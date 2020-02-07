春节观察：淘鲜达、京东到家深入四线小城，商超“无接触配送”迎实践契机

2020年的春节，由于新型冠状病毒疫情的发展，显得尤为特别，记者在家乡也度过了一个截然不同的春节。

每逢腊月，记者便回到位于江西省中部的四线小城吉安。记者发现，尽管今年浓浓的年味被疫情冲淡，但得益于移动互联网的发展，春晚抢红包、集五福、长短视频及丰富的游戏娱乐为人们的疫情防控生活增添了更多色彩。

更值一提的是，在近一两年的时间内，吉安市的商超到家业务便迅速兴起。而在这个特殊时期，当地居民为配合疫情防控自觉不出门，本地商超也迅速反应、推出“无接触配送”服务，让人们安心解决基本生活的物资需求。

从本地商超到家业务的快速发展到“无接触配送”服务的迅速启动，不难看出，科技的力量正在改变这座四线小城的人居体验。业内人士指出，“无接触配送”能尽量缩减疫情传播的风险，当前这个特殊时期，正是“无接触配送”实践的契机。

淘鲜达、京东到家深入四线小城，商超到家业务开启流量比拼

2020年春节前夕，新冠疫情尚未全面爆发，吉安这座小城依然沉浸在筹备过年的氛围当中。

记者了解到，近两年，天猫超市旗下的淘鲜达及京东集团旗下的京东到家开始深入到吉安市这座四线小城。其中，大润发的线下门店接入到淘鲜达，而沃尔玛则入驻京东到家，二者都为当地居民提供了较传统线下采购更为便利的到家服务。

平日里，大润发附近的消费者在手机淘宝搜索“淘鲜达”，就能下单购买门店内的商品，并享受最快1小时送到家的服务。沃尔玛附近的消费者通过京东到家App也可完成线上购买，并自主选择送货时间。

据记者观察，今年腊月，吉安市的居民大多前往沃尔玛、大润发、国光等当地商超，仍按照固有的线下采购习惯储备年货。不过，在淘鲜达与京东到家的渗透下，多数青年群体及部分中老年群体也开始选择商超到家服务来完成年货采购的任务。

为了抓住春节前夕这波集中采购的群体，商超及其到家服务开始以低价促销的方式开启流量争夺战。以大润发为例，其位于正丙角印象城的门店于1月20日左右开始了一轮强势促销，粮油、纸巾、面食类商品贴上了5-7.5折的促销贴牌，吸引了大批消费者。尽管该门店同时开放十余个收银台及数十个自助结账机，门店内依旧存在排长队结账的情况。

记者在店内发现，大润发门店内的导购员不时向消费者推荐淘鲜达，强调称淘鲜达平台同步开启了相关优惠活动，消费者能足不出户地享受商品直接送上门、线上付款的服务。

一位城区消费者对记者表示，冬天家人喜欢围在一起吃火锅，近期其每隔两周都会通过淘鲜达、京东到家等平台选购超市的火锅食材，这不仅比附近菜市场的食材丰富，而且能准时送到家，缓解了冬季不愿出门的困难。

商超“无接触配送”服务兴起，迎实践契机

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情逐步扩散，吉安市居民按部就班采购年货、预备过年的节奏被打乱，防控形势变得日益严峻。

1月24日下午，江西启动重大突发公共卫生事件一级响应；25日下午，吉安市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部下发通知，号召居民不聚会、不团拜、不串门，到公共场所一律戴口罩。人们为防控疫情纷纷响应政府的号召，坚守在家中以求平稳度过;而在这一特殊时期，“线上网购、配送到家”开始成为人们居家消费的迫切需求。

为尽量降低线下配送过程中病毒人传人的风险，吉安当地的商超到家业务也推出了“无接触配送”服务。所谓“无接触配送”，就是指配送员与消费者不产生直接接触，双方协商约定将物品放在指定位置，避免直接面对面，尽可能降低疫情传播的风险。

据记者了解，淘鲜达上线的“无接触式配送服务”就覆盖了包括吉安大润发在内的数百家超市;消费者通过淘鲜达购买超市商品后，配送员将默认根据消费者选择的配送地址，按照无面对面直接接触的方式进行配送。京东到家也在吉安市推出了“无接触配送”服务，消费者下单后可在订单备注中注明放置位置;同时，依据部分小区物业要求，订单将送至门卫等指定地点。

据悉，近期淘鲜达将每日23:30开放次日订单预约。在运费方面，39元以下收取6元运费，39元(含)以上(10kg以内)收取5元运费，299元(含)以上(且10kg以内)免运费。

记者于2月5日15:30尝试在京东到家平台在线购买，当即就形成订单，并于五小时后收到商品。不过，在需求旺盛、商品紧缺的情况下，吉安地区的商超到家服务也存在无法下单的情况。记者于2月5日、6日连续在淘鲜达平台下单，均显示“配送已约满”。

网经社生活服务电商分析师陈礼腾指出，新型冠状病毒疫情使得人与人之间的接触成为一种“奢望”，此时，到家服务成为居民生活的基础保障。尽管配送服务减少了人员之间的接触，但依旧不能完全避免，“无接触配送”的出现，较好解决了这一问题，而当前这个特殊时期正是“无接触配送”实践的契机。