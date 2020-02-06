任天堂：新冠肺炎疫情导致Switch等外设生产和发货推迟

据国外媒体报道，随着新型冠状病毒在世界各地出现，毫无疑问疫情才是最重要的事情。任天堂公司在近日发布的一篇文章中表示，新型冠状病毒有可能会扰乱Switch、Joy-Con手柄以及Ring Fit Adventure在中国的生产工作。

不久前任天堂宣布，截止到目前为止，该公司已经售出了5250万台Switich游戏机。然而这个设备如此高的销量从某些角度来看可能是一件可悲的事情，因为这样的设备会让我们的注意力从疫情本身转移开。

Niko Partners分析师丹尼尔·艾哈迈德（Daniel Ahmad）在Twitter上表示，各个游戏机品牌此前曾透露，96%的游戏机都是在中国生产的，其中包括任天堂、索尼和微软等品牌。

任天堂在最新发布的文章中写到：

感谢您惠顾我们的产品。

由于正在发生的新型冠状病毒感染，预计在中国制造的任天堂Switch和Joy-Con等外设，将会遭遇不可避免的生产和发货延迟，这些设备针对的是日本国内市场。同样，目前已经脱销的Ring Fit Adenture预计也将延迟发货。

我们对有此产生的所有不便表示歉意。

我们将努力尽可能配送产品，同时留意新型冠状病毒的感染，希望能够得到您的理解。