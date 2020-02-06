HTC，缘尽中国智能手机市场

根据HTC中国官方社区的公告，2020年2月7日将关闭HTC官方社区，并感谢用户一直以来对HTC官方社区的关注与支持。有需求的用户可自行关注HTC官方微信公众号“HTC官方服务号”进行咨询。

除此之外，2020年1月初，HTC Elevate社区用户在登陆时开始出现访问问题，随后页面显示该项目已经不再提供支持。而这一社区是HTC简历的仅限通过邀请注册的高端粉丝和支持者社区。

苦苦挣扎的手机业务

从某种程度上来说，在关闭社区之前，HTC经历了近20年以来最难过的一年。

2020年1月6日，HTC发布了2019年财报，财报显示，2019年HTC全年收入仅为100.1亿新台币（约23.4亿人民），同比下滑57.82%，较2017年下滑87%，滑到过去19年里的最低值；亏损方面，仅在2019年的前三个季度，HTC就已经亏损了70.5亿新台币。

针对HTC 2019年的表现，彭博专栏作家Tim Culpan指出，其全年收入甚至不如苹果两周内出售AirPods产生的收益；另外一些人士认为，HTC业绩的下滑在很大程度上归结于手机业务的萎缩。

实际上，HTC（宏达国际电子股份有限公司）成立于1997年，是一家位于中国台湾的手机与平板电脑设备制造商。2008年，HTC联合电信运营商T-Mobile推出了世界上第一款安卓手机T-Mobile G1。

作为一家在智能手机领域入局尚早的公司，HTC也曾在这一领域力压群雄，在全球智能手机市场一度拥有超过9%的市场份额。

营收方面，早在2001年，HTC的营收就已超过155.5亿新台币；2011年，HTC的年收入创下4551亿台币（约1066.4亿人民币）的纪录，市值也位居众多主流手机厂商之上，仅次于苹果，达到338亿美元。

然而，在到达巅峰之后一年不到的时间里，HTC就开始走向没落。



同样是在2011年，苹果以专利侵权为由对HTC提起诉讼，要求美国禁售HTC的全部29款手机。同年12月，美国国籍贸易委员会判定HTC部分手机侵犯IPhone专利，并禁售HTC相关产品。2012年，HTC在北美市场的占有率从24%暴跌到6.2%。随后的两年里，HTC部分产品在英国、荷兰、德国等国家禁售。

到了2017年，HTC与Google达成协议，HTC的移动设备部门的部分成员将加入Google硬件部门；而HTC将保留自家手机品牌和部分团队，并将继续推出新品。此后一年有余的时间里，HTC的确推出了基于自有手机品牌的数款新品，但它们的关注度远远比不上这笔11亿美元的协议。

2018年，美国国际贸易委员会裁定HTC侵犯了诺基亚两项专利；2019年3月，德国杜塞道夫地方法院判决HTC侵害日亚YAG专利。

总而言之，陷入多起专利纠纷的HTC在手机市场举步维艰，营收连年缩水，利润由营转亏。

2019年，HTC未推出旗舰新品，并关闭了京东以及天猫平台上的官方旗舰店。2019年10月，HTC新任CEO Yves Maitre 在TCD活动上坦言，HTC已经停止了在智能手机领域的硬件创新，将把人力物力财力转向了虚拟现实领域。不过，他同时表示，HTC并非完全放弃了手机业务，不排除HTC在高GDP国家布局高端5G手机的可能。



烧钱的All in AR战略

从2015年开始，由于手机业务连年萎缩，HTC开始将目光投到VR市场——掌舵HTC长达11年之久的周永明卸任CEO，接任者为董事长王雪红；第二年，HTC发布高端VR头显设备Vive，正式进军VR市场。

在此后的数年里，HTC确实在VR领域付出了诸多心力，并且在一定程度上成为了行业的标杆。根据Strategy Analytics的报告显示，2018年，HTC Vive和索尼PlayStation VR、Facebook Oculus三款VR头显最为畅销，三者的收入占到市场总收入的77%。

HTC创始人王雪红曾公开表态说，本公司能让人记住的产品，除了智能手机，还有VR产品。然而，这些年VR行业的整体发展态势并不稳定，它也不一定能够撑起HTC对这领域的憧憬。

2015年VR/AR全球融资总额约在6亿美元，根据科技行业风投追踪机构CB Insights数据显示，2016年全球该领域的投资比2015年猛增118.1%。另外一些统计则认为增加了300%以上。到了2017年全球VR投资增长趋于平缓，2018年全球对VR的投资开始回落。



尽管HTC在VR软件和硬件上都有着不错的成绩，但就现阶段而言，VR仍是一个相对小众的市场，它无法为HTC力挽狂澜并带来好看的财报数据。正如HTC新任CEO Yves Maitre 反思的那样：在错误的时机将所有资源投入到VR技术研发的决定，是导致HTC快速衰退的原因之一。

随着5G的到来，VR市场似乎有了新的希望。Yves Maitre表示，2019年，HTC已经为企业推出了Vive Pro Eye头显；而且未来将专注于研发培训和教育等方面的VR头显及其应用。

不过，值得注意的是，在现有的市场中，HTC面临着两个强大的对手（索尼和Facebook）。此外，一些主流手机厂商也都在VR领域跃跃欲试；比如华为已在2019年10月推出华为VR眼镜，苹果可能也会在未来推出相应产品。