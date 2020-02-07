李飞飞、邓中翰当选美国国家工程院院士

IT之家2月7日消息 美国国家工程院院长约翰·安德森宣布，美国国家工程院（NAE）选举了87名新成员和18名国际成员。其中加州大学计算机科学教授李飞飞、中国工程院院士邓中翰等华人当选美国国家工程院院士。

李飞飞，加州大学计算机科学教授。为建立大型机器学习和视觉理解知识库做出了贡献。

邓中翰，中国科学技术大学877校友。中星微电子集团创建人兼首席科学家。最年轻的中国工程院院士，"星光中国芯工程"总指挥，数字多媒体芯片技术国家重点实验室主任。邓中翰博士毕业于加州大学伯克利分校，是我国微电子学、大规模集成电路设计技术专家，带领"星光中国芯工程"团队研发的"星光"系列数字多媒体芯片达到世界领先水平，在国内外实现大规模产业化，应用于计算机、手机等领域。

目前，美国院士人数达到了2309位，国际院士人数达到了281位。

美国国家工程院是美国工程科技界最高水平的学术机构，成立于1964年12月，也是世界上较有影响的工程院之一，美国国家工程院院士是工程界最高荣誉。

入选美国国家工程院院士是授予工程师的最高专业荣誉之一。其目的是表彰那些对“工程研究、实践或教育，包括在适当的情况下对工程文献的重大贡献”和“开拓新的和发展中的技术领域，在传统工程领域取得重大进步，或开发/实施工程教育的创新方法”做出突出贡献的人。