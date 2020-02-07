马斯克旗下SpaceX有意分拆星链业务并寻求IPO

2月7日消息，据国外媒体报道，伊隆·马斯克(Elon Musk)旗下太空公司SpaceX计划将太空互联网业务Starlink分拆上市，让投资者有机会入股。

据悉，当地时间周四SpaceX总裁格温?肖特维尔(Gwynne Shotwell)在迈阿密的一个私人投资者活动上表示，公司已经为Starlink业务发射了240多颗卫星，将于今年夏天开始提供互联网服务。

“目前我们是一家私营公司，但Starlink是我们可以继续推进并上市的正确业务，”肖特维尔表示，“这块业务是我们可能分拆并上市业务的一部分。”

凭借在商业火箭行业的主导地位，SpaceX已成为美国估值最高的风投支持公司之一。它将客户的卫星送入轨道，向国际空间站运送货物，并计划在不久的将来为NASA宇航员和高收入游客提供太空飞行服务。但迄今为止，投资者持有SpaceX股份的方式有限。

此外火箭发射业务仍然充满竞争和挑战。Starlink及其在全球范围内提供高速互联网的能力可以证明了公司约330亿美元估值的合理性。长期以来，马斯克一直坚称，除非SpaceX定期将乘客送往火星，否则不太可能上市。

目前SpaceX的太空互联网服务只能覆盖高纬度地区，但到今年年底有望覆盖全球。实际上，这种服务将使SpaceX成为一家拥有火箭业务的电信公司。

“这将使SpaceX成为一家为消费者提供服务的公司，我们对此感到兴奋，”肖特维尔说。该公司一次可将大约60颗卫星送入轨道，预计再有四次发射即可覆盖全球。肖特维尔说，这项服务将“比现有服务更便宜，且速度会是现在的5到10倍”。

Starlink业务的上市可能会受到SpaceX部分员工和投资者的欢迎。马斯克一直不愿让SpaceX接受上市公司的审查，也不愿披露该公司财务细节。这让员工们坐拥宝贵的股票，通常只能在有限的私人交易中套现。Starlink的上市可能还会让其长期支持者从高风险投资中获得收益。

未来几年，SpaceX打算将数千颗卫星送入轨道并增加服务带宽。究竟有多少人愿意为这项服务付费仍是一个悬而未决的问题。