新冠病毒将对MWC 2020产生何种影响？

5G、物联网、可折叠手机，这些原本都应该是2020年巴塞罗那世界移动通信大会(Mobile World Congress, MWC)上的热门话题。但是在这次展会临近开幕的时候，人们谈论的焦点却是冠状病毒(coronavirus)——这种在中国受到严密防控的微生物，可能会影响2020年MWC大会的观众人数，进而让参展商数百万美元的广告投入难以取得预期的成效。GSMA对这一切非常担忧。

GSMA是移动通信行业的权威机构，每年通过举办各种展会获得丰厚的收益。去年2月下旬，来自198个国家的10.9万人涌入巴塞罗那参加2019年MWC，参展的企业中有几千家来自中国。中国通信厂商华为和中兴通讯、中国运营商中国移动都是MWC大会多年来的明星企业。

目前来看，2020年MWC大会的参展人数几乎肯定会大大减少。在中国，政府和防疫部门建议公众尽量避免与他人接触、外出旅行；在中国以外，冠状病毒的传播在得到有效控制之前，很多忧心忡忡的人士可能会避免任何国际旅行。现在没有人知道，MWC的参观人群从2009年的4.7万人逐年递增至2019年的10.9万人之后，会不会因为此次疫情而出现显著下降。

▲MWC每年参展人数

一些不太好的迹象正在加重人们对此的担忧。韩国LG电子最近表示，出于对冠状病毒疫情的担忧，LG电子决定不参加2020年MWC大会。这家公司在一份声明中表示，由于病毒正在跨国传播，各国对国际旅行的规定越来越严格，该公司做出这个决定是为了避免数百名员工可能面临的国际旅行风险。

中兴通信也可能会调整其参展的安排。此前有报道称中兴通讯将取消2020年MWC大会期间的新闻发布会，不过这家公司表示会继续参加展会，只是展位上的工作人员都将来自中国之外。中兴通讯还表示，中国内地的员工在出发前都会接受为期两周的自我隔离，该公司不会安排身体存在健康问题的员工外出旅行。预计这一措施会在一定程度上影响中兴通讯的正常运营。

面对困境，GSMA表面上似乎并不担心。该组织在2月4日发布的一份声明中表示，疫情对此次展会的影响微乎其微，2020年MWC大会将“按计划进行”。不过GSMA同时也表示，会采取一些措施还缓解人们对病毒传播的顾虑，包括投资部署卫生设施、增加现场医疗支持等。GSMA还建议参会者之间适当保持距离，相互见面时尽量不要握手。此前GSMA还预计今年展会的出席人数会与去年类似，会议注册等方面并未受到影响等。

然而情况并不像GSMA设想的那样乐观。虽然目前严格的控制措施主要局限在湖北省，但是随着疫情发展，越来越多的中国城市开始限制人们出行，这可能会导致中国通信企业的高管无法参加本届MWC大会。如果疫情继续扩展，欧盟和西班牙还有可能会效仿美国，拒绝来自中国的游客入境。截至目前，西班牙外交部尚未回应是否会因疫情而限制旅行。

当然，西班牙政府也不愿意采取类似的旅行限制，毕竟每年的MWC为加泰罗尼亚的经济创造了数百万美元的收入，展会期间当地的酒店、宾馆、酒吧和餐馆里也会挤满游客。一旦西班牙推出旅行限制措施，还会引致中国方面的强烈反对。此前美国宣布拒绝来自中国的游客入境时，中国指责这一举措并不符合WHO的建议，会引发不必要的“恐慌”。不过从另一个角度出发，如果因为西班牙政府不采取旅行限制而导致加泰罗尼亚地区爆发疫情，甚至病毒进一步蔓延到西班牙其它地区，那么本届政府也将因此受到来自各个方面的严厉批评。

无论有多少参展商选择退出，参展人数会不会大幅下降，都不会影响巴塞罗那MWC大会在全球电信业的影响力，人们依然会对此次展会上披露的新产品、新技术、新观念表现出极大的热情和关注。只是那些向GSMA支付了高昂参展费用的参展商会觉得很沮丧，精心准备的大餐却只迎来寥寥几位客人，无论谁都会心怀失望。