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全新UFS 3.1手机性能测试数据曝光：顺序速度为1465.67MB/s、505.23MB/s

2020/2/6 18:17:09来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家2月6日消息 此前，JEDEC已经发布了UFS 3.1规范，这些新功能有望进一步提高设备的性能，减少能耗，降低高容量存储设备的成本，并改善用户体验。

据介绍，新版本的规范支持三个新特性：写入增强器（Write Booster）、深度睡眠（Deep Sleep）和性能调整通知（Performance Throttling Notification）。此外，JEDEC还发布了主机性能增强技术规范，因此UFS 3.1规范在功能上使UFS存储设备更接近SSD。

现在根据爆料，某款还未发布的UFS 3.1新机在AndroBench实测顺序读取速度为1800±MB/s，图中是1465.67MB/s。顺序写入速度为700±MB/s，图中是505.23MB/s。作为对比，目前UFS 3.0标准测试中顺序写入速度最高是500±MB/s。

据此前资料介绍，UFS 3.1继续支持HS-G4规范，单通道带宽为11.6Gbps，是HS-G3（UFS 2.1）性能的2倍。符合UFS 3.1的存储设备将继续提供高达23.2 Gbps (2.9 GB/s)的理论最大带宽。另外，随着写入增强器和HPB技术的加入，即将到来的UFS产品的实际性能将变得更高。同时，深度睡眠有助于延长设备的电池续航时间。

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关键词：UFS 3.1SSD安卓手机

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