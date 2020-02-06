疫情危机下，这些四处引战的伪“火箭少女”和“创造营”账号，都在搞什么？

"你们南方人可不可以不要吃野味了？"

"科比可惜了，为何不是蔡徐坤"？

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如果你上网时看到了类似的话题或评论，会有什么反应？

一周前，不少读者朋友向懂懂笔记反映，在全民关注疫情防治的节骨眼上，却有大量"奇葩评论和发言"出现在微博、今日头条等热点新闻内容下面。有时，一则疫情新闻底下，会有好几位用户发布论调相似的评论。

结果，自然是大量网友尤其是南方网友的"反击"。轻则"口吐莲花"，重则"问候"这些用户的家人，瞬间就能引发成百上千条回复跟评。然而，"奇葩"用户并没有因为网友的"咒骂"收敛，而是继续在其它热搜或者热点新闻下面继续"留言引战"。

有网友质疑，这些大量发布"引战"评论的用户，应该是所谓的营销号，通过发布具有争议性的内容吸引网友反击和评论，甚至"关注他们"。

那么，这些格格不入的发言和评论，究竟是否是营销号所为？他们发布找骂的信息内容到底能够产生什么样的价值？哪些企业、机构会需要如此负面的营销举措？

争议评论引战的背后

根据网友提供的信息，懂懂笔记在一周前陆续登陆微博、今日头条等平台，点击了不少热点新闻内容。果不其然，很多热搜、热点新闻内容下面的评论区里，都可以发现"奇葩"用户的身影。在疫情防控内容下，这些人的评论基本上都是喊话"南方人不要再吃野味了。"

"不要理睬这样的评论，大家一起举报即可，一旦评论就上了营销机构的当。"有网友在评论中呼吁不要回复这些找骂的内容，只要共同举报该用户评论内容违规即可。然而，依旧有大量网友咒骂、讥讽这些奇葩用户的评论。

这些"奇葩"用户所评论的内容，基本上就是一台复读机，重复着"南方人不要吃野味"的评论。除此之外，部分疫情之外的热门话题，同样能够见到"奇葩"评论出没，如之前部分纪念球星科比的微博内容下，这些用户的评论几乎都是："科比可惜了，为何不是蔡徐坤"、"为何不是肖战、王一博"等等。

这些内容自然也会引发一众明星的粉丝跟评、反击。优势一则类似评论的下方往往能够产生上百，甚至上千条跟评，而"奇葩言论"的用户似乎并不在乎，也从不反击。

有粉丝应援团的管理人员告诉懂懂笔记，很多跟评的粉丝都表示"已举报"了相关用户，然而几天过去了，被举报的内容依旧堂而皇之地展示着，且类似的数量越来越多。

"这些地域黑、明星黑的评论内容，能如此肆无忌惮不怕举报，其实也有原因。"先关法律界人士告诉懂懂笔记，在研究了大量的类似相关言论后，可以发现这些评论内容大多不涉及造谣、人身攻击、谩骂等规定，很难因举报而清除。

该人士表示，这些用户只是呼吁南方人不要吃野味，并且不存在具体的人身攻击；至于涉及明星的评价，也都无明确字眼在"咒骂"相关明星艺人。

"这些评论的内容，都是引导网友往负面去联想。"相关法律人士指出，其他用户即便向官方投诉、举报该用户内容违规，官方往往也很难界定该言论存在着违法、违规的行为，"都是在玩文字游戏，引导其他用户去咒骂或者反击。"

该法律界人士还强调，这些有意"引战"的用户账号是在故意引起广大网友的不快，"不难发现，这些号本身就是来讨骂的，越多人骂，越是高兴。"

那么，这些"讨骂"的用户账号，究竟是什么鬼？

无认证"火箭少女"和"创造营"

如果点击这些账号的微博主页、用户主页，你都会发现其发布的第一则内容都是相同的："骂我的人，先看完这个好吗？"随后还附上了一个链接。

点击链接，你会发现跳转到了一个第三方页面，页面显示的内容大多是一个名为"紫微斗数"的在线算命页面。只要根据页面提示内容填写信息，即可得到算命结果，部分结果需要用户支付35~100元不等费用才能看到。

如此看来，这些账号基本都是营销号无疑了。通过在微博、新闻资讯平台发布具有争议的评论内容，引发网友反击甚至关注，从而为第三方的"客户"引流。

"更让人感到好奇的，是营销号的用户名基本都称为创造营、火箭少女。"有网友告诉懂懂笔记，这些营销号的用户名大都含有创造营、火箭少女等字样，容易让网友联想到《创造101》选秀的前缀——如"火箭少女林娜娜"、"创造营叶诗涵"等。

然而在其用户主页中，都没有相关的身份认证，只是在简介中设置了"腾讯视频《创造101》选手"的信息。显然，绝大部分营销号都购买了官方会员，评论中用户名称也都是翻红显示。

这些翻红的用户名，加上极富争议的言论，在热点新闻下面的评论队伍中就显得格外显眼了。如果不仔细查观察，很难发现这些营销号简介中所显示的身份到底是真是假。

这种骚操作导致了部分不明真相的网友，连同《创造101》选秀选手一起骂了，甚至CUE选秀官方要求给个说法。也有细心的网友经过查证，发现在选秀节目中并无所谓"林娜娜、叶诗涵"名字的成员，"感觉是在碰瓷，纯粹是流氓营销。"

如此不堪的营销手段，真的能够引流吗？

在部分营销号发布的主页内容下，懂懂笔记发现网友转发和回复大多高达几十条，甚至上百条，而在网友的攻击、咒骂内容中，也有网友指出这些用户页面第三方的链接是"在线算命"，让大家不要上当。

这表明一些前往营销号用户主页谩骂、反击的网友，在好奇心之下点击了其发布的链接页，营销号的目的已经达到了。

至于有多少网友会付费解锁链接页面的在线算命内容，就不得而知了。

换个思路去想想，这些借营销账号发布招网友怒骂和攻击内容的广告主，难道不怕有反作用吗？

流氓营销号背后的广告主

"能这么做营销的广告主，也好不到哪里去。"

何枫（化名）是广州一家知名营销机构的负责人，当懂懂笔记就上述情况向他咨询时，他丝毫没感到意外。

"在很多社交平台上都有营销号存在，靠发布争议信息引流的也不在少数。"针对这些营销号主业链接的内容大多为"紫微斗数"在线算命工具，何枫强调，通过争议内容引流，网友即便查看关注该账号的用户主页，也是怀着负面情绪和戾气的。

"以前也有很多博彩、私彩机构，是通过这样的方式在社交媒体上引流。"网友们骂归骂，但还是有相当一部分网友会好奇地点击、查看营销账号主业内容。

何枫表示，这类提供算命工具的广告主，借的就是一些网友对2020年出现的新冠肺炎疫情，以及其他自然灾害的担心，提供在线算命工具，套路敛财。

"也有另一种可能，就是广告主自己都不知道被这么营销了。"何枫指出，在网络营销领域，经常会出现投放营销广告的广告主，不明不白地被恶意手段推广，或者是营销任务被层层分包，最终被无德营销机构用这种方法"推广"，制造出了火爆的营销数据，同时却挨了骂。

也就是说，最终执行营销任务的机构和团队，只是为了确保完成广告主所要求的营销数据，如阅读量、点击量、播放量，即视为完成了一次营销活动。而转化效果和负面反应，常常不是执行机构考虑的因素。

"这些营销号才不会关心广告主会不会被骂，只要点击够多，有优异的数据即可。"这种流氓营销方式，引流效果往往不比付费点击推广差，而且成本极低。只要引发争议，引起网友好奇心或者怒气，流量自然不会低。

在观察事态变化的近两天，可以看到在相关微博热门话题下，一些顶着"创造营"、"火箭少女"名号的营销号，已经开始被官方封号，点击主页也显示"该用户不存在"。但是，如果你以为这些恶意营销、借热点话题炒作的行为已得到遏制，就大错特错了。

仔细筛查后，可以发现仍有大量"演员林娜娜"、"原创歌手张涵涵"出现在评论区，不停地在热点新闻内容的评论区，大肆发布类似的争议言论，继续吸引不明真相的网友反击谩骂，前往点击个人主页的营销链接。

将重大疫情话题、篮球明星遇难等新闻当作引流的工具，消费广大网友的感情并作为营销的手段，这些机构（营销账号）的良心不会痛么？当所有人都在期盼2020景气回升、网络环境不断净化的时候，请这些流氓营销号做个人吧。