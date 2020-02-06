梁建章：我们需要一个抗疫App，来智能管控抗疫工作

IT之家2月6日消息 携程集团联合创始人董事局主席、北京大学光华管理学院教授梁建章今天发文称，我们需要一个抗疫App，来智能管控抗疫工作。

下面是文章内容：

过去十多天，抗击新冠肺炎疫情成为全国的首要任务。这场发端于武汉，波及全国，蔓延到其他国家和地区的疫情，随着武汉及湖北其它城市封城、全国各地春节假期延长，很多小区和交通设施、公共场所甚至禁止外地人进入。元宵节后，很多雇佣大量外地员工的企业还不知要采取何种隔离措施，才能让外地员工安全上班。目前中国整个经济处于半瘫痪状态，估计每天造成的经济损失高达千亿。如果这种状态再持续几个月，很多企业就会垮掉，失业人数急剧上升，经济会遭受严重打击，也威胁到社会稳定。

但是同时我们也可以看到，其实这次疫情的严重程度有很大的地域差异。我在以前的文章中《丛美国流感数据看新冠肺炎疫情》中分析过，虽然湖北和武汉的确诊人数和死亡率很高，而且湖北的疫情还将持续相当长的一段时间，但是湖北以外的死亡率却不到千分之二（与美国流感的死亡率相差不大），而且大部分是输入型。

可见，湖北以外的疫情可控，没有必要全国各地都与湖北一样采取封闭管理措施。我们应该分区域来实施不同的防疫措施，在湖北地区不能放松防疫措施的同时，要尽快使得湖北以外人员的出行正常化。

其实很多国家对这次疫情的防范措施就是分区域的，例如日本只是对过去14天内去过湖北的入境者进行隔离检疫。国内也有很多城市比较理性地采取只限制近期去过湖北的人的做法。但是究竟如何鉴别这些人有没有在近期去过湖北呢？现在日本这样的国家只能通过自通报的方式，有些地区就会担心有人瞒报。出于这个担心，很多地方索性把所有外地人都限制了。如果每个地方都采取这样的“严防死守”的做法，那整个经济就会处于半瘫痪的状态，这是不可持续的。所以能够准确鉴定某个人是否去过湖北变得很重要。那样最近没有去过湖北的人（包括户籍是湖北，但在外地打工的人）就可以先恢复工作和出行了。

那么如何鉴别一个人是否在14天内去过湖北呢?在现在的移动互联网时代，取得一段时间内去过湖北的人员名单并不困难，现在几大电信运营商就有这样的数据，可以由某个移动互联网公司配合几大运营商，来开发这样的App软件来确定需要限制出行人员的名单。当然，这些去过疫区的人员名单和其他用户隐私数据需要保密，只是用来生成电子通行证和防疫建议。

这个抗疫APP，可以通过电信公司实名认证手机，再比较去过疫区（湖北）的人员名单和患者密切接触的人员名单，生成出行的“通行证”。政府可以根据疫情的变化，灵活配置所谓的“疫情高发区域”，和通行（或隔离）甚至是否需要戴口罩的规则。目前的主要疫区是湖北，以后还可以根据具体情况再加上其他疫情严重的地区(可以城市为单位)，并且可以实时更新，如果湖北省内某个城市的疫情大大缓解了，就可以把这个城市排除出疫区名单。

有了这个APP后，就可以让全国绝大多数的人，可以正常的上班出行。如果能够精准管理出行的人员，能够出行的人理论上都是没有传染性的，这样也就可以避免恐慌，甚至于不必戴口罩（这样口罩就不会短缺了）。最重要的是尽快恢复经济秩序和社会的正常运转。而且，有了这个APP认证后，居住在外地的湖北籍人也不会被限制出行。像日本这样的海外国家也能够更加有效地区分某个人是否在近期去过湖北。即使是居住在湖北的人,，也可以通过在一些指定的隔离区，经过一段观察期后，由政府部门发放电子通行证。这个App不仅仅是个临时通行证，还可以用来发布官方的各种抗疫措施等等。具体实现来说，这个APP可以由专业的移动互联网公司如携程、腾讯牵头，联合电信运营公司共同开发。

综上所述，面对疫情，我们需要做好长期和病毒作战的准备，这就需要我们做好分区域精准的控制出行。目前湖北以外一些地方出台的限制出门、封路封村等手段太过粗糙，而且效率很低，对经济带来严重的负面影响。如果能够通过高科技手段来区别控制不同人群的出行和旅行，就能避免不必要的限行和隔离，尽快恢复大部分地区的正常经济活动。我们需要利用现有的移动互联网技术和数据做一个抗疫App，来智能地管控和协调出行和抗疫工作。当然像是否去过湖北这样的隐私数据，除非像现在这样的非常时期，必须是严格禁止的。我们也希望这个抗疫APP能尽快完成历史使命。