卡巴斯基警告：9部奥斯卡提名影片网络资源检出大量恶意软件

IT之家2月7日消息 卡巴斯基实验室通过对9部提名影片进行网络筛查发现，这些影片的网络免费资源中，有多达20家钓鱼网站和925个恶意文件。

数据显示，《小丑》的网络资源携带恶意软件、挂马信息的频次最高，其次是《1917》《爱尔兰人》和《好莱坞往事》。

卡巴提醒用户不要相信这些资源，同时可从通过安装并保持杀软在最新、检查下载文件的格式远离exe等方式避免上当。

第92届奥斯卡颁奖典礼将于2月9日在杜比剧院举行。