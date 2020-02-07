国家邮政局系列解读：病毒通过快递传播的风险极低

IT之家2月7日消息 据国家邮政局官方微信公众号消息，2月6日下午，国家卫生健康委员会举行新闻发布会，国家邮政局市场监管司副司长侯延波就回应外界所关注快件递送安全以及防控物资运输等问题时表示，病毒通过邮件、快件传播的风险极低，可以正常接收邮件快件；目前邮政业累计承运寄递疫情防控物资7454.9吨，包裹3392.9万件，发运车辆2448辆次，货运航班102架次。

针对外界较为关注的快递业恢复正常生产问题，侯延波在发布会后接受中国邮政快递报社采访时表示，由于疫情防控，今年的快递业全面恢复正常运行可能比往年偏后一些。

通过邮件、快件传播的风险极低

对于疫情防控期间快件递送安全的问题，侯延波表示，切实保障人民群众和快递从业人员的生命安全和身体健康，是国家邮政局非常重视的问题。目前，全国的快递基层营业网点都正在按照国家邮政局印发的《疫情防控期间营业网点操作规范》，全力做好疫情防控工作。主要采取了以下措施：一是营业人员上岗前准确测量体温，体温正常方可上岗；上岗期间正确佩戴医用口罩，对各类用品用具进行消毒。二是做好营业场所的消毒，保持通风换气；客户进入营业网点要通过体温测试；对于未戴口罩的客户，要劝说其正确佩戴口罩。三是投递人员坚持正确佩戴口罩做好防护，到岗和归班都要进行体温检测；四是积极推广定点收寄定点投递、预约投递、智能箱投递等模式，尽可能减少人员直接接触，最大限度保护一线员工和消费者的生命安全身体健康。

自从疫情发生以来，随着防控措施的强化，一些社区、单位、写字楼等区域实施了封闭管理，不允许快递员进入，大大降低了投递的时效，有的快递员甚至寒风中等了一个小时。侯延波在发布会上强调，专家介绍，病毒主要通过飞沫和与病人直接接触传播，通过邮件、快件传播的风险极低，可以正常接收邮件快件。

侯延波还呼吁，设有智能快件箱的小区都能够为快递小哥打开方便之门，至于其他没有智能快件箱的社区、单位、写字楼，也建议能够划定出特定区域用来收投快件。

全行业累计承运防控物资7454.9吨

为了抗击疫情，国家邮政局组织邮政企业、快递企业，统筹全网资源，迅速开通了国际和国内的航线，畅通陆路运输，全力保障对武汉等重点地区应急救援物资和人民群众日常基本生活物资的运输和寄递。

侯延波介绍，邮政行业是与人民群众生产生活密切相关的保障行业。疫情发生以来，在过去的十多天中，全行业共同努力，克服困难，迅速开通全国和海外抗疫物资运输寄递“绿色通道”，全力保障武汉等地疫区群众卫生防护和日常生活保障物资寄递需求。截至2月5日，邮政业累计承运寄递疫情防控物资7454.9吨，包裹3392.9万件，发运车辆2448辆次，货运航班102架次。疫情防控还得到了万国邮政联盟、亚太邮联的大力支持，协调成员国邮政部门对寄往国内的抗疫物资优先安排运输寄送。目前各项工作正在有序进行中。

恢复正常状态需解决三大问题

正常情况下，快递企业目前应处于正常生产状态，但在疫情防控的情况特殊下，快递何时才能恢复到正常的生产状态？发布会结束后，中国邮政快递报社记者第一时间采访了侯延波。侯延波介绍，春节期间，快递服务是没有间断的，部分企业在春节期间还是保持了和平时一样的正常运营，只是这段时间的业务量只有平时常量的5%左右。

侯延波表示，快递业要达到整体恢复正常的生产状态需要解决三个问题。一是由于全国各地疫情程度不同，各地政府对快递员返回单位的时间要求也不尽相同。另外，由于快递全程全网的性质，一个地区的恢复并不能代表整个快递服务网络的全面恢复；二是快递员返回单位后，还要进行7到14天的隔离观察，确认安全后才能上岗；三是快递服务的上游产业，主要是电商和生产制造业，也面临同样的问题，他们的人员也存在返回时间延后和隔离观察的问题。基于以上原因，今年的快递业全面恢复正常运行可能比往年偏后一些。

侯延波说，在当前形势下，要克服困难，想尽一切办法来满足疫情防控期间社会公众基本生活的寄递需求。春节期间正常运营的企业持续稳定运行，其他快递企业总部人员现已经全部到岗，做好了各项准备工作。总之，当前的主要任务就是全力保障疫情防控物资的寄递，做好行业疫情防控工作和科学、安全、稳妥、有序地组织企业恢复生产。对于武汉等重点地区的生产恢复工作，要坚决服从地方党委政府的统一安排。