽车。鉴于该数字已经超过了电池组的在华产量，而电池组上个月晚些时候才开始在华生产，所以每周3000辆的目标能否实现，现在还不清楚。

之后，特斯拉股价一路飙升。在此期间，特斯拉于2019年10月23日宣布的第3季度利润高于各方预期，股价上涨因而加速。

福布斯估计，随着特斯拉股价在上个月的稳步增长，公司最大股东马斯克的身家增至275亿美元。

新冠状病毒爆发，交付日期推迟

然而，由于新型冠状病毒的爆发，特斯拉在春节后按照政府的指导方针关闭了在上海的工厂。目前，这种病毒已在20多个国家感染了至少2.4万人，在中国造成约490人死亡。

据CNBC的报道，特斯拉副总裁陶琳在微博上回应一名用户的提问时表示：“原定于2月初交付的汽车将推迟。一旦疫情有所好转，我们将赶上生产线。”

特斯拉首席财务官Zach Kirkhorn上周在公司的季度投资者电话会议上表示，其上海工厂将再停工一周至一周半。他表示：“这可能会略微影响本季度的盈利能力，因为Model 3上海车型的利润贡献仍处于初期阶段。”

本次下跌虽然不是特斯拉有史以来单日最大跌幅（2012年该公司股价下跌19.3%），但也创下了一个小高潮。

当天，Canaccord将该公司的评级从“买入”下调为“持有”，不过仍将其目标股价维持在每股750美元。该公司表示，在特斯拉股价大幅上涨后，投资者应该等待。