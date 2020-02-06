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火狐Firefox Preview安卓版新增支持扩展

2020/2/6 15:46:13来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

Firefox Preview是Mozilla在2019年上半年推出的全新Android Web浏览器。该浏览器的渲染引擎 GeckoView由Mozilla自己开发，通过将 GeckoView引擎与Firefox应用程序相分离，开发团队创建了一种更新、更快和更容易维护的方式来开发Android应用程序。

在 Firefox Preview Nightly版本的最新更新中，开发者加入了对扩展程序的支持。不过，现阶段只能安装一个扩展，即广告拦截器 uBlock Origin。

作为下一代Android Firefox，Mozilla一直在致力于使 Firefox Preview的功能与现有 Android Firefox保持一致，而它此前最缺少的功能之一便是扩展支持。

此前，Mozilla就曾宣布计划于 2020年初在Firefox Preview中启动WebExtension支持，目前的进度看起来与计划相符。在接下来的一段时间内，Firefox Preview会完成扩展架构并进一步实现WebExtension接口，扩展会受到更广泛的支持。

若要测试扩展功能，需安装 Firefox Preview Nightly版本，进入菜单的扩展管理器（Add-ons Manager），点击加号，然后接受授权许可，即可安装并激活扩展程序。不过该功能还在早期开发阶段，这是支持扩展的第一个版本，也许并非一切都能顺利运行。

随着对扩展支持的不断完善，以及其他功能的陆续改进，Firefox Preview将最终取代现有的 Android Firefox。

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关键词：火狐Firefox

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