谷歌地图15周年迎来重大更新：新标签、Live View

2020年2月8日，Google Maps将迎来自己15岁的生日。

Alphabet兼Google CEO Sundar Pichai对此表示，未来，Google Maps将是公司AI First战略的“重要阵地”。为了配合周年纪念，Google Maps还进行了全球性的更新。

Google Maps高级副总裁Jen Fitzpatrick在博客中写道：

随着科技的发展，我们的任务已经从帮助用户导航扩展到帮助用户发现最佳去处。我们也在思考，如何利用机器学习来推动我们实现新的进展。

五个新标签

早期，地图主要是地图集的数字表示。如今，随着GPS、智能手机、街景技术和用户生成数据的不断发展，Google Maps推出了越来越多的功能以响应用户不断变化的需求——本次地图的重新设计就体现了这一点。

注：上图为Google Maps中五个新标签的页面

首先，Google Maps的标签页上添加了五个选项卡，分别是：探索、通勤、保存位置、贡献和更新（有关附近位置的最新活动消息）。比如，在通勤方面，用户选择路线时软件会显示额外的信息，包括可到达性、安全状况以及交通工具的状况等；在一些地区，女性专用车厢信息也将会显示。这些新功能大多基于Google Maps用户提供的信息来评估。

Live View更新

同时，Live View模式也进行了更新。2018年，Google在软件开发者大会上首次展示了Google Maps中这一基于AR技术的模式，并于2019年正式推出。更新之后，Live View可以直接在地图中使用，无需启动导航。只需轻轻一点，AR模式就能激活。

从描述上看，这一功能的实现似乎很简单，但增强现实需要大量的后台数据才能正常运行。具体来说，Live View建立在现有的街景数据基础之上，这些数据是由装载传感器和摄像头的汽车收集的，或是在用户使用AR功能时从他们的相机中获取。

如果GPS信号不足以至于无法确定用户的确切位置，Live View则会使用机器学习来比较用户相机所捕捉到的场景，然后与数十亿的街景图像以及其他用户贡献的街景图像作对比。

Sundar Pichai表示：

总的来说，我认为算法应该让人们的生活方式变得更加直观，而其在AR和地图领域的应用是这个观点最好的体现。

基于ML的建筑绘制

除了上述的一些功能，Google还开始依靠机器学习程序来解读全球范围内复杂的基础设施。

雷锋网了解到，通过过去几年在印度和尼日利亚的测试案例，地图工程师开始使用ML模型来绘制道路图，并根据卫星图像确定建筑轮廓。

对此，Sundar Pichai称，谷歌在过去一年中绘制的建筑图像数量相当于过去十年的总和。他还补充说，人工智能的部署也不再局限于街道名和建筑外观的显示，它还体现在智能地向人们推荐一些位置，比如餐厅。当用户查找自己的目的地时，AI还会预测一些意外状况，比如地震、飓风、大雨或洪水等。这些预测模型可能会在三到五年内登陆 Google Maps。

注：上图为更新后的Google Maps账号页面

除了在地图数据上花费数十亿美元外，Google还依赖于用户的贡献来整理信息——绘制印度犹如蜘蛛网状般的山区土路是一回事，但知道每条路的名字又是另一回事。

尽管Google Maps的用户目前每天会提供2000万比特的数据内容，但这远远不够；因此，Goggle Maps本次添加了新的贡献选项卡。在该贡献选项卡中，用户可以主动添加图片和街道名称、详细描述/分享自己的旅行生活、为餐馆进行打分等。

与品牌合作

在过去的几年里，Google Maps主要是作为一个独立的应用程序存在，尤其是在手机上。不过，在未来，来自Google Maps的信息将更加“有用”。

Sundar Pichai表示，他相信Google Maps的API（允许不同应用程序相互连接的通信协议）将被更多应用程序使用，这些应用程序可能与纯粹的地图绘制无关，但它们在某种程度上需要导航功能。比如，一家零售店或整个商场可以提供独特的购物体验，该品牌为Google Maps提供信息，而Google则为其提供导航技术。