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CoreOS Container Linux宣布将结束生命周期

2020/2/7 9:08:27来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

CoreOS官网宣布，Container Linux将于 2020年5月26日结束生命周期，并不再接收更新。强烈建议用户尽快开始将工作负载迁移到另外的操作系统。

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Container Linux即原先的CoreOS Linux发行版，于2016年更名为Container Linux。2018年年初，Red Hat收购CoreOS，并于当年6月 宣布推出Fedora CoreOS，成为CoreOS新的上游发行版。Fedora CoreOS是一个专门为安全和大规模运行容器化工作负载而构建的新Fedora版本，它是 Fedora Atomic Host 和 CoreOS Container Linux 的后续项目。上个月，Fedora CoreOS终于 正式GA。

Container Linux结束生命周期，Red Hat和 CoreOS 自然是建议用户参与至 Fedora CoreOS当中，他们已经提供好了迁移指南。不过，Fedora CoreOS当前还无法在所有用例中替换Container Linux：

  • 它尚未包括对Azure、DigitalOcean、GCE、Vagrant以及Container Linux社区支持的平台的本地支持。

  • rkt容器运行时未包括在内。

  • Fedora CoreOS尽量保持稳定，但有时可能会针对某些用例或工作负载进行回归或破坏性更改。

关于 Container Linux结束生命周期的时间线，官方给出了以下说明：

  • 立即生效，AWS Marketplace上的CoreOS Container Linux列表将不再对新订阅者可用。

  • 5月26日，推出 CoreOS Container Linux的最终更新。在此日期之后发现的任何错误或安全漏洞将无法修复。

  • 9月1日或之后，与CoreOS Container Linux相关的已发布资源将被删除或变为只读。操作系统下载将被删除，CoreUpdate服务器将被关闭，操作系统镜像也将从AWS、Azure和Google Compute Engine中删除。

如果Fedora CoreOS无法满足需求，官方还建议，也可以考虑Flatcar Container Linux，它是CoreOS Container Linux的分支。

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关键词：CoreOSLinux

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