史上最高高达机器人即将问世横滨港！身高18米可行走

2月7日消息，从今年10月开始，横滨港将举办一场为期一年的大型步行高达机器人比赛。

1979年首次上映的高达系列给日本文化和动画界留下了不可磨灭的印记。巨大的武士精神剑术机器人系列已经发布了近50部官方电视剧和电影，并激励了无数人。变形金刚，环太平洋，真钢，伏特龙，超级机器人……它的影响力是如此之大，高达的版权费收入目前排名世界第14。

日本特别喜欢这些大家伙。早在2015年，官方Bandai Namco公司的微型雕像销量就接近5亿件。这其中也不乏18米高（60英尺）的全尺寸娱乐设施。事实上，这是设计师川村正彦第四次参与制作全尺寸的高达制作。

横滨冈达工厂的目标是将标志性的RX-78-2机器人带到横滨港口的一个巨大的公共景点。这个巨大的机器人被像是移动脚手架的东西包围着，大约有25吨重，比一般的工业机器人要大得多。制作团队让它行走的终极目标，也将突破线下普通电机、材料和执行器技术的极限。

（仅机器人的手就有2米高，重约440磅）

据了解，该机器人的每只手都有2米（6.5英尺）高，手指和拇指完全铰接。由于它们将安装在旋转的手腕上，有活动的肘部和肩部，因此每只手的重量（包括所有电机、电缆和车身）需要保持在200公斤（440磅）以下，以确保链条上方的电机能够可靠运行。这不是一个简单的任务。当这个巨大的金属块把它的重量转移到一条腿上迈出一步时，人们会不寒而栗地想到所产生的压力和平衡。

该机器人正在使用开源机器人操作系统（ROS）和Gazebo仿真软件进行开发，该团队正在发布一个机器人的全尺寸虚拟副本，有抱负的程序员可以使用它来开发自己的动作和姿势。这包括对实际机器上使用的电机、齿轮和传感器的精确表示，因此，理论上，一组粉丝发明的动作也可以在某个时刻上传到真实的机器人上。

（这个位于横滨港的景点将有一个机器人观赏区、一个动手操作的机器人实验室、商店、咖啡馆和教育设施）

然而截止目前，机器人的大部分部件还远未完工，还有很多工作要做。预定的开幕日期是10月1日，之后景点将包括一个展览中心、动手机器人实验室、会议设施，商店和一家咖啡馆将一直营业到2021年10月3日。

日本超级机器人让动画迷和机器人迷感到骄傲和激动，我们也会持续关注。