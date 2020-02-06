这个算法通过“看脸色”，能从视频聊天中检测心律和压力

在拉斯维加斯的消费电子展中，有一家名为Binah.ai的公司现场测试路人的压力水平。快速公司的一名叫做Jared Newman的记者驻留在那，他盯着测试使用的平板电脑大概十秒钟之后，电脑界面显示出估算的心律和压力水平。他告诉作者：“这表明我的压力很大，确实是这个样子的。”



Binah.ai公司总部在以色列，它和其他公司一样使用人工智能来衡量视频中一系列重要信号。该技术是推动医疗保健从先前的医生工作室到用户家中，实现远程医疗的一部分重要举措。该公司目前主要测试心率、压力水平、血氧饱和度、呼吸和心率变异性，并且还计划将血压加入其中。

算法如何通过视频检测这些生命特征？

Binah.ai公司已实施了一项叫做体积描记法的技术，该技术使用相机来检测脸部颜色轻微变化来表明脉搏。尽管该公司正在申请专利，故拒绝解释如何检测其生命特征，但是体积描记术的相关研究证明轻微的面部颜色变化可以指示呼吸和氧含量水平。

全世界研究人员对体积描记法的研究超过十年了，它也被用于一个不断发展的领域，即情感计算，该领域通过人工智能去理解人的情绪状态，作为诊断工具或者让计算机以一种更加感性的方式做出反应。该公司声称潜在客户已经对现有的测量脉搏的医疗设备进行了测试，并说它是准确的，不过目前尚无公开的研究证明它的准确性。过去的研究表明控制好的光照条件和清晰的面部（比如说没有胡须、眼镜或者其它模糊的面部装饰物）会带来很棒的结果。

目前为止，Binah.ai的技术已经被嵌入到日本保险机构Sompo的一款应用软件当中，该应用程序允许司机在开车的时检测自己的压力水平，该公司表明这么做主要是将该技术引入传统的医疗保健领域。

Binah.ai的发言人Mona Popilian-Yona说:“想象一下，当您在医院的一个服务台排队，不碰任何东西，你就做了一次全方位的检查。”

Popilian-Yona还说，Binah.ai的软件可以在与护士或医生面谈之前获取用户的重要基本信息，从而缩短在医院就诊的时间，她还预计这项技术另外的一种使用方式是通过远程视频和保健医生谈话。

Binah.ai已经将该技术提交给美国食品和药物管理局审查，目前正在等待批准。与此同时，该公司表示，几家医疗机构正在测试其算法。Binah.ai还计划在3月份发布一款面向消费者的应用程序，让任何人都能测试自己的生命体征和压力水平。Popilian-Yona说，该公司仍在制定定价模式，但它将对这项服务收费。用户可以选择是否让该应用程序存储他们个人数据，如果用户确实想要查看他们的数据变化趋势，那么应用程序只会保存他们的生命体征结果，而不是任何图像或视频。

其他公司也计划在今年推出类似技术

一家位于莫斯科的公司Neurodata Lab去年在网上发布了心率检测视频技术演示。该公司计划在未来几个月内将该技术在一个专注于医疗保健的合作伙伴的应用程序中使用，Neurodata Lab的一位发言人说，该技术的脉搏检测功能和目前市场上的脉搏检测腕带一样好。她说脉搏和其他生理数据可以显示一个人是否有压力、焦虑和或正在经历其他情绪状态。

Binah.ai引起了医学界以外的关注，执法部门认为这个技术在审讯中可能有用。目前，还没有关于出台使用这种特定技术的相关法律法规。就像测谎一样，警方可能无法强迫嫌疑人参与面部扫描。在HIPAA管辖的医疗机构之外收集的生物数据的相关法律是模糊的，而且对于如何处理和保护这些数据也没有标准。出于这个原因，Binah.ai和Neurodata Lab等公司在很大程度上将其算法所收集数据让客户自己做抉择。

Popilian-Yona坚持认为，这家公司最大的兴趣是为医生提供工具，而不是警察，我们希望把这项技术交给医疗保健提供者。