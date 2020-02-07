不止一个故障！NASA披露波音"星际线"飞船试飞细节

2月7日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，美国国家航空航天局（NASA）旗下的航空安全顾问小组透露，波音公司的“星际线”载人宇宙飞船在首次试飞中实际上还出现了第二次未知软件故障。如果这个故障没有被解决，这艘飞船可能会发生灾难性的故障。

据悉，去年12月波音的载人宇宙飞船在首次太空飞行中遭遇了第二次重大软件故障。如果没有得到纠正，它将以“灾难性的宇宙飞船故障”而告终。幸运的是，波音公司及时解决了这个问题，但依旧让安全专家担心公司对其载人飞船的持续性监管。

去年12月20日，波音对“星际线”载人宇宙飞船进行的首次试飞并没有按照计划进行。发射过程中的一个软件故障使得飞船无法在正确的时间启动主引擎，结果导致飞船进入错误的轨道。最终载人飞船未能成功抵达国际空间站，而且着陆时间比预计要早得多。美国国家航空航天局的航空安全顾问小组举行的公开会议称，现在看来，在“飞船进入轨道时，波音公司又发现了第二个软件故障。虽然细节还不清楚，但这个小故障可能会导致飞船在降落地球时不必要地点火推进器，使得飞船可能会失控。”

美国国家航空航天局和波音在发射期间披露了第一个软件问题，但对第二个问题保持沉默，直至今日才得以公之于众。两家机构都在调查这些软件问题背后的原因，但是安全顾问小组成员担心波音公司的测试程序，他们希望美国国家航空航天局研究该公司关于“星际线”载人宇宙飞船管理和处理的协议流程。小组成员保罗?希尔(Paul Hill)在会上表示：“专家组对波音审查程序的严谨性有更大担忧。”

与此同时，由于飞船未能成功抵达国际空间站，美国国家航空航天局仍在试图敲定是否需要波音重复进行飞船在无人状态下的试飞工作，这一决定将在未来几周内做出。