CoreOS Container Linux宣布将结束生命周期

CoreOS官网宣布，Container Linux将于 2020年5月26日结束生命周期，并不再接收更新。强烈建议用户尽快开始将工作负载迁移到另外的操作系统。

Container Linux即原先的CoreOS Linux发行版，于2016年更名为Container Linux。2018年年初，Red Hat收购CoreOS，并于当年6月 宣布推出Fedora CoreOS，成为CoreOS新的上游发行版。Fedora CoreOS是一个专门为安全和大规模运行容器化工作负载而构建的新Fedora版本，它是 Fedora Atomic Host 和 CoreOS Container Linux 的后续项目。上个月，Fedora CoreOS终于 正式GA。

Container Linux结束生命周期，Red Hat和 CoreOS 自然是建议用户参与至 Fedora CoreOS当中，他们已经提供好了迁移指南。不过，Fedora CoreOS当前还无法在所有用例中替换Container Linux：

它尚未包括对Azure、DigitalOcean、GCE、Vagrant以及Container Linux社区支持的平台的本地支持。

rkt容器运行时未包括在内。

Fedora CoreOS尽量保持稳定，但有时可能会针对某些用例或工作负载进行回归或破坏性更改。

关于 Container Linux结束生命周期的时间线，官方给出了以下说明：

立即生效，AWS Marketplace上的CoreOS Container Linux列表将不再对新订阅者可用。

5月26日，推出 CoreOS Container Linux的最终更新。在此日期之后发现的任何错误或安全漏洞将无法修复。

9月1日或之后，与CoreOS Container Linux相关的已发布资源将被删除或变为只读。操作系统下载将被删除，CoreUpdate服务器将被关闭，操作系统镜像也将从AWS、Azure和Google Compute Engine中删除。

如果Fedora CoreOS无法满足需求，官方还建议，也可以考虑Flatcar Container Linux，它是CoreOS Container Linux的分支。