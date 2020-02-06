路透：华为OPPO小米vivo打造新平台，对标谷歌Play

据路透社报道，中国的小米、华为、OPPO和vivo正联手打造一个平台，让中国以外的开发者可以将其应用（APP）同时上传到这四家手机厂商的应用商店中。

有分析人士对此表示，此举旨在挑战谷歌Play应用商店的主导地位。知情人士称，该平台名为“全球开发者服务联盟”（GDSA），旨在让游戏、音乐、电影和其他应用程序的开发商更容易在海外市场营销他们的应用程序。

知情人士还称，该平台最初计划于今年3月份推出，目前尚不清楚是否会因为新型冠状病毒疫情的影响而推迟发布。平台最初将覆盖包括印度、印度尼西亚和俄罗斯在内的9个“地区”。

对此，上述四家公司均拒绝发表评论。

据研究公司Sensor Tower分析师凯蒂·威廉姆斯（Katie Williams）称，2019年谷歌从全球Play商店获得了约88亿美元的收入。

另一家研究机构Canalys分析师妮可·彭（Nicole Peng）表示：“通过结盟，各成员将利用彼此在不同地区的优势。例如，小米在印度拥有强大的用户基础，vivo和OPPO在东南亚地区表现强劲，而华为在欧洲拥有强大的基础。其次，这一联盟还有助于他们提高话语权，在与谷歌的谈判中获得优势。”

IDC数据显示，2019年第四季度，这四家公司总计占全球手机出货量的40.1%。

IDC智能手机分析师威尔·王（Will Wong）称，随着硬件销售放缓，中国手机厂商正试图夺取更大的软件和服务份额。他说：“应用商店、预装应用、广告和游戏都是可能产生新收入的领域。”

此外，华为还开发了自己的移动操作系统“鸿蒙”（Harmony OS），以作为Android的替代品。

分析师称，GDSA或许能通过提供更高的曝光率（谷歌Play商店已经很拥挤）来吸引应用程序开发人员。此外，新平台也可能会提供更好的货币激励措施。

威廉姆斯称：“通过让开发者轻松地覆盖多个应用商店，华为、OPPO、vivo和小米将吸引更多的开发者，并最终吸引更多的应用。”

但妮可·彭同时指出，管理这一联盟可能是一个挑战。她说：“执行起来可能很困难，因为很难说哪家公司的影响力更大，投资也更多。过去，我们还没看过这种联盟模式运作得很好。”