青桔单车为全国防疫一线工作者提供免费服务

IT之家2月6日消息 青桔单车宣布，自2月6日起，青桔首批提供500辆电单车，为武汉市金银潭等医院的医护人员定向提供电单车免费服务。

1月31日起，青桔单车及电单车为全国防疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供免费骑行服务。截至目前，已与82个城市的医院、部门或机构联系，为超过5万名防疫一线工作者提供免费出行服务。

以下为青桔单车公告全文：

为进一步协助疫情防控工作，自2月6日起，青桔首批提供500辆电单车，为武汉市金银潭等医院的医护人员定向提供电单车免费服务。

1月31日起，青桔单车及电单车为全国防疫一线的工作者（医护人员、街道社区一线工作人员、公安等）提供免费骑行服务。截至目前，已与82个城市的医院、部门或机构联系，为超过5万名防疫一线工作者提供免费出行服务。还未覆盖的医院和机构，可以通过线上入口 https：//z.didi.cn/6n7htS 或邮箱[email protected]登记申请。

为了让大家安心、方便的骑行，青桔将全力以赴对所有单车和电单车及时进行消毒。同时，青桔在运维App和用户App发布了防疫指南。

在此我们感谢运维师傅们在一线的付出，在为师傅们提供防疫物资的同时，我们也提醒师傅需定时上报体温，及时洗手消毒，以保障自身的健康安全。

我们也呼吁广大用户能共同支持防疫工作，把有限的资源留给最需要的人，在必须出行时一定要做好个人防护工作，一起加油，共克时艰。

青桔

2020年2月6日