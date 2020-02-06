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新冠病毒肺炎影响MWC：LG退出，华为联想小米如何回应

2020/2/6 16:06:42来源：网易科技作者：天门山责编：微尘评论：

据国外媒体报道，因受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，并且随着两家知名科技公司取消参展计划或收缩参展活动，今年的世界移动通信大会（MWC）的规模将萎缩。

由GSMA组织的世界移动大会，将于2月24日至27日在巴塞罗那举行。但截止目前为止，韩国LG电子宣布将不参加这次展会。

另外，中兴通讯虽然会派出一个参展团参加展会，但取消原定在该展会举办产品推介会计划。

而在往年，这两家公司参加MWC的积极性非常高，都会在展会的中央区域设置最大的展位。

因受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响，其它亚洲公司参展计划仍然可能改变，但大多数会如期参展。

联想集团表示，其参加MWC的计划仍在讨论中；小米一位发言人表示，该公司将尽快派出参展团前往巴塞罗那出席今年的MWC，“并将作出必要的调整”；三星电子公司、Oppo、华为、微软和联发科的代表都表示，他们的公司正在为按计划出席MWC做准备。

高通和Alphabet旗下谷歌等几家美国主要科技公司，也计划参加今年的这个展会，并在该展会上扮演重要角色。

展会组织者GSMA在其官方网站上表示，它保持对新型冠状病毒肺炎疫情所产生潜在影响的监测和评估，并采取了许多措施并且还将采取其它行动来降低疫情对展会的不利影响。

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关键词：华为小米中兴

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